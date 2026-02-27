Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika

Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.
Megünnepelték a csíkszeredai Multimed és az Affidea-klinikahálózat összefonodását
Fotó: Borbély Fanni
Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.
„Számunkra a fejlődést jelentette, hogy a csíkszeredai Multimed klinika az Affidea-hálózat részévé vált, ami azt jelenti, hogy bővültek az egészségügyi szolgáltatásaink” – mondta el Orbán Imre klinikamenedzser az összevonással megszületett Affidea Multimed klinika avatóünnepségén pénteken. Hozzátette, ezáltal a csíkszeredai pácienseik is könnyebben hozzáférhetnek az Affidea által biztosított szolgáltatásokhoz, például
Fotó: Borbély Fanni
Az ünnepségen felszólalt Răzvan Predica, az Affidea romániai, magyarországi és görögországi vezérigazgatója is, aki kiemelte, hogy amellett, hogy magas minőségű, integrált egészségügyi szolgáltatást nyújtanak, a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt fektetnének, hogy
Fotó: Borbély Fanni
A klinikahálózatukról tudni kell, hogy 15 országban vannak jelen, Románia-szinten 33 városban érhetők el, ahol összesen 82 klinikát, valamint 4 kórházat működtetnek.
– fogalmazott Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. Hozzáfűzte, hogy a megye a tavalyi évet 1 milliárd lej költségvetéssel zárta, az a cél, hogy a pénzt idén is hatékonyan használják fel.
Răzvan Predica, az Affidea romániai, magyarországi és görögországi vezérigazgatója is beszédet mondott az ünnepségen
Fotó: Borbély Fanni
Beszédet mondott még többek között Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, és Korodi Attila csíkszeredai polgármester is. Az ünnepség végén a résztvevők körbejárhatták a klinikát.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
A Hargita megyei egészségügyi intézmények képviselői, orvosok, továbbá politikusok is koccintottak az új klinika születésére
Fotó: Borbély Fanni
