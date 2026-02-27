Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika

Hirdetés

Megünnepelték a csíkszeredai Multimed és az Affidea-klinikahálózat összefonodását Fotó: Borbély Fanni

Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.

Barabás Hajnal 2026. február 27., 17:092026. február 27., 17:09

„Számunkra a fejlődést jelentette, hogy a csíkszeredai Multimed klinika az Affidea-hálózat részévé vált, ami azt jelenti, hogy bővültek az egészségügyi szolgáltatásaink” – mondta el Orbán Imre klinikamenedzser az összevonással megszületett Affidea Multimed klinika avatóünnepségén pénteken. Hozzátette, ezáltal a csíkszeredai pácienseik is könnyebben hozzáférhetnek az Affidea által biztosított szolgáltatásokhoz, például

az imagisztikai vizsgálatokat (CT, MR) sokkal rövidebb idő alatt értékelik ki, hamarabb jut eredményhez a páciens, mert egy nagy orvoscsapat van a háttérben, akik tudják ezt biztosítani.

Az ünnepségen felszólalt Răzvan Predica, az Affidea romániai, magyarországi és görögországi vezérigazgatója is, aki kiemelte, hogy amellett, hogy magas minőségű, integrált egészségügyi szolgáltatást nyújtanak, a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt fektetnének, hogy

az emberek ne csak akkor forduljanak orvoshoz, ha baj van, hanem időben végezzék el a szükséges vizsgálatokat.

A klinikahálózatukról tudni kell, hogy 15 országban vannak jelen, Románia-szinten 33 városban érhetők el, ahol összesen 82 klinikát, valamint 4 kórházat működtetnek.

Hargita megye jól áll a minőségi egészségügyi szolgáltatások terén, az egészségbiztosítási pénztár pedig mindig partner lesz a szolgáltatókkal abban, hogy ennek a lakossági igénynek eleget tegyenek”

– fogalmazott Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. Hozzáfűzte, hogy a megye a tavalyi évet 1 milliárd lej költségvetéssel zárta, az a cél, hogy a pénzt idén is hatékonyan használják fel.

Răzvan Predica, az Affidea romániai, magyarországi és görögországi vezérigazgatója is beszédet mondott az ünnepségen Fotó: Borbély Fanni

Beszédet mondott még többek között Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, és Korodi Attila csíkszeredai polgármester is. Az ünnepség végén a résztvevők körbejárhatták a klinikát.

