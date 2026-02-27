Rovatok
Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Több mint hatvan házkutatást tartottak és hat embert őrizetbe vettek egy olyan adócsalási ügyben, amely a gyanú szerint építkezési cégeket érint, és Hargita, illetve Maros megyében is vizsgálatokat folytatnak.

Székelyhon

2026. február 27., 14:022026. február 27., 14:02

2026. február 27., 14:072026. február 27., 14:07

Hatvanként házkutatási parancsot hajtottak végre csütörtökön Bukarestben, valamint Ilfov, Brassó, Hargita, Maros, Suceava, Szatmár, Kolozs, Bihar és Fehér megyékben egy folytatólagosan elkövetett adócsalás gyanújának ügyében – közölte pénteken a fővárosi rendőrség.

A hatóság közlése szerint 2021-től egészen mostanáig több építőipari vállalkozás illetékese fiktív áruk beszerzését és szolgáltatások elvégzését vezette be a könyvelésbe, illetve jelentette le az adóhatóságok felé, mintegy 14 millió lej értékben.

Az állami költségvetésnek okozott kárt mintegy 4 millió 800 ezer lejre becsülik a hatóságok.

A vizsgálatok részeként hat embert huszonnégy órára őrizetbe vettek, a nyomozást pedig folytatják – közölte a még a fővárosi rendőrség.

Hargita megye Maros megye Bűnügy Rendőrség
