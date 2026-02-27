Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán

A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki, rendes havi ülésén több olyan információ is elhangzott, amely gyökeres változást hoz majd a városháza, a térség életében.

Az egyik ilyen változás, hogy a kormány által frissen elfogadott új közigazgatási reform következtében a csíkszeredai polgármesteri hivatalt át kell majd szervezni, a „teljes organigramját újra kell fércelni”.

Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester érdeklődésünkre elmondták, annyira új a sürgősségi kormányrendelet, hogy előbb alaposan át kell nézni, át kell beszélni a lehetőségeket, egyeztetni a hogyan továbbról, és csak ezután tudnak konkrétumot mondani. Ami biztos, hogy