Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán

Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki, rendes havi ülésén több olyan információ is elhangzott, amely gyökeres változást hoz majd a városháza, a térség életében.
Az egyik ilyen változás, hogy a kormány által frissen elfogadott új közigazgatási reform következtében a csíkszeredai polgármesteri hivatalt át kell majd szervezni, a „teljes organigramját újra kell fércelni”.
Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester érdeklődésünkre elmondták, annyira új a sürgősségi kormányrendelet, hogy előbb alaposan át kell nézni, át kell beszélni a lehetőségeket, egyeztetni a hogyan továbbról, és csak ezután tudnak konkrétumot mondani. Ami biztos, hogy
Részben megoldást nyújthat a helyzetre bizonyos szolgáltatások kiszervezése, azonban ez még a jövő zenéje. Az átszervezést júliusig kell megvalósítani. „Ez viszont nem fogja érinteni a városháza szolgáltatásainak minőségét” – biztosított a polgármester.
Az önkormányzati ülésen az is elhangzott, hogy az egy időben zajló kormányülésen döntés születhet a helyi adók és illetékek mértékének módosítási lehetőségeiről. Korodi Attila elmondta, az ülést megelőzően Ilie Bolojan kormányfő hívta fel, hogy egyeztessenek az adók kérdésköréről.
„Az lett a hozadéka annak, hogy három település, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, valamint Székelyudvarhely összefogott, és mintegy tízezer ember aláírásával kérte a jogszabálymódosítást az adók ügyében, hogy ezt a kormány érdemben kezeli. Várhatóan jövő hét elején rendkívüli tanácsülést kell összehívjunk, ahol a törvény által biztosított eszközökkel tudjuk az adók mértékét meghatározó tanácshatározatunkat pontosítani az emberek javára” – fogalmazott Korodi.
A városvezető azt is elújságolta, hogy végre zöld utat kapott a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektje, ami a víz- és csatornahálózat bővítését, illetve kiépítését jelenti a kiszolgálási területének adott részein. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni, az európai uniós támogatásra a finanszírozási szerződést pedig várhatóan a következő két hétben aláírják.
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.
Nem volt jogosítványa és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett az a fiatalember, aki balesetet okozott Csíkszeredában csütörtök este – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Jubileumi, tizedik alkalommal indul útnak a túrázás és a történelem iránt érdeklődők közössége március 8-án, vasárnap, hogy közösen hódítsák meg a Magyaros-tetőt.
Február 28-tól a végleges, módosított menetrendre vált a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet a lakosság kérései, visszajelzései felhasználásával állítottak össze. Közben az utasszám a korábbinak csaknem a háromszorosára nőtt.
Az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a csíkszeredai megyeháza felújítása, miközben a kivitelezőnek alig néhány hónapja maradt a befejezésre. Hargita Megye Tanácsa több más projekt költségvetését is módosítani kényszerült.
Gyerekbarát kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában. A hely szociális vállalkozásként működik, hiszen hátrányos helyzetű emberek dolgoznak ott, ugyanakkor a profit kilencven százalékát szociális jellegű programokra fordítják vissza.
Önhibáján kívül, a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda azt a finanszírozást, amelyet 193 új térfigyelő kamera telepítésére nyert el. A közbeszerzési eljárás folyamatos kérdések, pontosítások miatt nem halad, a határidő nem tartható.
Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.
Bárki igényelhet személyi igazolványt Csíkszentsimonban is, szerdán megnyitották Csíkszék első olyan személyi nyilvántartó irodáját, amely vidéken működik. A helybeliek, de a környék településein lakók számára is könnyebb lesz az ügyintézés.
Az önkormányzat és a szolgáltató egyeztetései alapján dől majd el, hogy milyen változások várhatók Csíkszeredában a hulladékgyűjtést és szállítást illetően, miután új céghez kerül a szolgáltatás. Leginkább a tömbházlakókat érintheti a változás.
Tűz ütött ki egy pékségben Gyimesfelsőlokon keddre virradóra, a lángok eloltásban több tűzoltóegység is részt vett – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
1 hozzászólás