Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.

Barabás Hajnal

2026. február 27., 14:432026. február 27., 14:43

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki, rendes havi ülésén több olyan információ is elhangzott, amely gyökeres változást hoz majd a városháza, a térség életében.

Az egyik ilyen változás, hogy a kormány által frissen elfogadott új közigazgatási reform következtében a csíkszeredai polgármesteri hivatalt át kell majd szervezni, a „teljes organigramját újra kell fércelni”.

Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester érdeklődésünkre elmondták, annyira új a sürgősségi kormányrendelet, hogy előbb alaposan át kell nézni, át kell beszélni a lehetőségeket, egyeztetni a hogyan továbbról, és csak ezután tudnak konkrétumot mondani. Ami biztos, hogy

a városházán 57 állást kell megszüntetni, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti.

Részben megoldást nyújthat a helyzetre bizonyos szolgáltatások kiszervezése, azonban ez még a jövő zenéje. Az átszervezést júliusig kell megvalósítani. „Ez viszont nem fogja érinteni a városháza szolgáltatásainak minőségét” – biztosított a polgármester.

Az önkormányzati ülésen az is elhangzott, hogy az egy időben zajló kormányülésen döntés születhet a helyi adók és illetékek mértékének módosítási lehetőségeiről. Korodi Attila elmondta, az ülést megelőzően Ilie Bolojan kormányfő hívta fel, hogy egyeztessenek az adók kérdésköréről.

„Az lett a hozadéka annak, hogy három település, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, valamint Székelyudvarhely összefogott, és mintegy tízezer ember aláírásával kérte a jogszabálymódosítást az adók ügyében, hogy ezt a kormány érdemben kezeli. Várhatóan jövő hét elején rendkívüli tanácsülést kell összehívjunk, ahol a törvény által biztosított eszközökkel tudjuk az adók mértékét meghatározó tanácshatározatunkat pontosítani az emberek javára” – fogalmazott Korodi.

A városvezető azt is elújságolta, hogy végre zöld utat kapott a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektje, ami a víz- és csatornahálózat bővítését, illetve kiépítését jelenti a kiszolgálási területének adott részein. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni, az európai uniós támogatásra a finanszírozási szerződést pedig várhatóan a következő két hétben aláírják.

Csíkszék Csíkszereda
