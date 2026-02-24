Lángok csaptak fel egy gyimesfelsőloki pékségben

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki egy pékségben Gyimesfelsőlokon keddre virradóra, a lángok eloltásban több tűzoltóegység is részt vett – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
2026. február 24., 10:192026. február 24., 10:19
A lángok a pékség tetőszerkezetének mintegy 300 négyzetméteres részét érintették, és fennállt a veszélye annak, hogy a teljes tetőzetre átterjednek. A tűzoltóknak rövid időn belül sikerült eloltani a tüzet, megakadályozva a még nagyobb pusztítást.
továbbá megsemmisültek dokumentumok, nyersanyagok, berendezések, valamint a létesítmény napelem rendszere is megrongálódott.
A hatóságok előzetes megállapítása szerint a tüzet valószínűleg elektromos rövidzárlat okozta.
