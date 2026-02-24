Karbantartás a Wizz Airnél: nem lehet jegyet foglalni szerdán éjjel

A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a tervezett leállás február 25-én 23 órától február 26-án reggel 8 óráig tart. Ebben az időszakban nem lesz elérhető a szolgáltatások közül

az új jegy foglalása,

a meglévő foglalások kezelése,

az online utasfelvétel,

a Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói,

valamint az utalványok beváltása

és ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a járatok menetrend szerint üzemelnek majd, azokat az utasokat a leállás nem is fogja érinteni, akik már azt megelőzően elvégezték az utasfelvételt.

Jelezték ugyanakkor, a Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy