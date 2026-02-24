Rovatok
Hatalmas fogás: alig győzték bontogatni a kamionra pakolt csomagokat a határrendészek – videóval

Fotó: Román határrendészet

Fotó: Román határrendészet

Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik, amennyiben eredeti termékként került volna forgalomba.

Székelyhon

2026. február 24., 11:40

A román határrendészet keddi tájékoztatása szerint február 22-én éjjel egy óra körül az A2-es autópályán, a fetești-i útdíjfizető állomás környékén a határrendészek ellenőrzés céljából megállítottak egy Bukarest felé tartó, román rendszámú teherautót, amelyet egy török állampolgár vezetett.

A jármű ellenőrzése során 30 880 olyan ruházati cikket, parfümöt és bőrárut találtak, amelyek feltehetően hamisítottak,

becsült értékük pedig mintegy 7,1 millió lej lett volna, ha márkás termékként értékesítik.

Lefoglaltak még 2370 csomag cigarettát (hozzávetőleg 71 ezer lej értékben) is.

A török sofőrt harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték, és a teljes árut elkobozták a nyomozás folytatása érdekében, mivel bejegyzett védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló márkajelzést viselő termék forgalomba hozatala és csempészet gyanúja merült fel. A teherautót is lefoglalták.

Belföld Rendőrség
