Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik, amennyiben eredeti termékként került volna forgalomba.

A román határrendészet keddi tájékoztatása szerint február 22-én éjjel egy óra körül az A2-es autópályán, a fetești-i útdíjfizető állomás környékén a határrendészek ellenőrzés céljából megállítottak egy Bukarest felé tartó, román rendszámú teherautót, amelyet egy török állampolgár vezetett.

A jármű ellenőrzése során 30 880 olyan ruházati cikket, parfümöt és bőrárut találtak, amelyek feltehetően hamisítottak,