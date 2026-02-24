Fotó: Román határrendészet
Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik, amennyiben eredeti termékként került volna forgalomba.
A román határrendészet keddi tájékoztatása szerint február 22-én éjjel egy óra körül az A2-es autópályán, a fetești-i útdíjfizető állomás környékén a határrendészek ellenőrzés céljából megállítottak egy Bukarest felé tartó, román rendszámú teherautót, amelyet egy török állampolgár vezetett.
A jármű ellenőrzése során 30 880 olyan ruházati cikket, parfümöt és bőrárut találtak, amelyek feltehetően hamisítottak,
Lefoglaltak még 2370 csomag cigarettát (hozzávetőleg 71 ezer lej értékben) is.
A török sofőrt harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték, és a teljes árut elkobozták a nyomozás folytatása érdekében, mivel bejegyzett védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló márkajelzést viselő termék forgalomba hozatala és csempészet gyanúja merült fel. A teherautót is lefoglalták.
A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air hétfőn az MTI-vel.
Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.
Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.
Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.
Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.
Emésztőgödörbe esett pónilovat mentettek ki vasárnap a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai Alsóboldogfalván.
Lakóházban csaptak fel a lángok hétfőn este Vidrátszeg főutcáján, a tűzoltók már elkezdték az oltást – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.
A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.
Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.
