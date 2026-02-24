Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben

• Fotó: Brăila megyei tűzoltóság

Fotó: Brăila megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.

Székelyhon

2026. február 24., 08:572026. február 24., 08:57

2026. február 24., 09:042026. február 24., 09:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A rendőrség elsődleges vizsgálata szerint úgy tűnik, hogy miközben Brăila felől Buzău irányába haladt személyautójával egy 35 éves, Brăila megyei férfi, áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóval, amelyet egy 45 éves férfi vezetett. Utóbbi a járműben utasként egy 40 éves nő és egy hatéves kiskorú tartózkodott, mindannyian Brăila megyéből – közölte a megyei rendőr-főkapitányság.

A helyszínre több mentőegységet riasztottak, amelyek felmérték az áldozatok állapotát és újraélesztést végeztek, azonban a 40 és 45 éves áldozatok életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatéves gyermeket és a 35 éves sofőrt kórházba szállították orvosi ellátásra.

• Fotó: Brăila megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Brăila megyei tűzoltóság

A nyomozást folytatják gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt.

A Brăila megyei katasztrófavédelem képviselői közölték, hogy az elhunyt személyek a balesetben megsérült hatéves kislány szülei.

Belföld Baleset Közlekedés Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 24., kedd

Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval

Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.

Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval
Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval
2026. február 24., kedd

Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval
Hirdetés
2026. február 24., kedd

A gazdák többsége megkapta a tavaly igényelt mezőgazdasági támogatásokat

Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.

A gazdák többsége megkapta a tavaly igényelt mezőgazdasági támogatásokat
A gazdák többsége megkapta a tavaly igényelt mezőgazdasági támogatásokat
2026. február 24., kedd

A gazdák többsége megkapta a tavaly igényelt mezőgazdasági támogatásokat
2026. február 23., hétfő

Georgescu párhuzamot vont az alkotmánybíróság és a diktatúra működése között

Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.

Georgescu párhuzamot vont az alkotmánybíróság és a diktatúra működése között
Georgescu párhuzamot vont az alkotmánybíróság és a diktatúra működése között
2026. február 23., hétfő

Georgescu párhuzamot vont az alkotmánybíróság és a diktatúra működése között
2026. február 23., hétfő

Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek

Emésztőgödörbe esett pónilovat mentettek ki vasárnap a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai Alsóboldogfalván.

Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek
Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek
2026. február 23., hétfő

Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen

Lakóházban csaptak fel a lángok hétfőn este Vidrátszeg főutcáján, a tűzoltók már elkezdték az oltást – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen
Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen
2026. február 23., hétfő

Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen
2026. február 23., hétfő

Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció

Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.

Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció
Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció
2026. február 23., hétfő

Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció
2026. február 23., hétfő

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül

A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
2026. február 23., hétfő

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint

Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint
Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint
2026. február 23., hétfő

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint
2026. február 23., hétfő

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt

Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
2026. február 23., hétfő

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
2026. február 23., hétfő

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
2026. február 23., hétfő

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!