Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben

Fotó: Brăila megyei tűzoltóság
Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.
A rendőrség elsődleges vizsgálata szerint úgy tűnik, hogy miközben Brăila felől Buzău irányába haladt személyautójával egy 35 éves, Brăila megyei férfi, áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóval, amelyet egy 45 éves férfi vezetett. Utóbbi a járműben utasként egy 40 éves nő és egy hatéves kiskorú tartózkodott, mindannyian Brăila megyéből – közölte a megyei rendőr-főkapitányság.
A helyszínre több mentőegységet riasztottak, amelyek felmérték az áldozatok állapotát és újraélesztést végeztek, azonban a 40 és 45 éves áldozatok életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatéves gyermeket és a 35 éves sofőrt kórházba szállították orvosi ellátásra.
Fotó: Brăila megyei tűzoltóság
A nyomozást folytatják gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt.
A Brăila megyei katasztrófavédelem képviselői közölték, hogy az elhunyt személyek a balesetben megsérült hatéves kislány szülei.
