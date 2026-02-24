Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben

Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.

A rendőrség elsődleges vizsgálata szerint úgy tűnik, hogy miközben Brăila felől Buzău irányába haladt személyautójával egy 35 éves, Brăila megyei férfi, áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóval, amelyet egy 45 éves férfi vezetett. Utóbbi a járműben utasként egy 40 éves nő és egy hatéves kiskorú tartózkodott, mindannyian Brăila megyéből – közölte a megyei rendőr-főkapitányság.

A helyszínre több mentőegységet riasztottak, amelyek felmérték az áldozatok állapotát és újraélesztést végeztek, azonban a 40 és 45 éves áldozatok életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatéves gyermeket és a 35 éves sofőrt kórházba szállították orvosi ellátásra.