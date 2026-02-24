Állandó szolgálatot teljesít egy őrző-védő cég a csíkszeredai sürgősségin

Fotó: Pinti Attila
Nem bízták a véletlenre az egészségügyi dolgozók és páciensek védelmét, évekkel ezelőtt ugyanis bevezették a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi részlegén az őrző-védő szolgálat 24 órás jelenlétét.
Országosan nagy port kavart nemrég annak a híre, hogy a borsai városi kórház ügyeletes orvosát fizikai támadás érte, miközben egy pácienst próbált újraéleszteni.
Fizikai támadás érte a borsai városi kórház ügyeletes orvosát, miközben egy kórházban kezelt pácienst próbált újraéleszteni – tájékoztatott az Agerpres hírügynökség a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ) szóvivőjének közlésére hivatkozva.
Az esetet Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője is elfogadhatatlannak találta, erről posztolt szombaton Facebook-bejegyzésében. Mint írta, sajnos egyre gyakrabban tapasztalnak fokozódó agresszivitást az egészségügyi személyzettel szemben.
– fogalmazott. Szerinte a kórházak vezetőinek meg kell érteniük a sürgősségi és intenzív osztályokon fennálló valós kockázatot és megfelelő őrzést kell biztosítaniuk.
Az egészségügyi dolgozók és a páciensek biztonságáról őrző-védő cég gondoskodik a csíkszeredai kórházban
Fotó: Pinti Attila
A téma kapcsán megkerestük a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat, hogy tapasztaltak-e agressziót a sürgősségi betegellátó egységben, és hogyan gondoskodnak az ott dolgozók biztonságáról. Válaszukból kiderült,
Fotó: Pinti Attila
„Fizikai bántalmazás több éve nem fordult elő a kórház Sürgősségi Betegellátó Egységében. Intézményünk évekkel ezelőtt bevezette az őrző-védő szolgálat állandó jelenlétét:
Ugyanakkor, amennyiben a helyzet úgy kívánja, a személyzet kéri a rendvédelmi szervek segítségét is” – válaszolták.
Személyes párbeszédre hívja Korodi Attila polgármester a csíkzsögödieket február 24-én, kedden.
Áramszünetre kell számítani hétfőn és kedden Csíkszereda több utcájában, valamint Csaracsón is: a munkálatok ideje alatt órákra szünetel az áramszolgáltatás az érintett háztartásokban.
Videóra vették és a közösségi médiában közzétették, amint egy csíkszeredai utcában egy sofőr járművével elgázol egy kutyát. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.
Nem állt meg rendőrök jelzésére, előbb autóval, majd gyalogosan próbált menekülni egy fiatal Csíkszeredában vasárnapra virradóra. Mint kiderült, ittasan, felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett egy lejárt forgalmi engedélyű autót.
Összesített első helyezést ért el a budapesti regionális fordulón a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely ezzel – a tavalyi évhez hasonlóan – továbbjutott a First Lego League következő szakaszába.
Több hónapja letörték valakik Csíkszeredában a Lejtő utca felső végén felszerelt sorompót, amely az autóknak a sétálóutcába történő bejutását hivatott korlátozni. Új sorompó csak nyáron lesz, addig nincs akadály az autók előtt.
Közösségi sízésre hívják a sízőket, snowboardosokat és minden sportbarátot. Csütörtökön ismét benépesül a Kissomlyó Sípálya.
Ősz óta nem használhatja a lakosság az FK Csíkszereda rekortán borítású futópályáját. A sportbázis bővítése miatt megbontott sáv helyreállítása 40 ezer euróba kerülne, ám a klub és a városháza közötti régi alku beteljesüléséig a pálya kapuja zárva marad.
Az ukrajnai háború kezdete óta öt külföldi állampolgár – mind a volt Szovjetunió területéről – próbált csalással román személyi okmányt szerezni Csíkszeredában. Az eseteket időben kiszűrték, az ügyészség vizsgálja a gyanús kísérleteket.
Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.
szóljon hozzá!