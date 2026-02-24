Állandó szolgálatot teljesít egy őrző-védő cég a csíkszeredai sürgősségin

Nem bízták a véletlenre az egészségügyi dolgozók és páciensek védelmét, évekkel ezelőtt ugyanis bevezették a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi részlegén az őrző-védő szolgálat 24 órás jelenlétét.

Országosan nagy port kavart nemrég annak a híre, hogy a borsai városi kórház ügyeletes orvosát fizikai támadás érte, miközben egy pácienst próbált újraéleszteni.

korábban írtuk Újraélesztés közben támadtak rá az ügyeletes orvosra a borsai kórházban Fizikai támadás érte a borsai városi kórház ügyeletes orvosát, miközben egy kórházban kezelt pácienst próbált újraéleszteni – tájékoztatott az Agerpres hírügynökség a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ) szóvivőjének közlésére hivatkozva.

Az esetet Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője is elfogadhatatlannak találta, erről posztolt szombaton Facebook-bejegyzésében. Mint írta, sajnos egyre gyakrabban tapasztalnak fokozódó agresszivitást az egészségügyi személyzettel szemben.