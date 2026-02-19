Rovatok
Nemzetközi versenyen képviseli Csíkszeredát a robotika csapat

• Fotó: Fabton Lego csapat

Fotó: Fabton Lego csapat

Összesített első helyezést ért el a budapesti regionális fordulón a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely ezzel – a tavalyi évhez hasonlóan – továbbjutott a First Lego League következő szakaszába.

Székelyhon

2026. február 19., 08:302026. február 19., 08:30

A 11–17 éves fiatalokból álló csapat idén ötödik szezonját teljesíti a First Lego League Challenge kategóriájában. Az elmúlt években már két nemzetközi versenyen is képviselték Csíkszeredát: Hongkongban és Sydneyben is bemutatkozhattak.

A megmérettetés négy kategóriában zajlik: robotfutam, robotdizájn, innovációs projekt és alapértékek.

Az idei szezon témája a régészet volt. Ehhez kapcsolódva hozták létre a Project Barca nevű kezdeményezést, amely két részből áll. Az edukációs projekt egy gyerekeknek szóló régészeti és honismereti kiadvány, amely 12, Csíkszereda környékén talált leletet mutat be, interaktív feladatokkal kiegészítve. A könyvecske segítségével

már négy rendhagyó órát tartottak,

a munkában a Csíki Székely Múzeum is támogatta őket.

A budapesti fordulón 19 csapattal versenyeztek, rajtuk kívül a következő generációs versenyzőik csapata, a Fabton Junior is részt vett az idei szezonban. Robotfutamban harmadik, robotdizájnban második, alapértékekben és innovációs projektben első helyezést értek el, ami elegendő volt az összesített győzelemhez. A Fabton így

megvédte címét a budapesti fordulón.

A csapat tagjai Siklódi Ákos, Szilveszter Dorka, Imre Tas, György Dániel. Szántó Ruben, Szántó Benjamin, Sulyok Gergő, Táncos Kristóf, Lázár László, az edzők Benedek Áron és Simon Norbert.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
