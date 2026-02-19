Nemzetközi versenyen képviseli Csíkszeredát a robotika csapat

Összesített első helyezést ért el a budapesti regionális fordulón a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely ezzel – a tavalyi évhez hasonlóan – továbbjutott a First Lego League következő szakaszába.

A 11–17 éves fiatalokból álló csapat idén ötödik szezonját teljesíti a First Lego League Challenge kategóriájában. Az elmúlt években már két nemzetközi versenyen is képviselték Csíkszeredát: Hongkongban és Sydneyben is bemutatkozhattak.

A megmérettetés négy kategóriában zajlik: robotfutam, robotdizájn, innovációs projekt és alapértékek.

Az idei szezon témája a régészet volt. Ehhez kapcsolódva hozták létre a Project Barca nevű kezdeményezést, amely két részből áll. Az edukációs projekt egy gyerekeknek szóló régészeti és honismereti kiadvány, amely 12, Csíkszereda környékén talált leletet mutat be, interaktív feladatokkal kiegészítve. A könyvecske segítségével