Nemzetközi versenyen képviseli Csíkszeredát a robotika csapat

Fotó: Fabton Lego csapat
Összesített első helyezést ért el a budapesti regionális fordulón a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely ezzel – a tavalyi évhez hasonlóan – továbbjutott a First Lego League következő szakaszába.
A 11–17 éves fiatalokból álló csapat idén ötödik szezonját teljesíti a First Lego League Challenge kategóriájában. Az elmúlt években már két nemzetközi versenyen is képviselték Csíkszeredát: Hongkongban és Sydneyben is bemutatkozhattak.
A megmérettetés négy kategóriában zajlik: robotfutam, robotdizájn, innovációs projekt és alapértékek.
Az idei szezon témája a régészet volt. Ehhez kapcsolódva hozták létre a Project Barca nevű kezdeményezést, amely két részből áll. Az edukációs projekt egy gyerekeknek szóló régészeti és honismereti kiadvány, amely 12, Csíkszereda környékén talált leletet mutat be, interaktív feladatokkal kiegészítve. A könyvecske segítségével
a munkában a Csíki Székely Múzeum is támogatta őket.
A budapesti fordulón 19 csapattal versenyeztek, rajtuk kívül a következő generációs versenyzőik csapata, a Fabton Junior is részt vett az idei szezonban. Robotfutamban harmadik, robotdizájnban második, alapértékekben és innovációs projektben első helyezést értek el, ami elegendő volt az összesített győzelemhez. A Fabton így
A csapat tagjai Siklódi Ákos, Szilveszter Dorka, Imre Tas, György Dániel. Szántó Ruben, Szántó Benjamin, Sulyok Gergő, Táncos Kristóf, Lázár László, az edzők Benedek Áron és Simon Norbert.
Több hónapja letörték valakik Csíkszeredában a Lejtő utca felső végén felszerelt sorompót, amely az autóknak a sétálóutcába történő bejutását hivatott korlátozni. Új sorompó csak nyáron lesz, addig nincs akadály az autók előtt.
Közösségi sízésre hívják a sízőket, snowboardosokat és minden sportbarátot. Szombaton ismét benépesül a Kissomlyó Sípálya.
Ősz óta nem használhatja a lakosság az FK Csíkszereda rekortán borítású futópályáját. A sportbázis bővítése miatt megbontott sáv helyreállítása 40 ezer euróba kerülne, ám a klub és a városháza közötti régi alku beteljesüléséig a pálya kapuja zárva marad.
Az ukrajnai háború kezdete óta öt külföldi állampolgár – mind a volt Szovjetunió területéről – próbált csalással román személyi okmányt szerezni Csíkszeredában. Az eseteket időben kiszűrték, az ügyészség vizsgálja a gyanús kísérleteket.
Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.
Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.
Megsérült egy fiatal lány, miután a gyalogátkelőn elgázolták vasárnap este Csíkszeredában, a Brassói úton.
Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.
Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.
