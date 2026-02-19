A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.

Székelyhon 2026. február 19., 09:302026. február 19., 09:30

A tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben írt erről, miután szerdán az alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte a bírói és ügyészi különnyugdíjak csökkentését előíró törvénytervezetet. Radu Miruță szerint

a katonai nyugdíjakat nem fogják csökkenteni, és a nyugdíjkorhatár növelése sem indokolt.

A védelmi minisztérium alárendeltségében működő intézményekből nyugdíjba vonultak átlagnyugdíja 5008 lej, és a tavalyi adatok szerint a nyugdíjkorhatár betöltése után öt évvel vonultak vissza – érvelt. Hirdetés „Nem fognak csökkenni a fizetések, a juttatások és a hadsereg létszáma sem” – szögezte le Radu Miruță az Agerpres beszámolója szerint. A tárcavezető hozzátette, hogy

a védelmi minisztérium is mérsékelni fogja a kiadásait, a humán erőforrást azonban nem fogják érinteni ezek az intézkedések.