A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.
A tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben írt erről, miután szerdán az alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte a bírói és ügyészi különnyugdíjak csökkentését előíró törvénytervezetet. Radu Miruță szerint
A védelmi minisztérium alárendeltségében működő intézményekből nyugdíjba vonultak átlagnyugdíja 5008 lej, és a tavalyi adatok szerint a nyugdíjkorhatár betöltése után öt évvel vonultak vissza – érvelt.
„Nem fognak csökkenni a fizetések, a juttatások és a hadsereg létszáma sem” – szögezte le Radu Miruță az Agerpres beszámolója szerint.
A tárcavezető hozzátette, hogy
Mint ismert, az alkotmánybíróság szerdán elutasította a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet.
A döntést követően Ilie Bolojan miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a bírói és ügyészi különnyugdíjak reformja az első lépés az emberek állam iránti bizalmát gyengítő méltánytalanságok felszámolása felé, és hogy márciusban előterjesztenek egy újabb törvénytervezetet, amellyel folytatják a korrekciókat.
Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.
A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.
A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.
A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.
Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
1 hozzászólás