A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.

Székelyhon

2026. február 19., 09:302026. február 19., 09:30

A tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben írt erről, miután szerdán az alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte a bírói és ügyészi különnyugdíjak csökkentését előíró törvénytervezetet. Radu Miruță szerint

a katonai nyugdíjakat nem fogják csökkenteni, és a nyugdíjkorhatár növelése sem indokolt.

A védelmi minisztérium alárendeltségében működő intézményekből nyugdíjba vonultak átlagnyugdíja 5008 lej, és a tavalyi adatok szerint a nyugdíjkorhatár betöltése után öt évvel vonultak vissza – érvelt.

„Nem fognak csökkenni a fizetések, a juttatások és a hadsereg létszáma sem” – szögezte le Radu Miruță az Agerpres beszámolója szerint.

A tárcavezető hozzátette, hogy

a védelmi minisztérium is mérsékelni fogja a kiadásait, a humán erőforrást azonban nem fogják érinteni ezek az intézkedések.

Mint ismert, az alkotmánybíróság szerdán elutasította a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet.

A döntést követően Ilie Bolojan miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a bírói és ügyészi különnyugdíjak reformja az első lépés az emberek állam iránti bizalmát gyengítő méltánytalanságok felszámolása felé, és hogy márciusban előterjesztenek egy újabb törvénytervezetet, amellyel folytatják a korrekciókat.

2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.

2026. február 19., csütörtök

2026. február 18., szerda

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma

A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől

A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel

A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Jó irányba halad az iskolabusz
2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT

Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot

Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban

A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Éveknek kell eltelnie, hogy napirendre kerülhessen az euró bevezetése Romániában

Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Nagy bővítés előtt a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér

Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.

2026. február 18., szerda

