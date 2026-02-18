Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma

A légúti megbetegedések szezonja még nem ért véget, így még akár meg is fordulhat a trend

A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.

2026. február 18.

A fertőző légúti megbetegedések számát összesítő múlt heti jelentés már az esetszámok lassuló növekedését mutatta, az e héten elkészült, múlt heti esetszámokat tartalmazó összesítés szerint pedig már csökkenni kezdett a felső légúti megbetegedések száma. A háziorvosok jelentései alapján a megyei közegészségügyi igazgatóság által elkészített legutóbbi összesítésben 4558 felső légúti megbetegedés szerepel, szemben az egy héttel korábbi 4922 esettel.

Ez az első hét, hogy csökkenés van.

Én körülbelül erre is számítottam, hogy vagy stagnálni fog, vagy elkezd csökkeni, ami nem azt jelenti, hogy nem fog már nőni, mert még lehet újabb hullám. De egyelőre csökken, és a felső légúti fertőzések miatti kórházi beutalások száma is.

A tüdőgyulladások száma viszont nőtt,

ami azt jelenti, hogy vannak szövődményes esetek. Hosszabb a lefolyása is egy tüdőgyulladásnak, mint egy felső légúti fertőzésnek, mert utóbbi 3-4 napon, vagy legfeljebb egy héten belül megoldódik, viszont egy tüdőgyulladásnak kell 1–2–3 hét” – közölte Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Hirdetés Felső légúti megbetegedés miatt 19-en kerültek kórházba az elmúlt héten, ami jókora csökkenés az egy héttel korábbi 35-höz képest.

A tüdőgyulladás leggyakrabban a felső légúti megbetegedés szövődményeként alakul ki,

és e tekintetben még nem megnyugtató a helyzet, ugyanis a február első hetében diagnosztizált 454 alsó légúti megbetegedéshez képest múlt héten 508 ilyen esetet jegyeztek fel a megyében. „Ez is azt mutatja, hogy elég komoly ez a fertőzés, és azoknál, akik átestek rajta, jó nagy számban vezetett szövődményhez. Tehát a légutakat eléggé komolyan érintette” – mondta a megyei tisztifőorvos. A tüdőgyulladásos betegek közül 98-an kerültek kórházba, ez viszont enyhe csökkenést jelent az egy héttel korábbi 102 esethez képest.

Az igazolt influenzás megbetegedések száma azonban jelentősen csökkent,