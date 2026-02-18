Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma

A légúti megbetegedések szezonja még nem ért véget, így még akár meg is fordulhat a trend
Fotó: Orbán Orsolya
A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.
A fertőző légúti megbetegedések számát összesítő múlt heti jelentés már az esetszámok lassuló növekedését mutatta, az e héten elkészült, múlt heti esetszámokat tartalmazó összesítés szerint pedig már csökkenni kezdett a felső légúti megbetegedések száma.
A háziorvosok jelentései alapján a megyei közegészségügyi igazgatóság által elkészített legutóbbi összesítésben 4558 felső légúti megbetegedés szerepel, szemben az egy héttel korábbi 4922 esettel.
Én körülbelül erre is számítottam, hogy vagy stagnálni fog, vagy elkezd csökkeni, ami nem azt jelenti, hogy nem fog már nőni, mert még lehet újabb hullám. De egyelőre csökken, és a felső légúti fertőzések miatti kórházi beutalások száma is.
ami azt jelenti, hogy vannak szövődményes esetek. Hosszabb a lefolyása is egy tüdőgyulladásnak, mint egy felső légúti fertőzésnek, mert utóbbi 3-4 napon, vagy legfeljebb egy héten belül megoldódik, viszont egy tüdőgyulladásnak kell 1–2–3 hét” – közölte Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője.
Felső légúti megbetegedés miatt 19-en kerültek kórházba az elmúlt héten, ami jókora csökkenés az egy héttel korábbi 35-höz képest.
és e tekintetben még nem megnyugtató a helyzet, ugyanis a február első hetében diagnosztizált 454 alsó légúti megbetegedéshez képest múlt héten 508 ilyen esetet jegyeztek fel a megyében.
„Ez is azt mutatja, hogy elég komoly ez a fertőzés, és azoknál, akik átestek rajta, jó nagy számban vezetett szövődményhez. Tehát a légutakat eléggé komolyan érintette” – mondta a megyei tisztifőorvos. A tüdőgyulladásos betegek közül 98-an kerültek kórházba, ez viszont enyhe csökkenést jelent az egy héttel korábbi 102 esethez képest.
a legutóbbi héten már csak 150 ilyen megbetegedést diagnosztizáltak, az egy héttel korábbi 249-hez képest.
Noha összességében csökkent a fertőző felső légúti megbetegedések száma, és erre számítanak az elkövetkező időszakban is, a légúti megbetegedések szezonja még nem ért véget, így még akár meg is fordulhat a trend. Minden a találkozások számától függ, hiszen így terjednek a fertőző betegségek. Sok helyen már zajlik a sívakáció, lehet, hogy ez is hozzájárult az esetszámok csökkenéséhez, de újrakezdődhet a növekedés a szünidők lejárta után, és az időjárás alakulása is befolyásolhatja a légúti megbetegedések számának alakulását – közölte Tar Gyöngyi.
A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.
A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.
Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.
Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.
szóljon hozzá!