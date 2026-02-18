Gyergyói Magbörze: kiskertesek találkozása tizenegyedszerre is

Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg a Gyergyói Magbörzét, amely idén is bemutatkozási lehetőséget ad olyan családoknak, akik a térségben kertészkedéssel, kisebb léptékben zöldség- vagy gyümölcstermesztéssel és feldolgozással foglalkoznak.

A mozgalom célja a helyi fajták megőrzése és a közösségi tudás megosztása.

Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón a magbörze egyik fő szervezője, Bara Edit, valamint két, most bemutatkozó kiskertész, Tamás Annamária és Ambrus Edit ismertették a részleteket.

Tamásék családi kertészetet működtetnek Gyergyóremetén, ezt és az ebben szerzett tapasztalataikat fogják ismertetni a Magbörze résztvevőivel, míg az Ambrus család Gyergyószárhegyen telepített feketeribizli-ültetvényük munkájába enged betekintést.

Az esemény első részében a saját maggal érkezőket várják a magok börzéjére, csereberéjére, majd 15.45-től azok is csatlakozhatnak, akik még nem rendelkeznek saját magokkal, de szeretnének elindulni a kertészkedés útján. A szervezők az érkezőket regisztrálják: feljegyzik, hogy

A nyilvántartás célja, hogy évek múltán is nyomon követhető legyen a különböző fajták terjedése, ezzel is segítve a helyi, hagyományos növények fennmaradását. Az eseményen Ferencz Lehel kertészmérnök hasznos tanácsokkal készül a kiskertesek számára. Jelen lesz idén is Jére Lajos magtermelő, akitől ezúttal is lehet újabb magvakat szerezni és hasznos tanácsokat kérni.

Az esemény részletes programját, egyéb tudnivalókat a Gyergyói kiskertes mozgalom közösségi oldalán lehet megtalálni.