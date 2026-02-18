Alkotmánybírósági források: hat alkotmánybíró támogatta, három ellenezte a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását

Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.

Ezek szerint a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetettel kapcsolatos legfelsőbb bírósági beadvány elutasítását

Simina Tănăsescu, Asztalos Csaba, Dacian Dragoș, Iulia Scîntei, Mihaela Ciochină és Mihai Busuioc támogatta,

Cristian Deliorga, Gheorghe Stan és Bogdan Licu pedig az elutasítás ellen szavaztak

– ismerteti az Agerpres.

Az alkotmánybírák korábban öt alkalommal is elhalasztották a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében, legutóbb egy héttel ezelőtt.

Azt megelőzően, január 16-án arra hivatkozva napolták el a döntéshozatalt, hogy időre van szükségük bizonyos dokumentumok, köztük a legfelsőbb bíróság által egy nappal korábban benyújtott szakértői elemzés tanulmányozására.

