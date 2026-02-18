Elkezdődött a nagyböjt: a fegyelmezett önmegtartóztatás, a tudatos lemondás és a belső megtérés egységének időszaka

Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

A „külső böjt” gyakorlataként a modern ember felteheti magának a kérdést: mi az az érték vagy szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az „Isten előtti meghajlás jeleként” lemond a böjti időszakban.

A közlemény felidézi: a negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A vasárnapot – mivel ezen a napon Jézus feltámadását ünneplik – az egyház nem tekinti böjti napnak, ezért a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt: a hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszakban így a böjti napok száma éppen negyven.

A böjt a XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hívek csak egyszer étkezhetnek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. E két napon és a nagyböjt többi péntekén