Elkezdődött a nagyböjt: a fegyelmezett önmegtartóztatás, a tudatos lemondás és a belső megtérés egységének időszaka

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

Székelyhon

2026. február 18., 12:122026. február 18., 12:12

2026. február 18., 12:202026. február 18., 12:20

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) erről szóló közleményét az MTI szemlézte. Ebben rámutattak arra, hogy

a húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek.

A „külső böjt” gyakorlataként a modern ember felteheti magának a kérdést: mi az az érték vagy szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az „Isten előtti meghajlás jeleként” lemond a böjti időszakban.

A közlemény felidézi: a negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A vasárnapot – mivel ezen a napon Jézus feltámadását ünneplik – az egyház nem tekinti böjti napnak, ezért a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt: a hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszakban így a böjti napok száma éppen negyven.

A böjt a XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hívek csak egyszer étkezhetnek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. E két napon és a nagyböjt többi péntekén

a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A püspöki konferencia közleményében kiemeltek szorosan összecsengenek Kovács Gergely gyulafehérvári érsek nagyböjti üzenetével, amely a Gyulafehérvári Főegyházmegye honlapján jelent meg. Az érsek is arra hívja ugyanis a híveket, hogy

a nagyböjt ne csupán külső fegyelmi gyakorlat legyen, hanem valódi lelki út: térjünk vissza Istenhez,

mélyítsük el kapcsolatunkat Krisztussal, és engedjük, hogy életünk megújuljon. Az egyházi elöljáró üzenetében kiemeli, hogy a böjt, az imádság és az alamizsna nem öncélú cselekedetek, hanem a szív átalakulását szolgálják. A húsvétra való készület lényege nem pusztán a lemondás, hanem az, hogy Krisztus szenvedésének és feltámadásának misztériumát személyes életünk valóságává tegyük.

A külső böjt így válik belső úttá: a régi ember levetkőzésévé és az új élet felöltésévé.

A püspöki konferencia gyakorlati iránymutatása és az érsek lelkipásztori buzdítása együtt rajzolják meg a nagyböjt teljes képét: a fegyelmezett önmegtartóztatás, a tudatos lemondás és a belső megtérés egységét. A negyven nap így nem pusztán hagyomány, hanem kegyelmi idő – lehetőség arra, hogy a hívek hittel és megújult szívvel érkezzenek el húsvét öröméhez.

Böjt
