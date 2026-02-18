Elkezdődött a nagyböjt: a fegyelmezett önmegtartóztatás, a tudatos lemondás és a belső megtérés egységének időszaka

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.
2026. február 18., 12:122026. február 18., 12:12
2026. február 18., 12:202026. február 18., 12:20
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) erről szóló közleményét az MTI szemlézte. Ebben rámutattak arra, hogy
A „külső böjt” gyakorlataként a modern ember felteheti magának a kérdést: mi az az érték vagy szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az „Isten előtti meghajlás jeleként” lemond a böjti időszakban.
A közlemény felidézi: a negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A vasárnapot – mivel ezen a napon Jézus feltámadását ünneplik – az egyház nem tekinti böjti napnak, ezért a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt: a hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszakban így a böjti napok száma éppen negyven.
A böjt a XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hívek csak egyszer étkezhetnek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. E két napon és a nagyböjt többi péntekén
A püspöki konferencia közleményében kiemeltek szorosan összecsengenek Kovács Gergely gyulafehérvári érsek nagyböjti üzenetével, amely a Gyulafehérvári Főegyházmegye honlapján jelent meg. Az érsek is arra hívja ugyanis a híveket, hogy
mélyítsük el kapcsolatunkat Krisztussal, és engedjük, hogy életünk megújuljon. Az egyházi elöljáró üzenetében kiemeli, hogy a böjt, az imádság és az alamizsna nem öncélú cselekedetek, hanem a szív átalakulását szolgálják. A húsvétra való készület lényege nem pusztán a lemondás, hanem az, hogy Krisztus szenvedésének és feltámadásának misztériumát személyes életünk valóságává tegyük.
A püspöki konferencia gyakorlati iránymutatása és az érsek lelkipásztori buzdítása együtt rajzolják meg a nagyböjt teljes képét: a fegyelmezett önmegtartóztatás, a tudatos lemondás és a belső megtérés egységét. A negyven nap így nem pusztán hagyomány, hanem kegyelmi idő – lehetőség arra, hogy a hívek hittel és megújult szívvel érkezzenek el húsvét öröméhez.
Több mint 220 hóekével dolgoznak az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében – közli a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP).
Havazásra és erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és Bukarestre. Az ország többi részén is hideg idő és havazás várható csütörtök reggelig.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este azt nyilatkozta, hogy a koalícióban nem volt szó a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjáról, és egyetlen olyan javaslatot sem fognak támogatni, amelynek nincs biztosítva a finanszírozása.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) szerda reggeli összegzése szerint 21 megye 102 településén és Bukarestben okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában, és 205 településen több mint 166 ezer fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül.
A bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány is szerepel az alkotmánybíróság szerdai ülésének napirendjén.
Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
szóljon hozzá!