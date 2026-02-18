Bolojan a PSD szolidaritási csomagjáról: egyetlen olyan javaslatot sem támogatunk, aminek nincs biztosítva a finanszírozása

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este azt nyilatkozta, hogy a koalícióban nem volt szó a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjáról, és egyetlen olyan javaslatot sem fognak támogatni, amelynek nincs biztosítva a finanszírozása.

A kormányfő a TVR-nek adott kedd esti interjúban Sorin Grindeanu pártelnöknek arra a kijelentésére reagált, amely szerint

a PSD megvonja a politikai támogatást a miniszterelnöktől, ha a szolidaritási csomag intézkedéseit nem foglalják bele az idei állami költségvetésbe.

Bolojan „tisztességtelen játszmának” nevezte a PSD eljárását. Leszögezte: ha egy párt vagy egy miniszter ilyen horderejű javaslattal kíván előállni, a koalíciós megállapodás értelmében előzetesen egyeztetnie kell a partnerekkel, és a finanszírozási lehetőségek függvényében kell meghozni a döntést.

Bármilyen jól hangzik is egy-egy javaslat, előbb-utóbb biztosítani kell hozzá az anyagi fedezetet, és ha nincs pénzünk rá, nincsenek rendjén a dolgok”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.

A miniszterelnök hozzátette, „nem az a lényeg, hogy miniszterelnök marad-e Bolojan vagy sem”, egy „komoly állami költségvetés” kidolgozása a tét. Ennek megfelelően csak azokról a javaslatokról lehet érdemben tárgyalni, amelyekhez finanszírozási forrás is társul.

„De ez a játék, amelyikben egyesek előállnak mindenféle anyagi fedezet nélküli javaslatokkal, mások pedig rosszak, mert elutasítják ezeket (...), nem tesz jót senkinek” – jelentette ki.

Bolojan szerint a koalíciós ülésen nem tárgyaltak a PSD szolidaritási csomagjáról. Arra a felvetésre, miszerint a szociáldemokraták a kormányból való kilépéssel fenyegetőznek, ha a csomag intézkedéseit nem foglalják bele a költségvetésbe, a kormányfő leszögezte: „ez a pártok saját döntése”,