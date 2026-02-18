Bolojan a PSD szolidaritási csomagjáról: egyetlen olyan javaslatot sem támogatunk, aminek nincs biztosítva a finanszírozása

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este azt nyilatkozta, hogy a koalícióban nem volt szó a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjáról, és egyetlen olyan javaslatot sem fognak támogatni, amelynek nincs biztosítva a finanszírozása.
A kormányfő a TVR-nek adott kedd esti interjúban Sorin Grindeanu pártelnöknek arra a kijelentésére reagált, amely szerint
Bolojan „tisztességtelen játszmának” nevezte a PSD eljárását. Leszögezte: ha egy párt vagy egy miniszter ilyen horderejű javaslattal kíván előállni, a koalíciós megállapodás értelmében előzetesen egyeztetnie kell a partnerekkel, és a finanszírozási lehetőségek függvényében kell meghozni a döntést.
– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.
A miniszterelnök hozzátette, „nem az a lényeg, hogy miniszterelnök marad-e Bolojan vagy sem”, egy „komoly állami költségvetés” kidolgozása a tét. Ennek megfelelően csak azokról a javaslatokról lehet érdemben tárgyalni, amelyekhez finanszírozási forrás is társul.
„De ez a játék, amelyikben egyesek előállnak mindenféle anyagi fedezet nélküli javaslatokkal, mások pedig rosszak, mert elutasítják ezeket (...), nem tesz jót senkinek” – jelentette ki.
Bolojan szerint a koalíciós ülésen nem tárgyaltak a PSD szolidaritási csomagjáról. Arra a felvetésre, miszerint a szociáldemokraták a kormányból való kilépéssel fenyegetőznek, ha a csomag intézkedéseit nem foglalják bele a költségvetésbe, a kormányfő leszögezte: „ez a pártok saját döntése”,
„A magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy ez így történjen” – nyomatékosította.
A miniszterelnök azt is elmondta, hogy ha minden a tervek szerint halad, a jövő hét második felében elküldik az állami költségvetés tervezetét a parlamentnek.
Sorin Grindeanu hétfőn azt nyilatkozta, hogy
A România Tv-nek nyilatkozó politikustól azt kérdezték, hogy hivatalában marad-e nyárig a kormányfő. Grindeanu elmondta, hogy a PSD számára a gazdaságélénkítés, a beruházások folytatása és a szolidaritási csomag elfogadása a meghatározó. Hozzátette, hogy ha ezek a célok teljesülnek, a szociáldemokraták továbbra is támogatják Ilie Bolojant, ellenkező esetben azonban megvonhatják tőle a bizalmat.
Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.
Több mint 220 hóekével dolgoznak az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében – közli a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP).
Havazásra és erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és Bukarestre. Az ország többi részén is hideg idő és havazás várható csütörtök reggelig.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) szerda reggeli összegzése szerint 21 megye 102 településén és Bukarestben okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában, és 205 településen több mint 166 ezer fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül.
A bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány is szerepel az alkotmánybíróság szerdai ülésének napirendjén.
Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
szóljon hozzá!