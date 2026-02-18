Rovatok
Bolojan a PSD szolidaritási csomagjáról: egyetlen olyan javaslatot sem támogatunk, aminek nincs biztosítva a finanszírozása

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este azt nyilatkozta, hogy a koalícióban nem volt szó a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjáról, és egyetlen olyan javaslatot sem fognak támogatni, amelynek nincs biztosítva a finanszírozása.

Székelyhon

2026. február 18., 11:172026. február 18., 11:17

A kormányfő a TVR-nek adott kedd esti interjúban Sorin Grindeanu pártelnöknek arra a kijelentésére reagált, amely szerint

a PSD megvonja a politikai támogatást a miniszterelnöktől, ha a szolidaritási csomag intézkedéseit nem foglalják bele az idei állami költségvetésbe.

Bolojan „tisztességtelen játszmának” nevezte a PSD eljárását. Leszögezte: ha egy párt vagy egy miniszter ilyen horderejű javaslattal kíván előállni, a koalíciós megállapodás értelmében előzetesen egyeztetnie kell a partnerekkel, és a finanszírozási lehetőségek függvényében kell meghozni a döntést.

Idézet
Bármilyen jól hangzik is egy-egy javaslat, előbb-utóbb biztosítani kell hozzá az anyagi fedezetet, és ha nincs pénzünk rá, nincsenek rendjén a dolgok”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.

A miniszterelnök hozzátette, „nem az a lényeg, hogy miniszterelnök marad-e Bolojan vagy sem”, egy „komoly állami költségvetés” kidolgozása a tét. Ennek megfelelően csak azokról a javaslatokról lehet érdemben tárgyalni, amelyekhez finanszírozási forrás is társul.

„De ez a játék, amelyikben egyesek előállnak mindenféle anyagi fedezet nélküli javaslatokkal, mások pedig rosszak, mert elutasítják ezeket (...), nem tesz jót senkinek” – jelentette ki.

Bolojan szerint a koalíciós ülésen nem tárgyaltak a PSD szolidaritási csomagjáról. Arra a felvetésre, miszerint a szociáldemokraták a kormányból való kilépéssel fenyegetőznek, ha a csomag intézkedéseit nem foglalják bele a költségvetésbe, a kormányfő leszögezte: „ez a pártok saját döntése”,

a miniszterelnöknek és a koalíciónak az a feladata, hogy felelősségteljes költségvetést állítsanak össze.

„A magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy ez így történjen” – nyomatékosította.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy ha minden a tervek szerint halad, a jövő hét második felében elküldik az állami költségvetés tervezetét a parlamentnek.

Sorin Grindeanu hétfőn azt nyilatkozta, hogy

a Szociáldemokrata Párt (PSD) annak függvényében támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy milyen lesz az idei költségvetés.

A România Tv-nek nyilatkozó politikustól azt kérdezték, hogy hivatalában marad-e nyárig a kormányfő. Grindeanu elmondta, hogy a PSD számára a gazdaságélénkítés, a beruházások folytatása és a szolidaritási csomag elfogadása a meghatározó. Hozzátette, hogy ha ezek a célok teljesülnek, a szociáldemokraták továbbra is támogatják Ilie Bolojant, ellenkező esetben azonban megvonhatják tőle a bizalmat.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
