Huszonegy megyében okozott fennakadásokat a havazás

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) szerda reggeli összegzése szerint 21 megye 102 településén és Bukarestben okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában, és 205 településen több mint 166 ezer fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.
2026. február 18., 11:102026. február 18., 11:10
2026. február 18., 11:422026. február 18., 11:42
A DSU sajtószóvivője Bogdan Toma szerint nem történtek sérülések a rossz idő miatt, és
A katonai tűzoltók országszerte 176 szél által kidöntött fát és hat villanyoszlopot, valamint épületelemeket távolítottak el az utakról, 29 gépjárművet ástak ki a hóból.
A rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic) szerdán arról számolt be, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt teljesen leállították a forgalmat az A7-es autópálya Bukarest és Adjud közötti szakaszán, az A1-es autópályán a Pitești – Bukarest menetirányban, a Bukarest és Ploiești közötti A3-as autópályán, valamint a fővárost Konstancával összekötő A2-es sztráda egyes szakaiszain pedig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az ország délkeleti részében emellett
Az ország délkeleti részében emellett több országúton és megyei úton is leállították a forgalmat vagy korlátozásokat vezettek be a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik számára.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
A Henri Coandă repülőtéren és a băneasai Aurel Vlaicu nemzetközi repülőtéren is fennakadásokat okozott a kedvezőtlen időjárás,
A havazás és erős szél miatt valamennyi konstancai kikötőt lezárták a hatóságok, és
Az elmúlt 24 órában ugyanakkor 10 megye (Brăila, Buzău, Călărași, Konstanca, Dâmbovița, Ialomița, Neamț, Prahova, Tulcea és Vrancea) 205 településén megközelítőleg 166 830 fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül.
Több mint 220 hóekével dolgoznak az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében – közli a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP).
Havazásra és erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és Bukarestre. Az ország többi részén is hideg idő és havazás várható csütörtök reggelig.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este azt nyilatkozta, hogy a koalícióban nem volt szó a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjáról, és egyetlen olyan javaslatot sem fognak támogatni, amelynek nincs biztosítva a finanszírozása.
A bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány is szerepel az alkotmánybíróság szerdai ülésének napirendjén.
Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
szóljon hozzá!