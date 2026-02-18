Rovatok
Huszonegy megyében okozott fennakadásokat a havazás

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) szerda reggeli összegzése szerint 21 megye 102 településén és Bukarestben okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában, és 205 településen több mint 166 ezer fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.

Székelyhon

2026. február 18., 11:10

2026. február 18., 11:422026. február 18., 11:42

A DSU sajtószóvivője Bogdan Toma szerint nem történtek sérülések a rossz idő miatt, és

bár az orvosi esetekhez kivezényelt mentőautók helyenként nehezen haladtak a behavazott utakon, minden segítséget kérő személyt sikerült ellátni.

A katonai tűzoltók országszerte 176 szél által kidöntött fát és hat villanyoszlopot, valamint épületelemeket távolítottak el az utakról, 29 gépjárművet ástak ki a hóból.

A kidőlő fák 67 személygépkocsit rongáltak meg.

A rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic) szerdán arról számolt be, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt teljesen leállították a forgalmat az A7-es autópálya Bukarest és Adjud közötti szakaszán, az A1-es autópályán a Pitești – Bukarest menetirányban, a Bukarest és Ploiești közötti A3-as autópályán, valamint a fővárost Konstancával összekötő A2-es sztráda egyes szakaiszain pedig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik.

korábban írtuk

Nehezen indult a reggel a havazás miatt a székelyföldi városokban
Nehezen indult a reggel a havazás miatt a székelyföldi városokban

Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.

Az ország délkeleti részében emellett

több országúton és megyei úton is leállították a forgalmat vagy korlátozásokat vezettek be a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik számára.



korábban írtuk

31 centiméteres a hóvastagság Csíkszeredában, 44 centiméter a Bucsinon
31 centiméteres a hóvastagság Csíkszeredában, 44 centiméter a Bucsinon

Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.

A Henri Coandă repülőtéren és a băneasai Aurel Vlaicu nemzetközi repülőtéren is fennakadásokat okozott a kedvezőtlen időjárás,

nyolc járatot töröltek, öt repülőgépet pedig más repülőterekre irányítottak át.

A havazás és erős szél miatt valamennyi konstancai kikötőt lezárták a hatóságok, és

felfüggesztették a teherautók határátkelését a Giurgiu és Ruse közötti Duna-hídon.

Az elmúlt 24 órában ugyanakkor 10 megye (Brăila, Buzău, Călărași, Konstanca, Dâmbovița, Ialomița, Neamț, Prahova, Tulcea és Vrancea) 205 településén megközelítőleg 166 830 fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül.

Belföld Időjárás
