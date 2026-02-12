Nicușor Dan: Románia 3-4 éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket

Nicușor Dan szerint Románia három-négy éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Az államfő a belgiumi Alden Biesen kastélyban tartott informális EU-csúcs után újságírói kérdésre válaszolva csütörtökön kijelentette: Románia euróövezeti csatlakozása gazdasági szempontból előnyös lenne, mert

a mélyebb gazdasági integráció növeli a vállalatok termelékenységét és hozzájárul a jobban fizetett munkahelyek létrejöttéhez.

Hozzátette, hogy az euró bevezetésének feltételei ismertek: csökkenteni kell a költségvetési hiányt és az államadósságot. Közlése szerint

Románia célul tűzheti ki, hogy ezeknek a kritériumoknak három-négy éves időtávon belül megfeleljen – ismerteti az Agerpres.

Felelősséget kell vállalni az elhúzódó válságban

Nicușor Dan szerint a bírák és ügyészek nyugdíjának kérdése régóta húzódó probléma a román társadalomban, és az alkotmánybíróságnak felelősséget kell vállalnia a megoldásában.

Az államfő a belgiumi Alden Biesen kastélyban csütörtökön tartott informális EU-csúcs után kijelentette: az alkotmánybíróság újabb halasztását nem kívánja részletesen kommentálni, mivel a testületnek mérlegelési szabadsága van. Ugyanakkor szerinte „ez egy olyan ügy, amelynek rendezését a társadalom elvárja”, és szeretné, ha az alkotmánybíróság vállalná a felelősséget ebben a kérdésben.