Nicușor Dan: Románia 3-4 éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket

Fotó: Orbán Orsolya
Nicușor Dan szerint Románia három-négy éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
Az államfő a belgiumi Alden Biesen kastélyban tartott informális EU-csúcs után újságírói kérdésre válaszolva csütörtökön kijelentette: Románia euróövezeti csatlakozása gazdasági szempontból előnyös lenne, mert
Hozzátette, hogy az euró bevezetésének feltételei ismertek: csökkenteni kell a költségvetési hiányt és az államadósságot. Közlése szerint
Románia célul tűzheti ki, hogy ezeknek a kritériumoknak három-négy éves időtávon belül megfeleljen – ismerteti az Agerpres.
Nicușor Dan szerint a bírák és ügyészek nyugdíjának kérdése régóta húzódó probléma a román társadalomban, és az alkotmánybíróságnak felelősséget kell vállalnia a megoldásában.
Az államfő a belgiumi Alden Biesen kastélyban csütörtökön tartott informális EU-csúcs után kijelentette: az alkotmánybíróság újabb halasztását nem kívánja részletesen kommentálni, mivel a testületnek mérlegelési szabadsága van. Ugyanakkor szerinte „ez egy olyan ügy, amelynek rendezését a társadalom elvárja”, és szeretné, ha az alkotmánybíróság vállalná a felelősséget ebben a kérdésben.
Lassult ugyan a növekedés, de még mindig magas a fertőző légúti megbetegedések száma Hargita megyében. A kisgyermekek körében sok az RSV-fertőzés, ami akár nagyon súlyos, intenzív terápiás ellátást igénylő megbetegedést is okozhat.
Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként először látogatott Gyergyószentmiklósra Nacsa Lőrinc. Bejelentette, hogy a magyar kormány folytatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújításának finanszírozását.
Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.
Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.
Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.
A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.
Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.
