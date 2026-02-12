Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat

A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.

A testület csütörtöki soros ülés keretében jóváhagyta a társulást annak érdekében, hogy az egyesület létrejöhessen. Az alaptőkéhez ötezer lejjel járul hozzá Kovászna megye, és ugyanekkora összeggel száll be az alapításba Sepsiszentgyörgy is.

Hirdetés

A Potsa József Közösségfejlesztési Egyesület célja, hogy támogassa a háromszéki közösségek fejlesztését és a közszolgáltatások korszerűsítését azáltal, hogy