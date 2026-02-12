Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat

Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy közösen hozza létre a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet
Fotó: Tuchiluș Alex
A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.
2026. február 12., 16:212026. február 12., 16:21
A testület csütörtöki soros ülés keretében jóváhagyta a társulást annak érdekében, hogy az egyesület létrejöhessen. Az alaptőkéhez ötezer lejjel járul hozzá Kovászna megye, és ugyanekkora összeggel száll be az alapításba Sepsiszentgyörgy is.
A Potsa József Közösségfejlesztési Egyesület célja, hogy támogassa a háromszéki közösségek fejlesztését és a közszolgáltatások korszerűsítését azáltal, hogy
A finanszírozási lehetőségek feltérképezése mellett a pályázatok előkészítése, a fejlesztési programok lebonyolítása is közös cél.
A város részéről kettő, a megye részéről három képviselőt jelölnek ki az egyesület közgyűlésébe.
