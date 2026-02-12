Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére

Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.

Barabás Hajnal 2026. február 12., 16:052026. február 12., 16:05 2026. február 12., 16:082026. február 12., 16:08

Felére csökkent a „medvés” bejelentések száma tavaly Hargita megyében az azelőtti évhez képest, ami többnyire annak tudható be, hogy több medvét áthelyeztek vagy kilőttek, valamint annak is, hogy sok esetben a lakók is lemondtak arról, hogy riasszák a hatóságokat, ha medvét látnak – magyarázta Dan Iamandi, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség parancsnoka csütörtökön, a csíkszeredai székhelyükön tartott sajtótájékoztatón. Hirdetés A találkozóra azért hívták a sajtót, hogy a tavaly évi tevékenységükről beszámoljanak, és néhány jövőre vonatkozó tervüket is megosszák. Személyzethiány és technológiai válaszok Terítékre került többek között az is, hogy az intézmény évek óta jelentős személyzethiánnyal küzd. Mint a parancsnoktól megtudtuk, az elmúlt két évben csaknem 80 csendőr vonult nyugdíjba, és helyükre 75-en érkeztek. Jelenleg egyébként mintegy hetven százalékos a betöltött állások aránya,

a személyzethiányt pedig többek között úgy igyekeznek enyhíteni, hogy az őrszolgálatot járőrszolgálattá alakítják.

A csendőrség ugyanis jelenleg 23 állami intézmény (törvényszék, bíróság, ügyészség stb.) őrzését látja el.

Az elmúlt két évben közel 80 Hargita megyei csendőr vonult nyugdíjba, helyükre 75-en érkeztek Fotó: Borbély Fanni

Ennek a feladatnak az átszervezése érdekében folyamatban van egy diszpécserközpont létrehozása, amely majd lehetővé teszi, hogy ne kelljen a nap 24 órájában csendőr felügyelje az adott létesítményt, hanem ezt kiváltsák az utcai járőrszolgálattal, kiegészítve a létesítménybe felszerelt kamera-rendszerekkel, mozgásérzékelőkkel és egyéb eszközökkel. Dan Iamandi a témában hozzátette, munkájukat az is segíti, hogy

fiatal járműflottával rendelkeznek, az autók átlagéletkora nem haladja meg a négy évet.

Elhangzott az is, hogy a Hargita megyei csendőrség idén november 1-jén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amit majd különböző eseményekkel terveznek megünnepelni, amelyekre meghívják azokat a már nyugdíjba vonult kollégákat is, akik részt vettek a csendőrség megalapításában. Néhány mondatban a stadionok világa A Székelyhon kérdésére, hogy milyen kihívást jelentett a Hargita megyei csendőrség számára az FK Csíkszereda Szuperligában (román labdarúgó első osztály) való szereplése, Dan Iamandi azt válaszolta, hogy az első ligás meccs alkalmával, – amikor „híressé” vált országszerte – csak végezte a munkáját, ahogy kell, annak ellenére, hogy nem az ő problémája volt. A jogszabályok szerint ugyanis

a Szuperliga-mérkőzések biztosításáért elsődlegesen a marosvásárhelyi mobil csendőrcsoport felel.

„Ők biztosítanak, mi pedig szükség esetén támogatjuk őket rendfenntartó erőkkel, főként a közrend területén a városban, a stadion környékén, valamint az érkezési és távozási útvonalakon, amikor a szurkolók jönnek és mennek a megye területén. A feladatok 98 százaléka azonban a marosvásárhelyi csendőrök kezében van. Ők jönnek, ők vezetik az akciót, minden az ő irányításuk alatt történik” – húzta alá a csendőrparancsnok.

Pajzsos csendőrök tavaly nyáron az FK Csíkszereda első ligás meccsén a Dinamo ellen. Azóta nem volt szükség ehhez hasonló közbelépésre Csíkszeredában Fotó: Kozán István

Hozzáette, a szóban forgó, Dinamo elleni mérkőzésről lehetett sejteni, hogy kellemetlen meglepetések lehetnek, mert sok jegyet közvetítőkön keresztül vásároltak fel. Így a Dinamo szurkolóinak a tervezett 150 jegy helyett jóval több jutott, miközben a csíkszeredai stadion nagyon kicsi – a probléma részben ebből adódik.

Tudtuk, hogy megpróbálnak bejutni ezen a rendszeren keresztül, de ez az első meccsen történt. Utána fokozatosan normalizálódott a helyzet”

– mondta. Mint megjegyezte, a futballszurkolói csoportok olyanok, amilyenek: általában szervezetten érkeznek, hangosak, néha túlzásokba esnek, ez nem egyedi jelenség. Más helyeken is ugyanígy viselkednek, az ország minden városában. A Hargita megyei csendőrség tevékenysége számokban A Hargita megyei csendőrök amellett, hogy több mint 500 rendvédelmi feladatot láttak el, a tavaly közel 6600 küldetésben is részt vettek, ezek közül 246 esetben a 112-es számon keresztül érkező riasztásra vonultak ki, többnyire vadállatok miatt. A társadalmi együttélési normák megszegéséért 619 szabálysértést jegyeztek, amelyek közül 298 esetben pénzbírságot alkalmaztak, összesen 234 475 lej értékben. Erdészeti ügyekben 153 szankciót róttak ki, ebből 92 bírság volt, összesen 110 600 lej értékben. Ugyanakkor 6 bűncselekményt önállóan, további 32-t a rendőrséggel közösen tártak fel, valamint 34 elővezetési parancsot hajtottak végre. Továbbá a csendőrség 23 állami létesítmény őrzését biztosította, emellett 247 alkalommal szállított minősített levelezést, 72 esetben javakat és értékeket, valamint 227 különleges szállítmány őrzésében vett részt. 2025-ben több mint 134 ezer lej értékben végeztek javítási munkálatokat saját épületeiken.

A kiszabott, csaknem 48,44 millió lejes költségvetésüket szinte teljes mértékben felhasználták.