Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba

Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.

Két személyautó ütközött össze kedden reggel a 24-es országúton, Iași és Vaslui megyék hátáránál, a balesetben hárman voltak érintettek. A Iași megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint egy 45 éves férfi az összeroncsolódott járműbe szorult és a helyszínen életét vesztette.

Ugyanabban az autóban utazott egy negyvenéves, terhes nő is, aki eszméleténél volt a mentőegységek kiérkezésekor, ellátták a helyszínen, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték.

A másik, 36 éves járművezető is eszméleténél van, stabil állapotban, őt a Iași megyei mentőszolgálat egysége vizsgálta meg és vette át – közölték a tűzoltók.

A mentés és a helyszínelés idejére mindkét irányban lezárták a forgalmat az érintett szakaszon. Több román hírportál – helyi sajtóértesülésekre hivatkozva – arról cikkezik, hogy az elhunyt áldozat egy vaslui-i üzletember, a másik sofőr pedig egy ugyancsak vaslui-i vállalkozás vezetője.