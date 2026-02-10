Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba

Fotó: Iași megyei tűzoltóság (ISU)
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
Két személyautó ütközött össze kedden reggel a 24-es országúton, Iași és Vaslui megyék hátáránál, a balesetben hárman voltak érintettek. A Iași megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint egy 45 éves férfi az összeroncsolódott járműbe szorult és a helyszínen életét vesztette.
Ugyanabban az autóban utazott egy negyvenéves, terhes nő is, aki eszméleténél volt a mentőegységek kiérkezésekor, ellátták a helyszínen, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték.
A másik, 36 éves járművezető is eszméleténél van, stabil állapotban, őt a Iași megyei mentőszolgálat egysége vizsgálta meg és vette át – közölték a tűzoltók.
A mentés és a helyszínelés idejére mindkét irányban lezárták a forgalmat az érintett szakaszon. Több román hírportál – helyi sajtóértesülésekre hivatkozva – arról cikkezik, hogy az elhunyt áldozat egy vaslui-i üzletember, a másik sofőr pedig egy ugyancsak vaslui-i vállalkozás vezetője.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.