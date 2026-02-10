Fotó: Petry
Február 6-án, pénteken 12.30-tól ünnepélyes keretek között adták át és helyezték ki a Top Elite Award – Mark of Excellence 2025 elismerő táblát a Petry székelyudvarhelyi üzletében. Az eseményen a Petry csapata mellett sajtósok és meghívott vendégek vettek részt egy közvetlen, barátságos hangulatú találkozó keretében.
A díj a magas színvonalú szolgáltatásért és a kiemelkedő ügyfélkezelésért jár, és elsőként a székelyudvarhelyi Petry üzlet érdemelte ki. Az itt dolgozó csapat munkája és szemlélete alapozta meg azt az irányt, amely ma már a Petry hálózat Gourmet-üzletek felé történő fejlődését jelenti. Az esemény során a résztvevők személyesen is betekintést kaptak abba a gondolkodásmódba, amely az udvarhelyi üzlet mindennapjait meghatározza: odafigyelés a vásárlókra, csapatmunka és folyamatos fejlődés.
Fotó: Petry
A falra került tábla nemcsak egy díj, hanem a csapat közös munkájának látható eredménye. A kötetlen beszélgetések és közös koccintás során egyértelművé vált: a Top Elite Award egy új hagyomány kezdete, amely évről évre azt az üzletet ismeri majd el, amely példát tud mutatni a teljes Petry hálózat számára.
Székelyudvarhelyen ez most személyes siker is volt, azoké az embereké, akik nap mint nap a pult mögött dolgoznak.
Fotó: Petry
A Top Elite Award egy független szakértők által validált minősítési rendszer része, amelyet az MG Vállalkozás Mérnökség dolgozott ki. Az elismerés nem egyetlen eredményt jutalmaz, hanem következetes, hosszú távú teljesítményt és minőség iránti elköteleződést ismer el.
Fotó: Petry
Fotó: Petry
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.
Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.
Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.