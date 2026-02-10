Február 6-án, pénteken 12.30-tól ünnepélyes keretek között adták át és helyezték ki a Top Elite Award – Mark of Excellence 2025 elismerő táblát a Petry székelyudvarhelyi üzletében. Az eseményen a Petry csapata mellett sajtósok és meghívott vendégek vettek részt egy közvetlen, barátságos hangulatú találkozó keretében.

A díj a magas színvonalú szolgáltatásért és a kiemelkedő ügyfélkezelésért jár, és elsőként a székelyudvarhelyi Petry üzlet érdemelte ki. Az itt dolgozó csapat munkája és szemlélete alapozta meg azt az irányt, amely ma már a Petry hálózat Gourmet-üzletek felé történő fejlődését jelenti. Az esemény során a résztvevők személyesen is betekintést kaptak abba a gondolkodásmódba, amely az udvarhelyi üzlet mindennapjait meghatározza: odafigyelés a vásárlókra, csapatmunka és folyamatos fejlődés.

A falra került tábla nemcsak egy díj, hanem a csapat közös munkájának látható eredménye. A kötetlen beszélgetések és közös koccintás során egyértelművé vált: a Top Elite Award egy új hagyomány kezdete, amely évről évre azt az üzletet ismeri majd el, amely példát tud mutatni a teljes Petry hálózat számára.

Székelyudvarhelyen ez most személyes siker is volt, azoké az embereké, akik nap mint nap a pult mögött dolgoznak.