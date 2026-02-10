Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő

Elmondása szerint ez nem fog automatikusan további emelést jelenteni, mert a települések által alkalmazott szorzót minden település maga állapíthatja meg, viszont beismerte, hogy

Az értékek megállapítása folyamatban van az ország egész területén lebonyolított ingatlantranzakciók alapján.

Magyarázata szerint a helyi ingatlanadók szintje sok tényezőtől függ, köztük a település rangjától, az illető ingatlan településen elfoglalt helyétől, illetve attól is, hogy milyen anyagból épült – írja az Agerpres hírügynökség a hírtévés beszélgetés alapján.

Hozzátette, Európában a helyi adók és illetékek általában fedezik az összes önkormányzati kiadást, Romániában azonban a helyi önkormányzatok bevételei csak a személyzeti kiadások negyedét fedezik. Mindez többek között azért, mert Romániában az évek során „nagyon sok kivétel”, adókedvezmény született, amelynek eredményeként az állampolgárok egy nagy részének nem is kellett helyi adókat és illetékeket fizetnie.

A kormányfő szerint bizonyos esetekben (például az 50 évnél régebbi ingatlanok esetében) sokkal nagyobb most a tulajdonosokra nehezedő pénzügyi teher, mert az adóemelés és az adómentesség vagy -kedvezmény eltörlése tetőzte egymást.

Bolojan szerint néhány helyi önkormányzat a kormány által meghatározott határértéknél jóval nagyobb mértékben emelte a gépkocsiadót.