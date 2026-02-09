Rovatok
Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét

A konfekcióiparban is nagy a mozgás: egy időre elküldik az alkalmazottakat, majd vissza is veszik a legtöbbjüket. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

A konfekcióiparban is nagy a mozgás: egy időre elküldik az alkalmazottakat, majd vissza is veszik a legtöbbjüket. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.

Bodor Tünde

2026. február 09., 18:192026. február 09., 18:19

Több nagy cég esetében lehettünk tömeges elbocsátások tanúi az elmúlt hónapokban: a sepsiszentgyörgyi, illetve a kézdivásárhelyi nadrággyár, a nagy múltú Olt Textilgyár több tíz dolgozóját küldte el.

Gyakorlatilag Kovászna megyében már alig maradt nagy cég

– fogalmazott Kelemen Tibor, a megyei munkaerőfoglalkoztatási hivatal igazgatója.

A Secuiana rövid idő elteltével visszavett embereket – Lőrincz Ágnes megbízott igazgató szerint azért, mert

sokan nyugdíjba mentek és a gyártósorok optimális működtetéséhez szükséges volt a létszámkiegészítés.

Az Olt Textilgyárban pedig az eddigi dolgozói létszám harmadával próbálják lebonyolítani a felszámolással járó folyamatokat.

Ezzel párhuzamosan, főleg a start-up pályázati támogatásoknak köszönhetően,

a szociális gazdasági területen majdnem 100 új céget akkreditált a munkaerőfoglalkoztatási hivatal.

A pályázati kritériumok miatt nekik kötelességük bizonyos számú alkalmazottat felvenni – mondta az igazgató. Ennek következtében a munkaügyi hivatalban is megnőtt a munkanélküliként regisztrációt kérő személyek száma, mert a nyilvántartottnak lenni egyik feltétele annak, hogy a megfeleljenek a támogatási kritériumoknak.

Grüman Róbert, a Start-up HUB cégcsoport vezetője a Székelyhonnak arról számolt be, hogy az utóbbi lebonyolított 5 európai uniós pályázat keretében mintegy 150 szociális vállalkozás indult a Start-up HUB közvetítésével, igaz, ezek nem mind Kovászna megyeiek, Erdély több megyéjéből is kaptak támogatási igényt. Hozzájuk hasonló módon az ASIMCOV vállalkozói egyesület és a megyei önkormányzat is lebonyolított ilyen pályázatokat. Az újabb projektek már sokkal szigorúbb kritériumokat szabtak, mint a 2020 előttiek: elsősorban egy jól meghatározott társadalmi célt feltételeztek, az indulónak 10 százalékos önrésszel kellett rendelkeznie és a 60 ezer eurós támogatás fejében 4, a 100 ezer eurós támogatás fejében 6-7 személy alkalmazását kellett vállalnia meghatározott időre. A finanszírozásra egy vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés után kerülhetett sor. Grüman Róbert mindenkit arra figyelmeztetett, a társadalmi cél szem előtt tartása mellett fontos egy üzletileg fenntartható vállalkozási működtetni.

A munkaerőfoglalkoztatási hivatal is több uniós pályázatot bonyolított, és ezért kereste a célcsoportba tartozó személyeket, főleg a fiatalokat, hogy regisztrálja őket. Ebből is következően megnőtt a munkanélküliségi ráta a megyében, múlt év végén alulról súrolta a 7 százalékot – de a nyilvántartottak közül még ezren sem részesülnek munkanélküli segélyben.

A közel 6000 személy több mint fele jelenleg is a hátrányos helyzetű, szociális segélyben részesülő, aluliskolázott rétegből származik.

A hivatalos munkanélküliség-ráta valószínűleg még mindig nem a realitást tükrözi, vélhetően sokan vannak külföldön, esetleg feketén dolgoznak, vagy éppen nem szerepelnek sehol.

Ha a cégeknek az állam kifizetné a szubvenciókat, akkor valószínűleg csökkenhetne ez az arány, de

tavalyra egyáltalán nem volt arra pénzalapja a hivatalnak, hogy fizessen a frissen végzetteket, nyugdíj előtt állókat, 45 éven felülieket stb. alkalmazóknak.

Még 2024-ben is két részletben fizettek, először tavasszal, majd télen. Kelemen Tibor elmondta, jelenleg várják az új költségvetést, és ha ebből futja, akkor kifizetik azokat, akik nem futnak ki az egyéves határidőből: vagyis ha márciusban kap pénzt az intézmény, akkor azok, akik tavaly márciustól tették le a szükséges dokumentumokat, megkaphatják a támogatást.

Háromszék
Hirdetés
