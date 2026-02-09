Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét

A konfekcióiparban is nagy a mozgás: egy időre elküldik az alkalmazottakat, majd vissza is veszik a legtöbbjüket. Képünk illusztráció

Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.

Bodor Tünde 2026. február 09., 18:192026. február 09., 18:19

Több nagy cég esetében lehettünk tömeges elbocsátások tanúi az elmúlt hónapokban: a sepsiszentgyörgyi, illetve a kézdivásárhelyi nadrággyár, a nagy múltú Olt Textilgyár több tíz dolgozóját küldte el.

Gyakorlatilag Kovászna megyében már alig maradt nagy cég

– fogalmazott Kelemen Tibor, a megyei munkaerőfoglalkoztatási hivatal igazgatója. Hirdetés A Secuiana rövid idő elteltével visszavett embereket – Lőrincz Ágnes megbízott igazgató szerint azért, mert

sokan nyugdíjba mentek és a gyártósorok optimális működtetéséhez szükséges volt a létszámkiegészítés.

Az Olt Textilgyárban pedig az eddigi dolgozói létszám harmadával próbálják lebonyolítani a felszámolással járó folyamatokat. Ezzel párhuzamosan, főleg a start-up pályázati támogatásoknak köszönhetően,

a szociális gazdasági területen majdnem 100 új céget akkreditált a munkaerőfoglalkoztatási hivatal.

A pályázati kritériumok miatt nekik kötelességük bizonyos számú alkalmazottat felvenni – mondta az igazgató. Ennek következtében a munkaügyi hivatalban is megnőtt a munkanélküliként regisztrációt kérő személyek száma, mert a nyilvántartottnak lenni egyik feltétele annak, hogy a megfeleljenek a támogatási kritériumoknak.

Grüman Róbert, a Start-up HUB cégcsoport vezetője a Székelyhonnak arról számolt be, hogy az utóbbi lebonyolított 5 európai uniós pályázat keretében mintegy 150 szociális vállalkozás indult a Start-up HUB közvetítésével, igaz, ezek nem mind Kovászna megyeiek, Erdély több megyéjéből is kaptak támogatási igényt. Hozzájuk hasonló módon az ASIMCOV vállalkozói egyesület és a megyei önkormányzat is lebonyolított ilyen pályázatokat. Az újabb projektek már sokkal szigorúbb kritériumokat szabtak, mint a 2020 előttiek: elsősorban egy jól meghatározott társadalmi célt feltételeztek, az indulónak 10 százalékos önrésszel kellett rendelkeznie és a 60 ezer eurós támogatás fejében 4, a 100 ezer eurós támogatás fejében 6-7 személy alkalmazását kellett vállalnia meghatározott időre. A finanszírozásra egy vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés után kerülhetett sor. Grüman Róbert mindenkit arra figyelmeztetett, a társadalmi cél szem előtt tartása mellett fontos egy üzletileg fenntartható vállalkozási működtetni.

A munkaerőfoglalkoztatási hivatal is több uniós pályázatot bonyolított, és ezért kereste a célcsoportba tartozó személyeket, főleg a fiatalokat, hogy regisztrálja őket. Ebből is következően megnőtt a munkanélküliségi ráta a megyében, múlt év végén alulról súrolta a 7 százalékot – de a nyilvántartottak közül még ezren sem részesülnek munkanélküli segélyben.

A közel 6000 személy több mint fele jelenleg is a hátrányos helyzetű, szociális segélyben részesülő, aluliskolázott rétegből származik.

A hivatalos munkanélküliség-ráta valószínűleg még mindig nem a realitást tükrözi, vélhetően sokan vannak külföldön, esetleg feketén dolgoznak, vagy éppen nem szerepelnek sehol. Ha a cégeknek az állam kifizetné a szubvenciókat, akkor valószínűleg csökkenhetne ez az arány, de

tavalyra egyáltalán nem volt arra pénzalapja a hivatalnak, hogy fizessen a frissen végzetteket, nyugdíj előtt állókat, 45 éven felülieket stb. alkalmazóknak.