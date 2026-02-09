Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét

A konfekcióiparban is nagy a mozgás: egy időre elküldik az alkalmazottakat, majd vissza is veszik a legtöbbjüket. Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.
Több nagy cég esetében lehettünk tömeges elbocsátások tanúi az elmúlt hónapokban: a sepsiszentgyörgyi, illetve a kézdivásárhelyi nadrággyár, a nagy múltú Olt Textilgyár több tíz dolgozóját küldte el.
– fogalmazott Kelemen Tibor, a megyei munkaerőfoglalkoztatási hivatal igazgatója.
A Secuiana rövid idő elteltével visszavett embereket – Lőrincz Ágnes megbízott igazgató szerint azért, mert
Az Olt Textilgyárban pedig az eddigi dolgozói létszám harmadával próbálják lebonyolítani a felszámolással járó folyamatokat.
Ezzel párhuzamosan, főleg a start-up pályázati támogatásoknak köszönhetően,
A pályázati kritériumok miatt nekik kötelességük bizonyos számú alkalmazottat felvenni – mondta az igazgató. Ennek következtében a munkaügyi hivatalban is megnőtt a munkanélküliként regisztrációt kérő személyek száma, mert a nyilvántartottnak lenni egyik feltétele annak, hogy a megfeleljenek a támogatási kritériumoknak.
Grüman Róbert, a Start-up HUB cégcsoport vezetője a Székelyhonnak arról számolt be, hogy az utóbbi lebonyolított 5 európai uniós pályázat keretében mintegy 150 szociális vállalkozás indult a Start-up HUB közvetítésével, igaz, ezek nem mind Kovászna megyeiek, Erdély több megyéjéből is kaptak támogatási igényt. Hozzájuk hasonló módon az ASIMCOV vállalkozói egyesület és a megyei önkormányzat is lebonyolított ilyen pályázatokat. Az újabb projektek már sokkal szigorúbb kritériumokat szabtak, mint a 2020 előttiek: elsősorban egy jól meghatározott társadalmi célt feltételeztek, az indulónak 10 százalékos önrésszel kellett rendelkeznie és a 60 ezer eurós támogatás fejében 4, a 100 ezer eurós támogatás fejében 6-7 személy alkalmazását kellett vállalnia meghatározott időre. A finanszírozásra egy vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés után kerülhetett sor. Grüman Róbert mindenkit arra figyelmeztetett, a társadalmi cél szem előtt tartása mellett fontos egy üzletileg fenntartható vállalkozási működtetni.
A munkaerőfoglalkoztatási hivatal is több uniós pályázatot bonyolított, és ezért kereste a célcsoportba tartozó személyeket, főleg a fiatalokat, hogy regisztrálja őket. Ebből is következően megnőtt a munkanélküliségi ráta a megyében, múlt év végén alulról súrolta a 7 százalékot – de a nyilvántartottak közül még ezren sem részesülnek munkanélküli segélyben.
A hivatalos munkanélküliség-ráta valószínűleg még mindig nem a realitást tükrözi, vélhetően sokan vannak külföldön, esetleg feketén dolgoznak, vagy éppen nem szerepelnek sehol.
Ha a cégeknek az állam kifizetné a szubvenciókat, akkor valószínűleg csökkenhetne ez az arány, de
Még 2024-ben is két részletben fizettek, először tavasszal, majd télen. Kelemen Tibor elmondta, jelenleg várják az új költségvetést, és ha ebből futja, akkor kifizetik azokat, akik nem futnak ki az egyéves határidőből: vagyis ha márciusban kap pénzt az intézmény, akkor azok, akik tavaly márciustól tették le a szükséges dokumentumokat, megkaphatják a támogatást.
Már csak apróbb munkálatok vannak hátra ahhoz, hogy lezárhassák a patakfalvi, illetve a hodgyai kultúrotthonok hőenergetikai felújítását. Örülnek is a beruházásnak, amit csak az árnyékol be, hogy nem festhettek újra minden falat.
Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.
Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
szóljon hozzá!