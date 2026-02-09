Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül

Fotó: Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián, a Parlament Felsőházi termében tartott előadásában.
A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára rámutatott, hogy a családi élet felelősséget, áldozatot és kitartást kíván. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy a legerősebb megtartó erők, a szeretet és a biztonság, valamint a közösen megélt tapasztalatok forrása is a család.
Kiemelte, hogy
és ahol a legfontosabb értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek. A család egyszerre hordozza a múlt örökségét és a jövő zálogát.
Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül. Erős közösségek csak stabil családi háttérre épülhetnek, ez ad valódi tartást a nemzetnek hosszú távon is.
Az elmúlt évek kormányzati munkájáról szólva elmondta: a cél egy kiszámítható, családbarát környezet megteremtése volt, amely támogatja – nem irányítja – a családok életét, és
A nemzetpolitika kapcsán kiemelte, hogy a határon túli magyar közösségeket segítő programok középpontjában szintén a család áll. Az anyanyelvi oktatás erősítése, a közösségek megerősítése és a fiatalok lehetőségeinek bővítése mind azt szolgálja, hogy a magyar családok szülőföldjükön boldoguljanak, és a magyar jelenlét tartósan megmaradjon a Kárpát-medencében.
A konferencia leginkább ünnepi és felemelő része a jubiláló házaspárok köszöntése az 5, 10, 15, 20, 25 vagy akár 45 éves házasságkötés alkalmából. Ennek kapcsán Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke oklevél átadásával köszöntötte Nacsa Lőrincet és feleségét, Nacsáné Corradi Sárát 15 éves házassági évfordulójuk alkalmából – írja a KCSSZ.
Fotó: Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
szóljon hozzá!