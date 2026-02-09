Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül

A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián, a Parlament Felsőházi termében tartott előadásában.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára rámutatott, hogy a családi élet felelősséget, áldozatot és kitartást kíván. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy a legerősebb megtartó erők, a szeretet és a biztonság, valamint a közösen megélt tapasztalatok forrása is a család.

a család a legkisebb, de legmeghatározóbb közösség, ahol az összetartozás, a felelősség és a szolidaritás természetes módon épül fel,

és ahol a legfontosabb értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek. A család egyszerre hordozza a múlt örökségét és a jövő zálogát.

Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül. Erős közösségek csak stabil családi háttérre épülhetnek, ez ad valódi tartást a nemzetnek hosszú távon is.

Az elmúlt évek kormányzati munkájáról szólva elmondta: a cél egy kiszámítható, családbarát környezet megteremtése volt, amely támogatja – nem irányítja – a családok életét, és