Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók 50 százalékkal csökkenthetők

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva a felére kellene csökkentenie helyi adókat és illetéket, mert „nem lehet a nép ellenében kormányozni”.
2026. február 04., 07:482026. február 04., 07:48
A Digi24-nek nyilatkozva a politikus emlékeztetett arra, hogy tavaly az infláció megközelítette a tíz százalékot, a vásárlóerő csökkent, ezért az idei adóemelésekkel az emberek számára „betelt a pohár”. Ezért az RMDSZ azt kéri, hogy az önkormányzatok a törvényben meghatározott alsó és felső adószintek között a költségvetésük elfogadásáig
Kelemen szerint elsősorban a gépjárművek adója nőtt, mivel a hibrid autókra vonatkozó kedvezményeket megszüntették, de a vártnál sokkal nagyobb arányban emelkedett számos településen az ingatlanadó is.
Az RMDSZ elnöke azzal érvelt, hogy a kormány a társadalom teherbíró képességét szem előtt tartva felülvizsgálhatja a korábbi döntéseit, és erre volt már precedens. „Ez nem gyengeség, hanem érettség és bölcsesség jele, mert
– idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség. Szerinte az adók csökkentésével a helyi önkormányzatok bevételei kissé csökkenni fognak, de ez nem fogja érinteni az állami költségvetést, ezért a jelenlegi helyzetben ez a helyes megoldás.
A politikus szerint a kormánynak újra kell gondolnia a fogyatékossággal élők adómentességére vonatkozó döntését is, és lehetővé kell tennie, hogy az önkormányzatok mérsékeljék az adóterheiket.
Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy az RMDSZ javaslatáról tárgyalt már miniszterelnökkel is, aki
Hozzátette, hogy a kormánynak módjában áll sürgősségi rendelettel elvégezni a szükséges korrekciót a jelenlegi törvényen. „Természetesen lesznek viták, de remélem, hogy a miniszterelnök elfogadja az érveinket, mert ezek ésszerű érvek. (...) A kormány túl sok frontot nyitott, néhányat le kellene zárni, mert jelenleg az összes társadalmi csoport elégedetlen” – érvelt a politikus.
Az RMDSZ elnöke arról is beszélt, hogy a deficitcsökkentés kényszere néha „meggondolatlan döntésekhez” vezetett. A helyi adók emelésének esetében ráadásul az is problémát jelentett, hogy a törvény késlekedése miatt az önkormányzatok tavaly decemberben, karácsony és újév között döntöttek az idei adószintekről, és
Az RMDSZ elnöke figyelmeztetett: ha a koalíció nem tud igazságosabb, kiegyensúlyozottabb kormányzást biztosítani, és nem veszi figyelembe a társadalmi elvárásokat, akkor a kormány gyorsan elveszítheti a támogatottságát. Ha pedig ez bekövetkezik, „május-júniusra elolvad a társadalmi támogatás”, és ez már drámai helyzetet teremtene.
Megjegyezte, hogy a politikai döntéshozatalban nem elegendő pusztán költségvetési szempontok alapján mérlegelni, figyelembe kell venni a társadalom reakcióit és teherbíró képességének határait is. Úgy vélte, csak így őrizhető meg a kormányzás stabilitása és legitimitása.
Kelemen Hunor a Digi24-nek nyilatkozva kedden este azt is kijelentette, nem tartja helyesnek a betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetésének megszüntetését.
„Nem értem logikáját. Ez nem jó intézkedés, de korrigálható” – fogalmazott Kelemen Hunor, hozzátéve, hogy a koalícióban nem egyeztettek róla.
Az RMDSZ elnöke a pedagógusokat érintő intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszert nem szabad tovább terhelni. Emlékeztetett arra, hogy a tanügy már korábban is jelentős áldozatokat vállalt, ezért ellenzi a tanárok kötelező heti óraszámának növelését vagy az intézményi átalakításokat. Szavai szerint „az oktatást békén kell hagyni”,
beleértve a felsőoktatást is.
A politikus kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem ért egyet Ilie Bolojan kormányfő állításával, miszerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) akadályozza a reformokat, ugyanakkor elismerte, hogy a kormánykoalícióban nehezen, sokszor hónapokig elhúzódó viták után születnek meg az érdemi döntések. Véleménye szerint az elmúlt félévben
jóllehet ezekre szükség volt a súlyos deficit kezelése és a nemzetközi hitelezők bizalmának helyreállítása érdekében.
A jövő évben esedékes miniszterelnök-cseréről szólva az RMDSZ elnöke kijelentette: nincs kétsége afelől, hogy 2027-ben a PSD átveszi a kormányfői tisztséget, mivel ezt a koalíciós megállapodás rögzíti. Emlékeztetett, hogy az RMDSZ nem támogatta ezt a megoldást, de elfogadta a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntését, amit szerinte a feleknek be kell tartaniuk.
