RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond szerint jelenleg egyetlen pártnak sem érdeke a kormány megbuktatása, mert „ebben a Románia számára sorsdöntő időszakban” senkinek sem áll érdekében a kormányválság.
A parlamentben nyilatkozó politikus hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) belső vitái nem veszélyeztetik Ilie Bolojan miniszterelnök helyzetét a koalícióban és a kormányban. Szerinte ezek a viták „a PNL belügyei”, és nem befolyásolják a kormányfő tekintélyét – írja az Agerpres.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt gazdaságélénkítő és szolidaritási intézkedéseket Csoma legitim felvetéseknek nevezte, hangsúlyozva, hogy a koalíción belül kell ezekről dönteni. Kérdésre válaszolva a képviselő
Kifejtette, hogy a költségvetési megszorításokat – különösen a fogyatékkal élőket és a gyermeknevelési szabadságon lévő anyákat érintő intézkedéseket – felül kell vizsgálni, és meg kell nézni, van-e lehetőség korrekciókra.
Úgy vélekedett: az államháztartás valóban rossz állapotban van, a költségvetési hiányt csökkenteni kell, de
Csoma elmondta, hogy szerinte a helyi és központi közigazgatást karcsúsító intézkedéscsomagot nem parlamenti felelősségvállalással, hanem sürgősségi rendeletbe foglalva kellene elfogadnia a kormánynak, mert az előbbi eljárás elhúzódhat a várható bizalmatlansági indítványok és az alkotmánybíróság megkeresése miatt. Figyelmeztetett, hogy
A képviselő beszélt arról is, hogy a koalíción belüli vitákat szerinte nem a nyilvánosság előtt kell rendezni, mert a kormánypártok közötti nyilvános konfliktusok az ellenzéknek, különösen a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) kedveznek. Megjegyezte, hogy a feszültségek ellenére nem drámai a helyzet a koalícióban, és reméli, hogy nem is válik azzá.
hangsúlyozva, hogy a nagy horderejű költségvetési intézkedéseket parlamenti többség nélkül nem lehet elfogadtatni. „Ki szavazná meg a súlyos intézkedéseket, ha nincs többség?” – tette fel a kérdést.
