Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.

Székelyhon

2026. február 03., 08:482026. február 03., 08:48

2026. február 03., 08:502026. február 03., 08:50

Románia déli részén mínusz 17 Celsius-fokig esett vissza a levegő hőmérséklete keddre virradóan, ez volt a leghidegebb, ehhez képest jóval enyhébben indult a reggel a középső országrészen.

Csíkszeredában mínusz 11 fok volt keddre virradóan, Gyergyóalfaluban mínusz 5, Székelyudvarhelyen mínusz 2, Marosvásárhelyen pedig nem esett fagypont alá a levegő hőmérséklete (0,3 Celsius-fok). Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen mínusz 8 fok volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek keddre virradóan • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Galéria

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek keddre virradóan

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Szerdától felmelegedést jósolnak a meteorológusok, éjszakánként csak mínusz 5–2 Celsius-fokig hűl le, sőt lesznek olyan helyek, ahol fagyni sem fog, napközben pedig akár 9–10 fokig is felmelegszik Erdély-szerte.

korábban írtuk

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Időjárás
A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő

Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
2026. február 03., kedd

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
2026. február 03., kedd

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak

Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
2026. február 03., kedd

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
2026. február 02., hétfő

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében

A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
2026. február 02., hétfő

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében

Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren

Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval

Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
2026. február 02., hétfő

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
