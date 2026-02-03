Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?

Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.

Románia déli részén mínusz 17 Celsius-fokig esett vissza a levegő hőmérséklete keddre virradóan, ez volt a leghidegebb, ehhez képest jóval enyhébben indult a reggel a középső országrészen.

Csíkszeredában mínusz 11 fok volt keddre virradóan, Gyergyóalfaluban mínusz 5, Székelyudvarhelyen mínusz 2, Marosvásárhelyen pedig nem esett fagypont alá a levegő hőmérséklete (0,3 Celsius-fok). Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen mínusz 8 fok volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.