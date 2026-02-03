Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?

Fotó: Csató Andrea
Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.
Románia déli részén mínusz 17 Celsius-fokig esett vissza a levegő hőmérséklete keddre virradóan, ez volt a leghidegebb, ehhez képest jóval enyhébben indult a reggel a középső országrészen.
Csíkszeredában mínusz 11 fok volt keddre virradóan, Gyergyóalfaluban mínusz 5, Székelyudvarhelyen mínusz 2, Marosvásárhelyen pedig nem esett fagypont alá a levegő hőmérséklete (0,3 Celsius-fok). Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen mínusz 8 fok volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.
A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek keddre virradóan
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Szerdától felmelegedést jósolnak a meteorológusok, éjszakánként csak mínusz 5–2 Celsius-fokig hűl le, sőt lesznek olyan helyek, ahol fagyni sem fog, napközben pedig akár 9–10 fokig is felmelegszik Erdély-szerte.
Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.
Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.
Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.
Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.
Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.
