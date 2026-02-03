Rovatok
Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén

Tavaly hónapokig tartályokban biztosították az ivóvizet • Fotó: Haáz Vince

Tavaly hónapokig tartályokban biztosították az ivóvizet

Fotó: Haáz Vince

Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.

Simon Virág

2026. február 03., 10:022026. február 03., 10:02

A parajdi bányakatasztrófa kevésbé hangoztatott, súlyos következményeként a Korond-patak sóssá változtatta a Kis-Küküllő vizét is. Ez első körben nemcsak az élővilág teljes kipusztulásához vezetett, hanem negatívan befolyásolta a folyó menti települések lakosságának életét is.

Tavaly több hónapig nem lehetett ivóvizet biztosítani a folyóból, és ezt megszenvedte a lakosság, az állattartó gazdák, de még a mezőgazdasági farmok is. A gondot ugyan orvosolták tavaly december közepén, amikor sótalanító berendezéseket üzemeltek be Gyulakután, Küküllőszéplakon és Dicsőszentmártonban, de az aggodalom megmaradt.

Első körben két kutat fúrattak

A Küküllői Református Egyházmegye esperese, Batizán Attila a Székelyhonnak elmondta, tavaly, amikor a gondok kezdődtek, egyre több helyről jelezték neki is, hogy nehezen lehet megoldani a családok, de különösen a gazdaságok ivóvízellátását. Akkor a Királyhágó-melléki Református Egyházkerülettől kaptak jelentős támogatást, továbbá a nagybányai presbiterszövetségtől és a nagyszalontai reformátusoktól, összesen mintegy 45 ezer lejt. Ebből első körben

két kutat fúrattak Egrestőre és Mikefalvára, református egyházi épületek udvarára.

„Mindkét helyen harminc méter mélyen találtak megfelelő minőségű vizet. A munkálatok a fagyos időjárás miatt kissé leálltak, de a kutak kialakítása folyamatban van.

Egrestőn a közeli kultúrotthonba fogják bevezetni a kút vizét, hogy még inkább hozzáférhetővé tegyék a közösség számára. Azt szeretnénk, hogy ezek közkútként működjenek, és szükség esetén mindenki vizet tudjon onnan vinni magának, családjának, állatainak” – magyarázta lapunknak.

Kampány indul

Az esperestől megtudtuk, az ötletet a Magyar Református Szeretetszolgálat is felkarolta, és hétvégén több helyen kis videókat készítettek, amelyekből egy videóklip készül. Ez lesz az alapja az Élő vizek elnevezésű adománygyűjtő kampánynak, amelyet a tervek szerint februárban indítanak el. Azt szeretnék, hogy

az adományokból tíz-tizenkét kutat fúrassanak a Kis-Küküllő mentén,

többek között Vámosgálfalván, Ádámoson, Bonyhán, Haranglábon, Dicsőszentmártonban; itt, ha lehetséges, kettőt.

A mottót a kampányhoz Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője választotta a samáriai asszony történetéből. (Jézus mondja az asszonynak: „Aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg.”)

Batizán Attilától megtudtuk, hétvégén a szeretetszolgálat adományokat is hozott és adott át Dicsőszentmártonban és Ádámoson.

Keresik a hosszútávú megoldást

A regionális vízszolgáltató vállalat, az Aquaserv vezetője, Sipos Levente a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt napokban az olvadásoknak köszönhetően megnőtt a Kis-Küküllő vízhozama, így most csökkent benne a sókoncentráció, de ez folyamatosan változik. Az víz összetételét állandóan mérik, a sótalanító berendezések működnek.

„Igaz, hogy ezek működtetése költséges, de nincs szó arról, hogy ne tudnánk akár hosszú távon is üzemben tartani. Ugyanakkor keressük az alternatív megoldást, vagyis – amint korábban is mondtuk –, hogy a bözödújfalui víztározóból szállítsunk vizet a Kis-Küküllő mentén levő vízüzemekbe. Ezt a javaslatot már beterjesztettük tavaly nyáron,

a kormány még mindig elemzi. Nem utasította vissza, de pénzt sem rendelt még mellé.

Az ivóvíz-szolgáltatás jelenleg mindenhol folyamatos” – közölte.

korábban írtuk

Láthatatlanul vergődő természet a Kis-Küküllő mentén
Láthatatlanul vergődő természet a Kis-Küküllő mentén

Öt hónapja történt a parajdi bányakatasztrófa, amit példátlan környezeti krízis követett. Azonban mindmáig nem tudni pontosan, mekkora pusztítást végzett a sószennyezés a Kis-Küküllőben, és hogy helyreállhat-e korábbi állapotába a folyó élővilága.

Marosszék
