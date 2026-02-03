Elkapta az autó orrát a vonat, sértetlenül megúszta az idős sofőr – videó

Fotó: Brassó megyei rendőrség
Későn állt meg autójával egy idős sofőr Brassóban egy vasúti átkelőnél, és az érkező vonat elütötte a személyautó elejét. Egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet, a rendőrség pedig utólag közzé is tette.
Ha lehet így fogalmazni, szerencsés kimenetelű, csupán anyagi károkkal járó balesethez riasztották a napokban a brassói rendőrséget a város egyik vasút átkelőjéhez. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 71 éves férfi autójával egy vasúti átkelőnél figyelmen kívül hagyta a közlekedési jelzéseket, a megállásra intő táblát, valamint a működő akusztikus és fényjelzéseket, és a vonat enyhén elütötte. A sofőrt megbüntették.
A rendőrség az eset kapcsán felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a vasúti átjáróknál kötelesek megállni és meggyőződni arról, hogy nem-e jön a vonat. A sorompóval vagy fényjelzővel felszerelt vasúti átjáróknál csak akkor lehet átkelni, ha a sorompók fel vannak emelve és csak a lassan villogó fehér fényjelző működik.
