Elkapta az autó orrát a vonat, sértetlenül megúszta az idős sofőr – videó

• Fotó: Brassó megyei rendőrség

Fotó: Brassó megyei rendőrség

Későn állt meg autójával egy idős sofőr Brassóban egy vasúti átkelőnél, és az érkező vonat elütötte a személyautó elejét. Egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet, a rendőrség pedig utólag közzé is tette.

Székelyhon

2026. február 03., 10:312026. február 03., 10:31

2026. február 03., 10:332026. február 03., 10:33

Ha lehet így fogalmazni, szerencsés kimenetelű, csupán anyagi károkkal járó balesethez riasztották a napokban a brassói rendőrséget a város egyik vasút átkelőjéhez. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 71 éves férfi autójával egy vasúti átkelőnél figyelmen kívül hagyta a közlekedési jelzéseket, a megállásra intő táblát, valamint a működő akusztikus és fényjelzéseket, és a vonat enyhén elütötte. A sofőrt megbüntették.

A rendőrség az eset kapcsán felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a vasúti átjáróknál kötelesek megállni és meggyőződni arról, hogy nem-e jön a vonat. A sorompóval vagy fényjelzővel felszerelt vasúti átjáróknál csak akkor lehet átkelni, ha a sorompók fel vannak emelve és csak a lassan villogó fehér fényjelző működik.

Belföld Baleset Közlekedés Vasút Brassó
2026. február 03., kedd

Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?

Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.

Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?
Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?
2026. február 03., kedd

Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?
2026. február 03., kedd

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő

Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
2026. február 03., kedd

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
2026. február 03., kedd

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak

Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
2026. február 03., kedd

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
2026. február 02., hétfő

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében

A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
2026. február 02., hétfő

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében

Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren

Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
