Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Székelyhon 2026. február 02., 16:352026. február 02., 16:35

A hétfői prognózis szerint Erdélyben keddtől péntekig jelentős felmelegedés várható, majd az azt követő négy napon is a sokévi átlagnál magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani.

A maximumok regionális átlaga a hétfői 0–2 Celsius-fokról fokozatosan 8–11 fokig, a minimumoké mínusz 8 fokról 0–2 fokig nő.