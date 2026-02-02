Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. február 02., 16:352026. február 02., 16:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hétfői prognózis szerint Erdélyben keddtől péntekig jelentős felmelegedés várható, majd az azt követő négy napon is a sokévi átlagnál magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani.

A maximumok regionális átlaga a hétfői 0–2 Celsius-fokról fokozatosan 8–11 fokig, a minimumoké mínusz 8 fokról 0–2 fokig nő.

Február 11-től a jövő hét végéig ismét lehűlés következik, a nappali csúcsértékek 3–4 fok, a minimumok mínusz 4 fok körül alakulnak. Csapadék inkább a jövő héten várható.

Hirdetés

A hegyekben a hét eleji mínusz 6 fokról szerdától fokozatosan 1–2 fokig nő a nappali csúcsértékek átlaga, a minimumoké pedig mínusz 11 fokról mínusz 4, mínusz 2 fokig emelkedik. Február 11-től ismét lehűl az idő, a maximumok mínusz 3, mínusz 2 fok, a minimumok mínusz 7 Celsius-fok körül alakulnak. Csapadékra a jövő héten lehet számítani – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját
Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Deportáltakra emlékeztek: nyolcgyerekes apa, gyűrűs menyasszony is áldozata lett a szovjet lágereknek
Ilyés Róbert sem a pályával, sem a játékvezetői ítéletekkel nem volt elégedett
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját
Székelyhon

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját
Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Székelyhon

Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Székely Sport

Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Deportáltakra emlékeztek: nyolcgyerekes apa, gyűrűs menyasszony is áldozata lett a szovjet lágereknek
Krónika

Deportáltakra emlékeztek: nyolcgyerekes apa, gyűrűs menyasszony is áldozata lett a szovjet lágereknek
Ilyés Róbert sem a pályával, sem a játékvezetői ítéletekkel nem volt elégedett
Székely Sport

Ilyés Róbert sem a pályával, sem a játékvezetői ítéletekkel nem volt elégedett
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében

Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren

Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval

Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
2026. február 02., hétfő

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
2026. február 02., hétfő

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást

Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást
A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást
2026. február 02., hétfő

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók

Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók
Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók
2026. február 02., hétfő

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók
2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat

Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
2026. február 02., hétfő

Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
2026. február 02., hétfő

Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!