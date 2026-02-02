Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Fotó: Olti Angyalka
Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfői prognózis szerint Erdélyben keddtől péntekig jelentős felmelegedés várható, majd az azt követő négy napon is a sokévi átlagnál magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani.
Február 11-től a jövő hét végéig ismét lehűlés következik, a nappali csúcsértékek 3–4 fok, a minimumok mínusz 4 fok körül alakulnak. Csapadék inkább a jövő héten várható.
A hegyekben a hét eleji mínusz 6 fokról szerdától fokozatosan 1–2 fokig nő a nappali csúcsértékek átlaga, a minimumoké pedig mínusz 11 fokról mínusz 4, mínusz 2 fokig emelkedik. Február 11-től ismét lehűl az idő, a maximumok mínusz 3, mínusz 2 fok, a minimumok mínusz 7 Celsius-fok körül alakulnak. Csapadékra a jövő héten lehet számítani – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.
Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.
Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.
Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.
Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.
Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.
szóljon hozzá!