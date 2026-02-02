Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók

Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.

Székelyhon 2026. február 02., 09:442026. február 02., 09:44 2026. február 02., 10:032026. február 02., 10:03

Egyes útszakaszokon valóban téli körülmények között zajlik a közlekedés, de jelenleg nincs lezárt útszakasz a havazás miatt – közölte hétfőn reggel a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). Azt javasolják a sofőröknek, hogy körültekintően közlekedjenek, és ahol szükséges, biztosítsák a hóeltakarító járművek zavartalan haladását. A CNAIR szerint útkarbantartóik folyamatosan dolgoznak az általuk kezelt úthálózaton, azonban

vannak olyan térségek, ahol sűrűn havazik, és a hó szinte azonnal lerakódik. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen az utakat „feketére takarítani”,