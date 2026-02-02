Rovatok
Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók

Fotók forrása: Bukarest Polgármesteri Hivatala és Meteoplus Facebook-oldalak

Fotók forrása: Bukarest Polgármesteri Hivatala és Meteoplus Facebook-oldalak

Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.

Székelyhon

2026. február 02., 09:442026. február 02., 09:44

2026. február 02., 10:032026. február 02., 10:03

Egyes útszakaszokon valóban téli körülmények között zajlik a közlekedés, de jelenleg nincs lezárt útszakasz a havazás miatt – közölte hétfőn reggel a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). Azt javasolják a sofőröknek, hogy körültekintően közlekedjenek, és ahol szükséges, biztosítsák a hóeltakarító járművek zavartalan haladását.

A CNAIR szerint útkarbantartóik folyamatosan dolgoznak az általuk kezelt úthálózaton, azonban

vannak olyan térségek, ahol sűrűn havazik, és a hó szinte azonnal lerakódik. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen az utakat „feketére takarítani”,

bármennyi munkagép is dolgozzon – hangsúlyozzák.

Az elmúlt tizenkét órában a CNAIR alárendeltségébe tartozó regionális igazgatóságok 1073 munkagéppel avatkoztak be, és 5330 tonna csúszásgátló anyagot, valamint 11,3 tonna sót szórtak ki az utakra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi tájékoztatása szerint az ilyenkor megszokotthoz képest hidegebb időjárás várható szerdáig, ónos esővel és havazással szinte az egész ország területén, de főként az ország déli részén, ahol helyenként 5–15 centiméteres hóréteg rakódhat le.

Belföld Közlekedés Időjárás
Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Romániai hokibravúr: a női ifjúsági válogatott megnyerte a dél-afrikai vébét
Víz és csatornázás nincs, de a polgármester helikopterrel furikázik az egyik erdélyi faluban
Győztest avatnak a hoki Román Kupában, a bajnok otthonában az FK Csíkszereda – a vasárnapi sportműsor
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
2026. február 02., hétfő

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást

Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.

2026. február 02., hétfő

2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat

Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.

2026. február 02., hétfő

2026. február 02., hétfő

Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
2026. február 02., hétfő

2026. február 02., hétfő

Közelednek az álláspontok, de még nem mondtak le a tiltakozási tervekről az egészségügyben

Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.

2026. február 02., hétfő

2026. február 01., vasárnap

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját

Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.

2026. február 01., vasárnap

2026. február 01., vasárnap

Földrengéssel indult a február

A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. február 01., vasárnap

2026. február 01., vasárnap

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.

2026. február 01., vasárnap

2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.

2026. február 01., vasárnap

2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

2026. január 31., szombat

