Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók

Fotók forrása: Bukarest Polgármesteri Hivatala és Meteoplus Facebook-oldalak
Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.
2026. február 02., 09:442026. február 02., 09:44
2026. február 02., 10:032026. február 02., 10:03
Egyes útszakaszokon valóban téli körülmények között zajlik a közlekedés, de jelenleg nincs lezárt útszakasz a havazás miatt – közölte hétfőn reggel a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). Azt javasolják a sofőröknek, hogy körültekintően közlekedjenek, és ahol szükséges, biztosítsák a hóeltakarító járművek zavartalan haladását.
A CNAIR szerint útkarbantartóik folyamatosan dolgoznak az általuk kezelt úthálózaton, azonban
bármennyi munkagép is dolgozzon – hangsúlyozzák.
Az elmúlt tizenkét órában a CNAIR alárendeltségébe tartozó regionális igazgatóságok 1073 munkagéppel avatkoztak be, és 5330 tonna csúszásgátló anyagot, valamint 11,3 tonna sót szórtak ki az utakra.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi tájékoztatása szerint az ilyenkor megszokotthoz képest hidegebb időjárás várható szerdáig, ónos esővel és havazással szinte az egész ország területén, de főként az ország déli részén, ahol helyenként 5–15 centiméteres hóréteg rakódhat le.
Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.
Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.
Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.
Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.
A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.
A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
szóljon hozzá!