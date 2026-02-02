Lassul a tempó, de folytatódhat a munka a málnásfürdői képzési központnál

Eltűntek az ablakok, ajtók, de az épület formája és teteje egyelőre megmaradt
Fotó: Tuchiluș Alex
A megszorítások ellenére sem áll le teljesen a balneológiai szakképző központ építése Málnásfürdőn, a folyamat viszont lelassul: a gyógyturizmus fellendítését célzó beruházás kivitelezését 50 százalékban finanszírozzák idén.
A balneológiai továbbképző központ a málnásfürdői régi Olt szálloda helyén épül fel. A szálló korábban magánkézben volt, de miután Kovászna megye, valamint Málnás önkormányzata közösen megvásárolta, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola gondnokságába helyezték. Ezután született meg a terv, hogy az épületet felújítsák, és balneológiai szakképző központot hozzanak létre,
A beruházást a fejlesztési minisztérium finanszírozza az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül, a kivitelezési munkálatok 2025 tavaszán kezdődtek el. Nem sokkal később azonban, a kormány megszorításait követően le is álltak.
Elfogadta a kormány szerda esti rendkívüli ülésén a közérdekű építési beruházások rangsorolásáról szóló sürgősségi rendeletet.
A bontási munkálatok 2025. február végén kezdődtek el, jelenleg az épületnek szinte csak a váza és a teteje látható. A későbbiekben – az átépítést, bővítést, újítást követően – egy új központot, benne hatalmas konferenciatermet és étkezdét, valamint 70 férőhelyes szálláshelyet alakítanak ki. A népiskola tevékenysége az évek alatt a felnőttképzés irányába is bővült, éppen ezért a terv az, hogy
A több mint 28 millió lej értékű beruházás tervezési és kivitelezési munkálatait a V&K Kft. és a sepsiszentgyörgyi Conico Rt. végzi.
Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke kérdésünkre elmondta, habár tavaly kénytelenek voltak leállítani a munkafolyamatot a kormány megszorító intézkedési miatt, jó hír, hogy a kényszerszünet nem tartós, a munkálatok elvégzését 50 százalékban finanszírozzák idén.
– nyilatkozott, hozzátéve, hogy a kivitelezés emiatt elhúzódhat, de ez még mindig a szerencsésebb helyzet, hiszen nem fagyasztották be teljesen a kivitelezés elején tartó projektet.
Bontás, bővítés, újítás után korszerű épület kerül a valamikori szálloda helyére
Fotó: Planshow
Málnásfürdő régen virágzott, az emberek üdülni, gyógyulni jártak ide. Hankó Vilmos Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása című munkájában úgy említi, mint
Ízléses és nagy gonddal fenntartott parkról, valamint rendezett, fákkal sűrűn szegélyezett sétautakról ír. Említést tesz a Herkules-fürdőről, továbbá a vasas-fürdőről, amellyel egy épületben volt a meleg-fürdő is, öt szobában, kényelmes kádakkal. Az ivókúrára alkalmas forrásokat, valamint a szénsavgáz-kiömléseket is számba veszi, jótékony hatásaikkal együtt.
Azt is megjegyzi a szerző, hogy a lakóházakban 120 bútorozott szoba állt a vendégek rendelkezésére. Az írás 1891-ből származik. A málnási önkormányzat honlapján olvasható leírásából kiderül, hogy nem sokkal később szénsavgyár épült, néhány évre rá beindult az ásványvizet palackozó üzem is.
Amint azt Málnás polgármestere, Szotyori Angéla is jelezte, a képzőközponttal együtt szeretnék működtetni a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kezelőközpontot is, amely a Borvíz útja program keretében épült. Ezenkívül rendezni szeretnék a későbbiekben a hotel mögötti parkot, a kockaköves sétányt pedig kitakarítják.
Málnásfürdő ivókúrára alkalmas gyógyvizeit még mindig sokan fogyasztják
Fotó: Tuchiluș Alex
Málnásfürdő ivókúrára alkalmas gyógyvizeit még mindig sokan fogyasztják, főként az Ilona- és Mioara-forrásét, amelyeket nem olyan rég újítottak fel. Egyébként összesen hét borvízforrás található itt, mindegyik értékes, más és más az összetételük, éppen ezért szeretnének ismertető táblákat is kihelyezni.
Például az épület melletti utcát az Anghel Saligny-program keretében már tavaly le lehetett volna aszfaltozni, ám ezt el kellett halasztani, mivel a kivitelezőnek még különböző vezetékeket kell elhelyeznie az út alatt. Málnásfürdőt illetően azonban vannak még tervek az idénre, elindítják többek között a víz- és szennyvízrendszer bővítésének, valamint a szennyvíztisztító bővítésének és korszerűsítésének projektjeit is. Az elöljáró kiemelte továbbá, hogy
Hogy milyen rendeltetést szánnak neki, egyelőre nem döntötték el, hiszen előbb fel kell mérni az épület állapotát, de mindenképpen célja az önkormányzatnak, hogy szebbé tegye a központot és környezetét, és újra fellendítse a gyógyturizmust.
