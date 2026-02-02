Rovatok
Lassul a tempó, de folytatódhat a munka a málnásfürdői képzési központnál

Eltűntek az ablakok, ajtók, de az épület formája és teteje egyelőre megmaradt • Fotó: Tuchiluș Alex

Eltűntek az ablakok, ajtók, de az épület formája és teteje egyelőre megmaradt

Fotó: Tuchiluș Alex

A megszorítások ellenére sem áll le teljesen a balneológiai szakképző központ építése Málnásfürdőn, a folyamat viszont lelassul: a gyógyturizmus fellendítését célzó beruházás kivitelezését 50 százalékban finanszírozzák idén.

Farkas Orsolya

2026. február 02., 10:082026. február 02., 10:08

A balneológiai továbbképző központ a málnásfürdői régi Olt szálloda helyén épül fel. A szálló korábban magánkézben volt, de miután Kovászna megye, valamint Málnás önkormányzata közösen megvásárolta, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola gondnokságába helyezték. Ezután született meg a terv, hogy az épületet felújítsák, és balneológiai szakképző központot hozzanak létre,

ezzel felélénkítve Málnásfürdő gyógyturizmusát.

A beruházást a fejlesztési minisztérium finanszírozza az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül, a kivitelezési munkálatok 2025 tavaszán kezdődtek el. Nem sokkal később azonban, a kormány megszorításait követően le is álltak.

korábban írtuk

Döntött a kormány: nem lesz több CNI-finanszírozású sportcsarnok, kulturális intézmény és csatornahálózat
Döntött a kormány: nem lesz több CNI-finanszírozású sportcsarnok, kulturális intézmény és csatornahálózat

Elfogadta a kormány szerda esti rendkívüli ülésén a közérdekű építési beruházások rangsorolásáról szóló sürgősségi rendeletet.

A munka megy tovább

A bontási munkálatok 2025. február végén kezdődtek el, jelenleg az épületnek szinte csak a váza és a teteje látható. A későbbiekben – az átépítést, bővítést, újítást követően – egy új központot, benne hatalmas konferenciatermet és étkezdét, valamint 70 férőhelyes szálláshelyet alakítanak ki. A népiskola tevékenysége az évek alatt a felnőttképzés irányába is bővült, éppen ezért a terv az, hogy

a málnásfürdői intézményt is becsatolják ebbe a hálózatba, megteremtve a hátteret gyógyturizmusban dolgozók képzéséhez, elméleti és gyakorlati oktatásához.

A több mint 28 millió lej értékű beruházás tervezési és kivitelezési munkálatait a V&K Kft. és a sepsiszentgyörgyi Conico Rt. végzi.

Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke kérdésünkre elmondta, habár tavaly kénytelenek voltak leállítani a munkafolyamatot a kormány megszorító intézkedési miatt, jó hír, hogy a kényszerszünet nem tartós, a munkálatok elvégzését 50 százalékban finanszírozzák idén.

Idézet
2026-ban az előre tervezett munkálatok 50 százalékát lehet elvégezni. Valószínűleg tavasszal, ahogy az idő engedi, a munka folytatódik

– nyilatkozott, hozzátéve, hogy a kivitelezés emiatt elhúzódhat, de ez még mindig a szerencsésebb helyzet, hiszen nem fagyasztották be teljesen a kivitelezés elején tartó projektet.

Bontás, bővítés, újítás után korszerű épület kerül a valamikori szálloda helyére • Fotó: Planshow Galéria

Bontás, bővítés, újítás után korszerű épület kerül a valamikori szálloda helyére

Fotó: Planshow

Visszaadnák Málnásfürdő régi fényét

Málnásfürdő régen virágzott, az emberek üdülni, gyógyulni jártak ide. Hankó Vilmos Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása című munkájában úgy említi, mint

egy csinos villákból, fürdőházakból, vendéglőből, zene- és táncpavilonból álló üdülőtelepet.

Ízléses és nagy gonddal fenntartott parkról, valamint rendezett, fákkal sűrűn szegélyezett sétautakról ír. Említést tesz a Herkules-fürdőről, továbbá a vasas-fürdőről, amellyel egy épületben volt a meleg-fürdő is, öt szobában, kényelmes kádakkal. Az ivókúrára alkalmas forrásokat, valamint a szénsavgáz-kiömléseket is számba veszi, jótékony hatásaikkal együtt.

Azt is megjegyzi a szerző, hogy a lakóházakban 120 bútorozott szoba állt a vendégek rendelkezésére. Az írás 1891-ből származik. A málnási önkormányzat honlapján olvasható leírásából kiderül, hogy nem sokkal később szénsavgyár épült, néhány évre rá beindult az ásványvizet palackozó üzem is.

A mai Málnásfürdő csak árnyéka a régi önmagának: a strand nincs használatban, a villák üresek és omladoznak, a pavilon állapota is leromlott, a régi források egy része elapadt.

Amint azt Málnás polgármestere, Szotyori Angéla is jelezte, a képzőközponttal együtt szeretnék működtetni a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kezelőközpontot is, amely a Borvíz útja program keretében épült. Ezenkívül rendezni szeretnék a későbbiekben a hotel mögötti parkot, a kockaköves sétányt pedig kitakarítják.

Málnásfürdő ivókúrára alkalmas gyógyvizeit még mindig sokan fogyasztják • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Málnásfürdő ivókúrára alkalmas gyógyvizeit még mindig sokan fogyasztják

Fotó: Tuchiluș Alex

Málnásfürdő ivókúrára alkalmas gyógyvizeit még mindig sokan fogyasztják, főként az Ilona- és Mioara-forrásét, amelyeket nem olyan rég újítottak fel. Egyébként összesen hét borvízforrás található itt, mindegyik értékes, más és más az összetételük, éppen ezért szeretnének ismertető táblákat is kihelyezni.

A források, illetve a jövőbeli képzőközpont körüli területen tervezett munkálatok szorosan összefüggenek a CNI beruházásának előrehaladásával.

Például az épület melletti utcát az Anghel Saligny-program keretében már tavaly le lehetett volna aszfaltozni, ám ezt el kellett halasztani, mivel a kivitelezőnek még különböző vezetékeket kell elhelyeznie az út alatt. Málnásfürdőt illetően azonban vannak még tervek az idénre, elindítják többek között a víz- és szennyvízrendszer bővítésének, valamint a szennyvíztisztító bővítésének és korszerűsítésének projektjeit is. Az elöljáró kiemelte továbbá, hogy

sikerült megvásárolniuk az Ilona- és Mioara-források közvetlen közelében lévő, korábban két tulajdonossal rendelkező épületet.

Hogy milyen rendeltetést szánnak neki, egyelőre nem döntötték el, hiszen előbb fel kell mérni az épület állapotát, de mindenképpen célja az önkormányzatnak, hogy szebbé tegye a központot és környezetét, és újra fellendítse a gyógyturizmust.

Háromszék
Hirdetés
