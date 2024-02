Kis lépésekben, de folyamatosan dolgoznak a málnásfürdői gyógyturizmus fellendítésén

Egy fokkal közelebb kerültek a régóta tervezett balneológiai szakképző központ megvalósításához a háromszéki üdülőtelepen, ahol a műszaki terv elkészítését követően rövidesen neki is láthatnak az építkezésnek. A köztes időben Málnás községben a hozzátartozó települések fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek: többek között a zalánpataki iskola teljes felújítása és a málnásfürdői borvízforrások rendbetétele is napirenden szerepel.

Számos projekttel és annál is több tervvel indították a 2024-es évet Málnás községben és a hozzátartozó falvakban, amelyek folyamatosan változtak az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően. Korszerűsítették például a vízhálózatokat, a közvilágítást, aszfaltoztak, de még a tanintézeteket, illetve a sporttermet és a kultúrotthont is felújították. Eközben a málnásfürdői gyógyturizmus visszaállításán is munkálkodnak, a részletekről Szotyori Angéla polgármester számolt be.

Régi szállodából korszerű központ

Az üdülőtelepi szálloda egykor magánkézben volt, de miután a Kovászna megyei és a málnási önkormányzat közösen megvásárolta, 2018-ban a sepsiszentgyörgyi művészeti népiskola gondnokságába helyezte. Ezután született meg a terv, hogy az épületet felújítanák és balneológiai szakképző központot hoznának létre, ezzel felélénkítve Málnásfürdő gyógyturizmusát.

A finanszírozási szerződést 2022-ben, a kivitelezésről szóló megállapodást pedig tavaly júniusban írták alá. Jelenleg készül a műszaki terv, így a munkálatokat remélhetőleg a közeljövőben megkezdheti a sepsiszentgyörgyi Conico Rt. és a V&K Kft.