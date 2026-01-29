Rovatok
Bíróság elé állítják a berecki férfit, aki halálra verte idős édesapját

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

Elrendelték a bíróság elé állítását annak a 49 éves férfinak, akit minősített emberöléssel és családon belüli erőszakkal vádolnak, miután a gyanú szerint brutálisan megölte 86 éves édesapját.

Székelyhon

2026. január 29., 16:122026. január 29., 16:12

2026. január 29., 16:442026. január 29., 16:44

A Kovászna megyei ügyészség január 28-án, szerdán rendelte el T. A. előzetes letartóztatásban lévő vádlott bíróság elé állítását. Az ügyészség megállapítása szerint a bűncselekmény 2023. augusztus 15-én történt a közös lakóhelyükön, a Kovászna megyei Bereck községben.

A nyomozás adatai szerint a férfi dühkitörés közben betört 86 éves apja szobájába, feldúlta a helyiséget, majd egy kemény tárggyal

többször megütötte a sértettet a fején, nyakán, mellkasán és karjain.

Miután az áldozat a földre esett, a vádlott tovább bántalmazta: testsúlyával ráereszkedett a mellkasára és a fejére, ami súlyos belső és külső sérüléseket okozott.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint az idős férfi halálát traumás és vérzéses sokk okozta. Az ügyészség súlyosbító körülményként értékeli, hogy

a bántalmazás elhúzódott, különös kegyetlenséggel történt,

valamint hogy az elkövető kihasználta az áldozat rendkívüli kiszolgáltatottságát, amely az életkorából és súlyos egészségi állapotából fakadt.

A vádlott továbbra is előzetes letartóztatásban marad, az ügyben a bíróság dönt a továbbiakról – adja hírül a Kovászna megyei törvényszék.

Háromszék Bűnügy
