Bíróság elé állítják a berecki férfit, aki halálra verte idős édesapját

Elrendelték a bíróság elé állítását annak a 49 éves férfinak, akit minősített emberöléssel és családon belüli erőszakkal vádolnak, miután a gyanú szerint brutálisan megölte 86 éves édesapját.
2026. január 29., 16:122026. január 29., 16:12
A Kovászna megyei ügyészség január 28-án, szerdán rendelte el T. A. előzetes letartóztatásban lévő vádlott bíróság elé állítását. Az ügyészség megállapítása szerint a bűncselekmény 2023. augusztus 15-én történt a közös lakóhelyükön, a Kovászna megyei Bereck községben.
A nyomozás adatai szerint a férfi dühkitörés közben betört 86 éves apja szobájába, feldúlta a helyiséget, majd egy kemény tárggyal
Miután az áldozat a földre esett, a vádlott tovább bántalmazta: testsúlyával ráereszkedett a mellkasára és a fejére, ami súlyos belső és külső sérüléseket okozott.
Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint az idős férfi halálát traumás és vérzéses sokk okozta. Az ügyészség súlyosbító körülményként értékeli, hogy
valamint hogy az elkövető kihasználta az áldozat rendkívüli kiszolgáltatottságát, amely az életkorából és súlyos egészségi állapotából fakadt.
A vádlott továbbra is előzetes letartóztatásban marad, az ügyben a bíróság dönt a továbbiakról – adja hírül a Kovászna megyei törvényszék.
Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.
