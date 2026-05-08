Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.

2026. május 08., 12:49

A tervezett vízkimaradást az indokolja, hogy korábban egy építkezési munkálat során megsérült a város egyik fővezetéke, amit akkor javítottak, de ennek hosszútávú következményeként súlyos csőtörés alakult ki.

Hogy elkerüljék a hétvégi kellemetlenségeket, a javítást a legkevésbé forgalmas időszakra ütemezték, így

vasárnap este 23 órától várhatóan hétfő hajnalig fog tartani, és az egész városban nem lesz víz ezalatt.

A szolgáltató illetékesei arra kérik a lakókat, hogy időben gondoskodjanak a szükséges vízkészletről.

A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.

Bocsos medve tartja félelemben a kommandóiakat

Rettegésben tartja a kommandóiakat egy anyamedve, amely egy ideje bejár a faluba elválasztás előtt álló bocsaival. A nagyvad a temetőben egy házaspárt ijesztett meg, majd egy gazdához tört be, elpusztított egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.

Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

2026. május 06., szerda

Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

2026. május 05., kedd

Baleset miatt több órán keresztül állt a forgalom Berecknél – frissítve

Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva (Onești) közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.

2026. május 04., hétfő

Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket

Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.

2026. május 03., vasárnap

Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy az eredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.

2026. május 03., vasárnap

Erőn felül vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

2026. május 01., péntek

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

