Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

Bodor Tünde 2026. május 03., 17:432026. május 03., 17:43

A Pro Urbe díjátadó a városnapok egyik hagyományos rendezvénye, amely bár nem a nagy nyilvánosságnak szól,

a közösség háláját és elismerését tolmácsolja a megbecsült életművet maguk mögött tudó, 70 éven felüli kitüntetetteknek.

Az eseményre a város vezetőségének, önkormányzati képviselőinek, magyarországi testvértelepülések küldötteinek, korábbi Pro Urbe díjasoknak és a mostani díjazottak családtagjainak jelenlétében került sor. Miután Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte a vendégeket, átadta a szót Antal Árpád polgármesternek, aki méltatta mindazokat, akik megőrizték erdélyi természeti, szellemi és örökségünket, de mint mondta „nem felejtettük el azokat sem, akinek mindezt meg kell köszönnünk.”

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

Ő jelentette be a díjazottak névsorát is. A város nemzetiségi arányait tükrözve

idén három magyar és egy román személyt tüntettek ki a Pro Urbe díjjal.

Fekete Márta műépítészt, Opra Mariana Sanda aneszteziológus és intenzív terápiás főorvost, Márkus András plébánost és Török József volt politikai foglyot. A jelenlevők mindegyikükről egy rövid portréfilmet is megnézhettek, majd elhangzottak a laudációk, amelyek után a polgármester átadta az emléklapokat és emlékérmeket is. Hirdetés Megtudhattuk, Fekete Márta műemlékvédő karrierje kezdetén, már középiskolásként biciklivel járta be az erdélyi településeket, hogy leltárba vegye a műemléképületeket, majd később biciklitúrákat szervezett ugyane célból, amivel a szekuritáté figyelmét is felkeltette. Méltatásában a város volt főépítésze, Birtalan Csilla kiemelte, a díjazott

folyamatos harcot vívott az építészeti tájidegenség és az igénytelenség ellen.

Épített örökségünk avatott szakértőjeként részt vett a segesvári történelmi városközpont helyreállításában, de a szentgyörgyi városkép alakításában is nagy szerepe volt. „A romák papjaként” ismert Márkus András a romamisszió egyik jeles személyisége, aki már fiatalon mondott igent e nehéz küldetésre: 1996-ban plébániát, majd iskolát is alapított a cigánynyegyedben.

Kivételes szociális érzékenysége miatt szívesen vállalja a plébániákhoz nem tartozó, hajléktalan emberek temetését is

– hangzott el Hajdú János főesperes laudációjában, melyet Ilyés Zsolt plébános olvasott fel. Opra Mariana Sanda-t pályatársa, volt kollégája, Blényesi Olga doktornő méltatta, értékelvén az áldozatokat, amelyet az illető szakmája megkívánt, azt az egységes és professzionális csapatot, amelyet az intenzív terápiás osztályon a díjazott kiépített maga körül, megtartva egy támogató, építő munkahelyi légkört is.

A doktornő modernizálta az intenzív osztályt,

mind a felszerelés mind az alkalmazott technikák tekintetében.

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

Végül Török Józsefet, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének alapítóját méltatták egykori sorstársai: a Puskás Attila által írt szöveget Ábrahám Dezső olvasta fel. Elmondta, miután Török Józsefet egyetemistaként letartóztatták, 9 éves börtönbüntetésének letöltése után is állandó megfigyelés alatt állt. A rendszerváltás után alapító tagja volt a helyi RMDSZ-szervezeteknek.

Azért, hogy a kommunizmus borzalmait, az ellenállók szenvedéseit ne mossa el az idő, megalapította a kommunista diktatúra áldozatainak emlékházát.