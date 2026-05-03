Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

Bodor Tünde

2026. május 03., 17:432026. május 03., 17:43

A Pro Urbe díjátadó a városnapok egyik hagyományos rendezvénye, amely bár nem a nagy nyilvánosságnak szól,

a közösség háláját és elismerését tolmácsolja a megbecsült életművet maguk mögött tudó, 70 éven felüli kitüntetetteknek.

Az eseményre a város vezetőségének, önkormányzati képviselőinek, magyarországi testvértelepülések küldötteinek, korábbi Pro Urbe díjasoknak és a mostani díjazottak családtagjainak jelenlétében került sor. Miután Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte a vendégeket, átadta a szót Antal Árpád polgármesternek, aki méltatta mindazokat, akik megőrizték erdélyi természeti, szellemi és örökségünket, de mint mondta „nem felejtettük el azokat sem, akinek mindezt meg kell köszönnünk.”

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

Ő jelentette be a díjazottak névsorát is. A város nemzetiségi arányait tükrözve

idén három magyar és egy román személyt tüntettek ki a Pro Urbe díjjal.

Fekete Márta műépítészt, Opra Mariana Sanda aneszteziológus és intenzív terápiás főorvost, Márkus András plébánost és Török József volt politikai foglyot. A jelenlevők mindegyikükről egy rövid portréfilmet is megnézhettek, majd elhangzottak a laudációk, amelyek után a polgármester átadta az emléklapokat és emlékérmeket is.

Megtudhattuk, Fekete Márta műemlékvédő karrierje kezdetén, már középiskolásként biciklivel járta be az erdélyi településeket, hogy leltárba vegye a műemléképületeket, majd később biciklitúrákat szervezett ugyane célból, amivel a szekuritáté figyelmét is felkeltette. Méltatásában a város volt főépítésze, Birtalan Csilla kiemelte, a díjazott

folyamatos harcot vívott az építészeti tájidegenség és az igénytelenség ellen.

Épített örökségünk avatott szakértőjeként részt vett a segesvári történelmi városközpont helyreállításában, de a szentgyörgyi városkép alakításában is nagy szerepe volt.

„A romák papjaként” ismert Márkus András a romamisszió egyik jeles személyisége, aki már fiatalon mondott igent e nehéz küldetésre: 1996-ban plébániát, majd iskolát is alapított a cigánynyegyedben.

Kivételes szociális érzékenysége miatt szívesen vállalja a plébániákhoz nem tartozó, hajléktalan emberek temetését is

– hangzott el Hajdú János főesperes laudációjában, melyet Ilyés Zsolt plébános olvasott fel.

Opra Mariana Sanda-t pályatársa, volt kollégája, Blényesi Olga doktornő méltatta, értékelvén az áldozatokat, amelyet az illető szakmája megkívánt, azt az egységes és professzionális csapatot, amelyet az intenzív terápiás osztályon a díjazott kiépített maga körül, megtartva egy támogató, építő munkahelyi légkört is.

A doktornő modernizálta az intenzív osztályt,

mind a felszerelés mind az alkalmazott technikák tekintetében.

Végül Török Józsefet, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének alapítóját méltatták egykori sorstársai: a Puskás Attila által írt szöveget Ábrahám Dezső olvasta fel. Elmondta, miután Török Józsefet egyetemistaként letartóztatták, 9 éves börtönbüntetésének letöltése után is állandó megfigyelés alatt állt. A rendszerváltás után alapító tagja volt a helyi RMDSZ-szervezeteknek.

Azért, hogy a kommunizmus borzalmait, az ellenállók szenvedéseit ne mossa el az idő, megalapította a kommunista diktatúra áldozatainak emlékházát.

A díjátadót a Plugor Sándor művészeti líceum diákjainak Lőfi Gellért által kísért fellépése és Opra Monica énekesnő produkciója tette különleges hangulatúvá.

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

2026. május 01., péntek

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról" – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

2026. április 28., kedd

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

