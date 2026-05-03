Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata
A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.
A Pro Urbe díjátadó a városnapok egyik hagyományos rendezvénye, amely bár nem a nagy nyilvánosságnak szól,
Az eseményre a város vezetőségének, önkormányzati képviselőinek, magyarországi testvértelepülések küldötteinek, korábbi Pro Urbe díjasoknak és a mostani díjazottak családtagjainak jelenlétében került sor. Miután Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte a vendégeket, átadta a szót Antal Árpád polgármesternek, aki méltatta mindazokat, akik megőrizték erdélyi természeti, szellemi és örökségünket, de mint mondta „nem felejtettük el azokat sem, akinek mindezt meg kell köszönnünk.”
Ő jelentette be a díjazottak névsorát is. A város nemzetiségi arányait tükrözve
Fekete Márta műépítészt, Opra Mariana Sanda aneszteziológus és intenzív terápiás főorvost, Márkus András plébánost és Török József volt politikai foglyot. A jelenlevők mindegyikükről egy rövid portréfilmet is megnézhettek, majd elhangzottak a laudációk, amelyek után a polgármester átadta az emléklapokat és emlékérmeket is.
Megtudhattuk, Fekete Márta műemlékvédő karrierje kezdetén, már középiskolásként biciklivel járta be az erdélyi településeket, hogy leltárba vegye a műemléképületeket, majd később biciklitúrákat szervezett ugyane célból, amivel a szekuritáté figyelmét is felkeltette. Méltatásában a város volt főépítésze, Birtalan Csilla kiemelte, a díjazott
Épített örökségünk avatott szakértőjeként részt vett a segesvári történelmi városközpont helyreállításában, de a szentgyörgyi városkép alakításában is nagy szerepe volt.
„A romák papjaként” ismert Márkus András a romamisszió egyik jeles személyisége, aki már fiatalon mondott igent e nehéz küldetésre: 1996-ban plébániát, majd iskolát is alapított a cigánynyegyedben.
– hangzott el Hajdú János főesperes laudációjában, melyet Ilyés Zsolt plébános olvasott fel.
Opra Mariana Sanda-t pályatársa, volt kollégája, Blényesi Olga doktornő méltatta, értékelvén az áldozatokat, amelyet az illető szakmája megkívánt, azt az egységes és professzionális csapatot, amelyet az intenzív terápiás osztályon a díjazott kiépített maga körül, megtartva egy támogató, építő munkahelyi légkört is.
mind a felszerelés mind az alkalmazott technikák tekintetében.
Végül Török Józsefet, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének alapítóját méltatták egykori sorstársai: a Puskás Attila által írt szöveget Ábrahám Dezső olvasta fel. Elmondta, miután Török Józsefet egyetemistaként letartóztatták, 9 éves börtönbüntetésének letöltése után is állandó megfigyelés alatt állt. A rendszerváltás után alapító tagja volt a helyi RMDSZ-szervezeteknek.
A díjátadót a Plugor Sándor művészeti líceum diákjainak Lőfi Gellért által kísért fellépése és Opra Monica énekesnő produkciója tette különleges hangulatúvá.
