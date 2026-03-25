Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

Idén az eddigi 105 sepsiszentgyörgyi Pro Urbe díjashoz kivételesen négy személy csatlakozhat a helyi tanács oktatási, kulturális és tudományos bizottságának javaslata alapján. Minden jelölt más területet képvisel: építészként, orvosként, papként és szakmunkásként, illetve a volt politikai foglyok emlékezetének őrzőjeként végeztek kiváló munkát az utóbbi évtizedekben. Fekete Márta a műemlékvédelem terén,

az épített örökség megmentőjeként tűnt ki nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem Erdély-szerte.

A segesvári történelmi városközpont felújítását megtervező csapat tagjaként Europa Nostra díjat kapott – áll a laudációban, de egyéb elismerésekben is részesült. Több templom, a miklósvári Kálnoky-kastély, a zágoni Mikes–Szentkereszty-kastély, a sepsiszentgyörgyi Lábasház és a csernátoni Ikavár felújítását is ő tervezte. Jelölését Birtalan Csilla, a város volt főépítésze, Ambrus Hlavathy Zsófia műépítész, Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök, gróf Kálnoky Tibor, Várallyai Réka művészettörténész egyetemi oktató támogatta. Márkus András plébánost Hajdú János sepsi-barcasági főesperes terjesztette fel a Pro Urbe díjra. Az indoklás szerint

35 éve elkötelezetten végzett cigánypasztorációs munkájával, szociális érzékenységével, a Mária Világ Királynője-plébánia és a Néri Szent Fülöp Általános Iskola („cigányiskola”) megalapításával érdemli a kitüntetést,

emellett a rendszerváltás után több évig oktatta latinra a Székely Mikó Kollégium és Mikes Kelemen Líceum diákjait. Jó humorát külön kiemelte jelölője, aki mellé Ilyés Zsolt plébános, Szabó Lajos kanonok és Keresztes László, a Székely Mikó Kollégium volt aligazgatója is felsorakozott. Hirdetés Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvost, a Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház aneszteziológusát Mirela Cara Dragu újságíró javasolta a kitüntetésre. Az ügyhöz megnyerte Jakab Enikő, Blényesi Olga és Lozsádi Botond főorvosok támogatását is, akik rendkívüli módon értékelték a jelölt több évtizedes szakmai munkásságát,

az intenzív terápiás osztály színvonalának, felszereltségének javításért tett erőfeszítéseit és a munkatársi közösségben tanúsított magatartását.

Török Józsefet 1965-ben frissen érettségizett, illetve egyetemre is bejutott bukaresti diákként tartóztatták le mondvacsinált okok miatt. 12 év börtönre ítélték, ebből 9-et töltött le 1974-ig. A rendszerváltás után részt vett az RMDSZ és a Volt Politikai Foglyok Szövetségének megalapításában.

Több, a sorstársak emlékét őrző emlékmű, emléktábla kihelyezésének kezdeményezője.