Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.
2026. március 25., 18:29
Idén az eddigi 105 sepsiszentgyörgyi Pro Urbe díjashoz kivételesen négy személy csatlakozhat a helyi tanács oktatási, kulturális és tudományos bizottságának javaslata alapján. Minden jelölt más területet képvisel: építészként, orvosként, papként és szakmunkásként, illetve a volt politikai foglyok emlékezetének őrzőjeként végeztek kiváló munkát az utóbbi évtizedekben.
Fekete Márta a műemlékvédelem terén,
A segesvári történelmi városközpont felújítását megtervező csapat tagjaként Europa Nostra díjat kapott – áll a laudációban, de egyéb elismerésekben is részesült. Több templom, a miklósvári Kálnoky-kastély, a zágoni Mikes–Szentkereszty-kastély, a sepsiszentgyörgyi Lábasház és a csernátoni Ikavár felújítását is ő tervezte. Jelölését Birtalan Csilla, a város volt főépítésze, Ambrus Hlavathy Zsófia műépítész, Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök, gróf Kálnoky Tibor, Várallyai Réka művészettörténész egyetemi oktató támogatta.
Márkus András plébánost Hajdú János sepsi-barcasági főesperes terjesztette fel a Pro Urbe díjra. Az indoklás szerint
emellett a rendszerváltás után több évig oktatta latinra a Székely Mikó Kollégium és Mikes Kelemen Líceum diákjait. Jó humorát külön kiemelte jelölője, aki mellé Ilyés Zsolt plébános, Szabó Lajos kanonok és Keresztes László, a Székely Mikó Kollégium volt aligazgatója is felsorakozott.
Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvost, a Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház aneszteziológusát Mirela Cara Dragu újságíró javasolta a kitüntetésre. Az ügyhöz megnyerte Jakab Enikő, Blényesi Olga és Lozsádi Botond főorvosok támogatását is, akik rendkívüli módon értékelték a jelölt több évtizedes szakmai munkásságát,
Török Józsefet 1965-ben frissen érettségizett, illetve egyetemre is bejutott bukaresti diákként tartóztatták le mondvacsinált okok miatt. 12 év börtönre ítélték, ebből 9-et töltött le 1974-ig. A rendszerváltás után részt vett az RMDSZ és a Volt Politikai Foglyok Szövetségének megalapításában.
Török Józsefet a szintén volt politikai fogoly, Pro Urbe díjas Puskás Attila jelölte Ábrahám Dezső, Fazakas Miklós, Szász-Kiss Ferenc és Sípos Béla Sándor egyetértésével.
A tanács korábbi határozata alapján a Pro Urbe díjat azok a 70. életévüket betöltött személyek kaphatják meg, akik munkásságukkal „pénz és taps nélkül” öregbítették a megyeszékhely hírnevét megyei, országos vagy nemzetközi téren.
Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.
A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.
Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.
A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.
Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.
Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.
Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.
Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.
Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.
A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.
szóljon hozzá!