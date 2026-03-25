Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

Bodor Tünde

2026. március 25., 18:292026. március 25., 18:29

2026. március 25., 18:462026. március 25., 18:46

Idén az eddigi 105 sepsiszentgyörgyi Pro Urbe díjashoz kivételesen négy személy csatlakozhat a helyi tanács oktatási, kulturális és tudományos bizottságának javaslata alapján. Minden jelölt más területet képvisel: építészként, orvosként, papként és szakmunkásként, illetve a volt politikai foglyok emlékezetének őrzőjeként végeztek kiváló munkát az utóbbi évtizedekben.

Fekete Márta a műemlékvédelem terén,

az épített örökség megmentőjeként tűnt ki nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem Erdély-szerte.

A segesvári történelmi városközpont felújítását megtervező csapat tagjaként Europa Nostra díjat kapott – áll a laudációban, de egyéb elismerésekben is részesült. Több templom, a miklósvári Kálnoky-kastély, a zágoni Mikes–Szentkereszty-kastély, a sepsiszentgyörgyi Lábasház és a csernátoni Ikavár felújítását is ő tervezte. Jelölését Birtalan Csilla, a város volt főépítésze, Ambrus Hlavathy Zsófia műépítész, Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakmérnök, gróf Kálnoky Tibor, Várallyai Réka művészettörténész egyetemi oktató támogatta.

Márkus András plébánost Hajdú János sepsi-barcasági főesperes terjesztette fel a Pro Urbe díjra. Az indoklás szerint

35 éve elkötelezetten végzett cigánypasztorációs munkájával, szociális érzékenységével, a Mária Világ Királynője-plébánia és a Néri Szent Fülöp Általános Iskola („cigányiskola”) megalapításával érdemli a kitüntetést,

emellett a rendszerváltás után több évig oktatta latinra a Székely Mikó Kollégium és Mikes Kelemen Líceum diákjait. Jó humorát külön kiemelte jelölője, aki mellé Ilyés Zsolt plébános, Szabó Lajos kanonok és Keresztes László, a Székely Mikó Kollégium volt aligazgatója is felsorakozott.

Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvost, a Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház aneszteziológusát Mirela Cara Dragu újságíró javasolta a kitüntetésre. Az ügyhöz megnyerte Jakab Enikő, Blényesi Olga és Lozsádi Botond főorvosok támogatását is, akik rendkívüli módon értékelték a jelölt több évtizedes szakmai munkásságát,

az intenzív terápiás osztály színvonalának, felszereltségének javításért tett erőfeszítéseit és a munkatársi közösségben tanúsított magatartását.

Török Józsefet 1965-ben frissen érettségizett, illetve egyetemre is bejutott bukaresti diákként tartóztatták le mondvacsinált okok miatt. 12 év börtönre ítélték, ebből 9-et töltött le 1974-ig. A rendszerváltás után részt vett az RMDSZ és a Volt Politikai Foglyok Szövetségének megalapításában.

Több, a sorstársak emlékét őrző emlékmű, emléktábla kihelyezésének kezdeményezője.

Török Józsefet a szintén volt politikai fogoly, Pro Urbe díjas Puskás Attila jelölte Ábrahám Dezső, Fazakas Miklós, Szász-Kiss Ferenc és Sípos Béla Sándor egyetértésével.

A tanács korábbi határozata alapján a Pro Urbe díjat azok a 70. életévüket betöltött személyek kaphatják meg, akik munkásságukkal „pénz és taps nélkül” öregbítették a megyeszékhely hírnevét megyei, országos vagy nemzetközi téren.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Díjazás
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

2026. március 22., vasárnap

