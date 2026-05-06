Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

A Harvíz Rt. áremelése után akár 5 lejjel is többet fizethetünk a szolgáltatásért, ha átlagban havi 5 köbméter vízet fogyasztunk • Fotó: Borbély Fanni

A Harvíz Rt. áremelése után akár 5 lejjel is többet fizethetünk a szolgáltatásért, ha átlagban havi 5 köbméter vízet fogyasztunk

Fotó: Borbély Fanni

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

Barabás Hajnal

2026. május 06., 13:30

2026. május 06., 15:082026. május 06., 15:08

A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató áremelésre készül. Az új árakat a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület közgyűlésén kell elfogadni, és csak ezután lépnek érvénybe. Erről minden önkormányzatnak, mint az egyesület tagjának, külön tanácsi határozatot kell hoznia. Csíkszeredában szerdai rendkívüli tanácsülésen fogadták el a vonatkozó határozatot.

Az áremelés idén hozzávetőleg 7 százalékos lesz,

de a tavaly elfogadott árstratégia szerint 2030-ig további drágításokat vezetnek be. Fontos tudni, hogy az árakat a Közszolgáltatások Országos Szabályozó Hatósága (ANRSC) szabályozza, és az elmúlt években arra is volt példa, hogy akkor is drágításra kötelezték a szolgáltatót, amikor nem is volt szüksége rá.

A Harvíznél 2023 óta nem volt díjemelés, ezúttal azonban az infláció mértékével, valamint az európai uniós beruházások önrészének biztosításához szükséges összegekkel számolva szükségszerű az áremelés. A tavaly elfogadott árstratégia szerint ezt többlépcsősen vezetik be az elkövetkező években.

Mutatjuk a módosításokat

Idén a következőképpen módosul a szolgáltatás ára:

a víz- és csatornadíj köbméterenként 12,69 lejről 13,58 lejre drágul, áfával együtt számolva.

Lebontva a vízszolgáltatás köbméterenkénti ára 6,50 lejről 7,02 lejre, a szennyvíz-szolgáltatás köbméterenkénti ára 6,56 lejre emelkedik.

Korodi Attila csíkszeredai polgármester szerint a szolgáltató nagyberuházásaihoz szükséges biztosítani a forrásokat, ezért is van szükség megfogalmazása szerint tarifakorrekcióra. Ráadásul az energiaköltségek is jelentősen nőttek, akárcsak az infláció mértéke. Kiemelte, hogy

országos szinten jelenleg a 46 szolgáltató közül a Harvíz Rt.-nek a legalacsonyabbak a szolgáltatási árai,

az ANRSC honlapján lévő táblázatban ez jól látható. Az emelés után is a kedvezőbb árú szolgáltatók közé fognak tartozni – tette hozzá.

Az árstratégia szerint a következő években a vízdíj 2027-ben 0,43 százalékkal, 2028-ban 0,23 százalékkal, 2029-ben 10,81 százalékkal, 2030-ban pedig további 10,69 százalékkal emelkedik, amelyhez majd az infláció mértékét is hozzáteszik.

A csatornadíj szintjén 2027-ben 9,75 százalékkal, 2028-ban 11,92 százalékkal, 2029-ben 14,22 százalékkal, 2030-ban pedig további 12,35 százalékkal emelkednek az árak, amelyhez majd az infláció mértékét is hozzáteszik.

2026. május 06., szerda

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő

Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.

Fizetnie kell az igényelt állami területekért Csíkszeredának

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

2026. május 05., kedd

A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

2026. május 05., kedd

Csak írmagja maradt a fagynak, s az is éppen Csíkszeredában

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.

Közvetlen járat indul Csíkszeredából a hargitafürdői mofettához

Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.

2026. május 04., hétfő

Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

2026. május 04., hétfő

Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

2026. április 30., csütörtök

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

