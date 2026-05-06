Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

A Harvíz Rt. áremelése után akár 5 lejjel is többet fizethetünk a szolgáltatásért, ha átlagban havi 5 köbméter vízet fogyasztunk

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

Barabás Hajnal 2026. május 06., 13:30

A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató áremelésre készül. Az új árakat a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület közgyűlésén kell elfogadni, és csak ezután lépnek érvénybe. Erről minden önkormányzatnak, mint az egyesület tagjának, külön tanácsi határozatot kell hoznia. Csíkszeredában szerdai rendkívüli tanácsülésen fogadták el a vonatkozó határozatot.

Az áremelés idén hozzávetőleg 7 százalékos lesz,

de a tavaly elfogadott árstratégia szerint 2030-ig további drágításokat vezetnek be. Fontos tudni, hogy az árakat a Közszolgáltatások Országos Szabályozó Hatósága (ANRSC) szabályozza, és az elmúlt években arra is volt példa, hogy akkor is drágításra kötelezték a szolgáltatót, amikor nem is volt szüksége rá. Hirdetés A Harvíznél 2023 óta nem volt díjemelés, ezúttal azonban az infláció mértékével, valamint az európai uniós beruházások önrészének biztosításához szükséges összegekkel számolva szükségszerű az áremelés. A tavaly elfogadott árstratégia szerint ezt többlépcsősen vezetik be az elkövetkező években. Mutatjuk a módosításokat Idén a következőképpen módosul a szolgáltatás ára:

a víz- és csatornadíj köbméterenként 12,69 lejről 13,58 lejre drágul, áfával együtt számolva.

Lebontva a vízszolgáltatás köbméterenkénti ára 6,50 lejről 7,02 lejre, a szennyvíz-szolgáltatás köbméterenkénti ára 6,56 lejre emelkedik. Korodi Attila csíkszeredai polgármester szerint a szolgáltató nagyberuházásaihoz szükséges biztosítani a forrásokat, ezért is van szükség megfogalmazása szerint tarifakorrekcióra. Ráadásul az energiaköltségek is jelentősen nőttek, akárcsak az infláció mértéke. Kiemelte, hogy

országos szinten jelenleg a 46 szolgáltató közül a Harvíz Rt.-nek a legalacsonyabbak a szolgáltatási árai,