Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

A Harvíz Rt. áremelése után akár 5 lejjel is többet fizethetünk a szolgáltatásért, ha átlagban havi 5 köbméter vízet fogyasztunk
Fotó: Borbély Fanni
Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.
2026. május 06., 13:30
A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató áremelésre készül. Az új árakat a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület közgyűlésén kell elfogadni, és csak ezután lépnek érvénybe. Erről minden önkormányzatnak, mint az egyesület tagjának, külön tanácsi határozatot kell hoznia. Csíkszeredában szerdai rendkívüli tanácsülésen fogadták el a vonatkozó határozatot.
de a tavaly elfogadott árstratégia szerint 2030-ig további drágításokat vezetnek be. Fontos tudni, hogy az árakat a Közszolgáltatások Országos Szabályozó Hatósága (ANRSC) szabályozza, és az elmúlt években arra is volt példa, hogy akkor is drágításra kötelezték a szolgáltatót, amikor nem is volt szüksége rá.
A Harvíznél 2023 óta nem volt díjemelés, ezúttal azonban az infláció mértékével, valamint az európai uniós beruházások önrészének biztosításához szükséges összegekkel számolva szükségszerű az áremelés. A tavaly elfogadott árstratégia szerint ezt többlépcsősen vezetik be az elkövetkező években.
Idén a következőképpen módosul a szolgáltatás ára:
Lebontva a vízszolgáltatás köbméterenkénti ára 6,50 lejről 7,02 lejre, a szennyvíz-szolgáltatás köbméterenkénti ára 6,56 lejre emelkedik.
Korodi Attila csíkszeredai polgármester szerint a szolgáltató nagyberuházásaihoz szükséges biztosítani a forrásokat, ezért is van szükség megfogalmazása szerint tarifakorrekcióra. Ráadásul az energiaköltségek is jelentősen nőttek, akárcsak az infláció mértéke. Kiemelte, hogy
az ANRSC honlapján lévő táblázatban ez jól látható. Az emelés után is a kedvezőbb árú szolgáltatók közé fognak tartozni – tette hozzá.
Az árstratégia szerint a következő években a vízdíj 2027-ben 0,43 százalékkal, 2028-ban 0,23 százalékkal, 2029-ben 10,81 százalékkal, 2030-ban pedig további 10,69 százalékkal emelkedik, amelyhez majd az infláció mértékét is hozzáteszik.
A csatornadíj szintjén 2027-ben 9,75 százalékkal, 2028-ban 11,92 százalékkal, 2029-ben 14,22 százalékkal, 2030-ban pedig további 12,35 százalékkal emelkednek az árak, amelyhez majd az infláció mértékét is hozzáteszik.
