Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.
2026. május 06., 11:50
Március végén tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Csíkszereda közelében: vonat elé hajtott egy lovasszekér, amelyen hatan utaztak.
A balesetben egy személy életét vesztette, egy csecsemő pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, intubálni kellett, majd a marosvásárhelyi kórházba szállították.
Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtóosztályától most az ő állapotáról érdeklődtünk. Kérdésünkre az egészségügyi intézmény közölte: a balesetben súlyosan megsérült gyermeken
majd ezt követően visszaszállították Csíkszeredába. Jelenleg a gyermekgyógyászati osztályon ápolják.
ugyanakkor hosszas lábadozás és rehabilitáció vár még rá.
