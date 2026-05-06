Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.

Székelyhon

2026. május 06., 11:50

2026. május 06., 11:552026. május 06., 11:55

Március végén tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Csíkszereda közelében: vonat elé hajtott egy lovasszekér, amelyen hatan utaztak.

A balesetben egy személy életét vesztette, egy csecsemő pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, intubálni kellett, majd a marosvásárhelyi kórházba szállították.

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtóosztályától most az ő állapotáról érdeklődtünk. Kérdésünkre az egészségügyi intézmény közölte: a balesetben súlyosan megsérült gyermeken

koponyaműtétet hajtottak végre Marosvásárhelyen,

majd ezt követően visszaszállították Csíkszeredába. Jelenleg a gyermekgyógyászati osztályon ápolják.

Állapota stabil, megkezdődött a felépülése,

ugyanakkor hosszas lábadozás és rehabilitáció vár még rá.

2026. május 06., szerda

Fizetnie kell az igényelt állami területekért Csíkszeredának

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

2026. május 05., kedd

A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

2026. május 05., kedd

Csak írmagja maradt a fagynak, s az is éppen Csíkszeredában

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.

2026. május 05., kedd

Közvetlen járat indul Csíkszeredából a hargitafürdői mofettához

Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.

2026. május 04., hétfő

Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

2026. május 04., hétfő

Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

2026. április 30., csütörtök

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

