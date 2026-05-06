Jócskán több a cégfeloszlatás a székelyföldi megyékben, mint tavaly

Vállalkozói szempontból nehéz időszakról árulkodnak a cégbírósági adatok. A legtöbb mutató romlott a múlt év azonos időszakához mérve

Majdnem másfélszer annyi cégfeloszlatás történt az első negyedévben Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három megyéből kettőben a cégfelfüggesztések, -törlések, de az új bejegyzések száma is nőtt.

Széchely István 2026. május 06., 11:292026. május 06., 11:29

Jelentősen megnőtt a cégfeloszlatások száma a székelyföldi megyékben az idei esztendő első negyedévében. A növekedés országos szinten is tapasztalható, de

az Országos Cégbíróság adatai Hargita, Maros és Kovászna megyében az átlagnál nagyobb arányú cégfeloszlatást mutatnak.

Abszolút számokban Maros megyében oszlatták fel a legtöbb vállalkozást a három megye közül az első negyedévben, de arányaiban Kovászna megyében a legnagyobb a növekedés, Hargita megyében pedig a legkisebb. Hargita megyében 133 céget oszlattak fel az év elejétől március végéig, ami 35,7 százalékkal több a múlt év azonos időszakában jegyzettnél (98).

Kovászna megyében ugyan csak 103 ilyen eset volt idén, ám ez 47,1 százalékkal több a tavalyi 70-nél.

Maros megyében az idei 304 cégfeloszlatás 44 százalékos növekedést jelent a 2025. első negyedévi 211-hez képest. Az országos átlag 28,3 százalék volt ugyanebben az időszakban, ami 16 361 vállalkozás feloszlatását jelenti, a tavalyi 12 747-hez képest.

Cégtörlések: két megyében nőtt, egyben csökkent A cégfeloszlatás ugyan a vállalkozás törléséhez vezető út első lépése, de

a végleges megszüntetések száma egyelőre elmarad a feloszlatások számától.

A három megye közül kettőben – Maros és Kovászna megyében – ez szintén nőtt, Hargita megyében viszont csökkent. Utóbbiban idén 298 vállalkozást töröltettek a cégjegyzékből, és ez a múlt év első negyedévében jegyzett 338-hoz képest 11,8 százalékos csökkenés. Kovászna megyében viszont 14,2 százalékos növekedés történt ebben a kategóriában is, ami

192 törölt céget jelent a tavalyi 168-hoz képest.

Maros megyében mérsékeltebb, 5,8 százalékos növekedést mért az Országos Cégbíróság – ott 507 céget töröltettek a cégjegyzékből, szemben a tavalyi 479-cel. Országos viszonylatban minimális, 0,7 százalékos csökkenést mutatnak az adatok:

az év első három hónapjában 20 843 vállalkozást szüntettek meg végleg, a tavalyi 21 000-hez képest.

Cégfelfüggesztések: Maros megyében nem érvényesült az országos trend Cégfelfüggesztés mellett általában akkor döntenek a vállalkozók, ha

átmenetileg szüneteltetni szeretnék a vállalkozás tevékenységét.

Az erre vonatkozó tendenciákat illetően szintén nem egységes a kép a három székelyföldi megyében: Hargita és Kovászna megyében nőtt a cégfelfüggesztések száma, Maros megyében viszont csökkent. Hargita megyében 8,3 százalékos a növekedés (106 felfüggesztés, a tavalyi 96-hoz képest),

Kovászna megyében pedig 13,1 százalékos (43 felfüggesztés idén, 38 tavaly),

Maros megyében pedig idén 8,6 százalékkal kevesebb vállalkozó (116) függesztette fel cége tevékenységét, mint a múlt év első negyedévében (127). Országszerte viszont szintén növekedést (7,88%) mutatnak a cégbíróság adatai e téren: 5424 cég tevékenységét függesztették fel a múlt év azonos időszakában jegyzett 5028-hoz képest. A cégbejegyzések száma nőtt Hargita és Kovászna megyében A pozitívumok közt említhető, hogy

az új cégbejegyzések száma is növekedett, legalábbis Hargita és Kovászna megyében, valamint országos viszonylatban is.

Hargita megyében idén 4,9 százalékkal több vállalkozást (343) jegyeztek be, mint a múlt év első három hónapjában (327).

Kovászna megyében még az országos átlagot is messze meghaladja a növekedés:

19,5 százalékkal nőtt az újonnan bejegyzett Kovászna megyei vállalkozások száma (208), az előző év azonos időszakában lezajlott céglapításokhoz (174) képest.