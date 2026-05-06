Jócskán több a cégfeloszlatás a székelyföldi megyékben, mint tavaly

Vállalkozói szempontból nehéz időszakról árulkodnak a cégbírósági adatok. A legtöbb mutató romlott a múlt év azonos időszakához mérve

Fotó: Pixabay

Majdnem másfélszer annyi cégfeloszlatás történt az első negyedévben Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három megyéből kettőben a cégfelfüggesztések, -törlések, de az új bejegyzések száma is nőtt.

Széchely István

2026. május 06., 11:292026. május 06., 11:29

Jelentősen megnőtt a cégfeloszlatások száma a székelyföldi megyékben az idei esztendő első negyedévében. A növekedés országos szinten is tapasztalható, de

az Országos Cégbíróság adatai Hargita, Maros és Kovászna megyében az átlagnál nagyobb arányú cégfeloszlatást mutatnak.

Abszolút számokban Maros megyében oszlatták fel a legtöbb vállalkozást a három megye közül az első negyedévben, de arányaiban Kovászna megyében a legnagyobb a növekedés, Hargita megyében pedig a legkisebb.

  • Hargita megyében 133 céget oszlattak fel az év elejétől március végéig, ami 35,7 százalékkal több a múlt év azonos időszakában jegyzettnél (98).

  • Kovászna megyében ugyan csak 103 ilyen eset volt idén, ám ez 47,1 százalékkal több a tavalyi 70-nél.

  • Maros megyében az idei 304 cégfeloszlatás 44 százalékos növekedést jelent a 2025. első negyedévi 211-hez képest.

Az országos átlag 28,3 százalék volt ugyanebben az időszakban, ami 16 361 vállalkozás feloszlatását jelenti, a tavalyi 12 747-hez képest.

Cégtörlések: két megyében nőtt, egyben csökkent

A cégfeloszlatás ugyan a vállalkozás törléséhez vezető út első lépése, de

a végleges megszüntetések száma egyelőre elmarad a feloszlatások számától.

A három megye közül kettőben – Maros és Kovászna megyében – ez szintén nőtt, Hargita megyében viszont csökkent. Utóbbiban idén 298 vállalkozást töröltettek a cégjegyzékből, és ez a múlt év első negyedévében jegyzett 338-hoz képest 11,8 százalékos csökkenés.

Kovászna megyében viszont 14,2 százalékos növekedés történt ebben a kategóriában is, ami

192 törölt céget jelent a tavalyi 168-hoz képest.

Maros megyében mérsékeltebb, 5,8 százalékos növekedést mért az Országos Cégbíróság – ott 507 céget töröltettek a cégjegyzékből, szemben a tavalyi 479-cel.

Országos viszonylatban minimális, 0,7 százalékos csökkenést mutatnak az adatok:

az év első három hónapjában 20 843 vállalkozást szüntettek meg végleg, a tavalyi 21 000-hez képest.

Cégfelfüggesztések: Maros megyében nem érvényesült az országos trend

Cégfelfüggesztés mellett általában akkor döntenek a vállalkozók, ha

átmenetileg szüneteltetni szeretnék a vállalkozás tevékenységét.

Az erre vonatkozó tendenciákat illetően szintén nem egységes a kép a három székelyföldi megyében: Hargita és Kovászna megyében nőtt a cégfelfüggesztések száma, Maros megyében viszont csökkent.

  • Hargita megyében 8,3 százalékos a növekedés (106 felfüggesztés, a tavalyi 96-hoz képest),

  • Kovászna megyében pedig 13,1 százalékos (43 felfüggesztés idén, 38 tavaly),

  • Maros megyében pedig idén 8,6 százalékkal kevesebb vállalkozó (116) függesztette fel cége tevékenységét, mint a múlt év első negyedévében (127).

Országszerte viszont szintén növekedést (7,88%) mutatnak a cégbíróság adatai e téren: 5424 cég tevékenységét függesztették fel a múlt év azonos időszakában jegyzett 5028-hoz képest.

A cégbejegyzések száma nőtt Hargita és Kovászna megyében

A pozitívumok közt említhető, hogy

az új cégbejegyzések száma is növekedett, legalábbis Hargita és Kovászna megyében, valamint országos viszonylatban is.

Hargita megyében idén 4,9 százalékkal több vállalkozást (343) jegyeztek be, mint a múlt év első három hónapjában (327).

Kovászna megyében még az országos átlagot is messze meghaladja a növekedés:

19,5 százalékkal nőtt az újonnan bejegyzett Kovászna megyei vállalkozások száma (208), az előző év azonos időszakában lezajlott céglapításokhoz (174) képest.

Maros megyében viszont negatív tendenciát mutatnak az adatok: 2,78 százalékkal csökkent az új bejegyzések száma, azaz 791-ről (2025) 769-re (2026).
A növekedés országos viszonylatban 15,7 százalékos: 38 643 vállalkozás jött létre év elejétől március végéig, miközben a tavalyi első negyedévben csak 33 386.

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

2026. május 06., szerda

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

2026. május 05., kedd

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

2026. május 05., kedd

Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

2026. május 05., kedd

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

2026. május 05., kedd

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 05., kedd

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

2026. május 05., kedd

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

2026. május 05., kedd

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

