Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

A Dolj megyei rendőrség közleménye szerint a szökésben lévő elítéltnek Brabova község határában értek a nyomába, ahonnan a rendőrök láttán a település szélén lévő erdő felé menekült. Mivel a felszólításokat figyelmen kívül hagyta,

üldözői figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le rá, amelyek következtében életét vesztette.

A halálesetet a Dolj megyei ügyészség vizsgálja – számol be az Agerpres.

A nemi erőszakért elítélt rab 11 év 4 hónapos szabadságvesztését töltötte a craiovai börtönben. A rendőrség szerint a Corneliu Coposu utcai munkapontról szökött meg.