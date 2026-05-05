Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Fotó: Presidency

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

2026. május 05., 18:52

Az államfő a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Cotroceni-palotában.

Azt mondta, első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és

amint „körvonalazódnak az opciók”, a hivatalos, formális konzultációkra is sor kerül.

Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken.

Nicușor Dannak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen Nyugat-barát kormánya lesz az országnak, „észszerű határidőn belül”.

„Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom” – szögezte le az államfő az Agerpres beszámolója szerint.

Nyilatkozatában az elnök nyugalomra intett. Azt mondta, egy kormány bizalmatlansági indítvánnyal történő megbuktatása „sosem örömteli pillanat”, de egy demokratikus döntés eredménye. Hangsúlyozta azt is, hogy Románia továbbra is stabil ország, az állam intézményei működnek, és a fontos témák – mint Románia OECD-csatlakozása, a költségvetés végrehajtása, a SAFE program vagy a helyreállítási terv végrehajtása – tekintetében konszenzus van az Európa-barát pártok között.

2026. május 05., kedd

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bizalmatlansági indítvány, amelynek keddi parlamenti elfogadása a Bolojan-kormány bukásához vezetett.

Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) fenntartja korábbi döntését, miszerint nem lép koalícióra ismét a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – közölte az alakulat.

A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik

Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését

A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.

