Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

Azt mondta, első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és

Az államfő a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Cotroceni-palotában.

Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken.

Nicușor Dannak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen Nyugat-barát kormánya lesz az országnak, „észszerű határidőn belül”.

„Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom” – szögezte le az államfő az Agerpres beszámolója szerint.

Nyilatkozatában az elnök nyugalomra intett. Azt mondta, egy kormány bizalmatlansági indítvánnyal történő megbuktatása „sosem örömteli pillanat”, de egy demokratikus döntés eredménye. Hangsúlyozta azt is, hogy Románia továbbra is stabil ország, az állam intézményei működnek, és a fontos témák – mint Románia OECD-csatlakozása, a költségvetés végrehajtása, a SAFE program vagy a helyreállítási terv végrehajtása – tekintetében konszenzus van az Európa-barát pártok között.