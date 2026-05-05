Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését

A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.

A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel.

A szakmai pótlék a 2022/2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag