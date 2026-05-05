A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban

A kormány keddi ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5 százalékos emelését az idei évre.

A kabinet közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban; ez 6,5 százalékos emelkedést jelent 2025-höz képest.

A személyzeti költségek (bérek, pótlékok) vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad – írja elő a jogszabály.