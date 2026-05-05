Egyes üzemanyag-forgalmazók kedden újra emelték a benzin árát, így az öt nagy töltőállomás-hálózat közül négyben már délelőtt azonosak voltak az árak, délután pedig mind az ötnél. Érdekes...

A Rompetrol kedden reggel literenként 10 banival emelte a standard benzin árát, a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adatai szerint. Hasonlóan a MOL is, amely szintén 10 banival emelt literenként.

A piacvezető Petrom kedden reggel még nem drágított, illetve a Lukoil is változatlanul hagyta kifüggesztett számait – írta a Hotnews hírportál. Napközben azonban már változott a helyzet a Petromnál, így ott is 10 banival kerül többe egy litert benzin hétfőhöz képest.

Hirdetés

A benzin literenkénti ára Csíkszeredában (és nem csak, többek között Székelyudvarhelyen is) kedden délután:

Petrom: 9,12 lej

OMV: 9,12 lej

Rompetrol: 9,12 lej

MOL: 9,12 lej

Lukoil: 9,12 lej

A standard gázolajnál kedden délelőtt is megmaradtak a hétfő délutáni árak 9,73 és 9,94 között.