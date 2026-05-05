Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt” – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.

A PSD, az AUR és a Béke – Románia az első frakció által benyújtott dokumentum felolvasása utáni felszólalásában a kormányfő rámutatott, hogy a bizalmatlansági indítvány aláírói „vállalatokról, a kormányzás módjáról és egy zavaró metaforáról” beszélnek, és szerinte van benne egy logikai ellentmondás, ami legfőképpen a szociáldemokraták nézőpontjából érvényes.

Ha igaz, amit az indítványban írnak, hol voltak mostanig? Nem voltak tagjai a kormánynak? Ha nem igaz, én szégyellnék aláírni ilyesmit”

– idézi Bolojant az Agerpres. Hozzátette: azért vállalta el a miniszterelnöki megbízatást tíz hónappal ezelőtt, hogy azt tegye, ami az országnak szükséges, nem azt, ami népszerű. Felidézte, hogy 2024-ben Romániának volt a legnagyobb költségvetési hiánya az uniós országok közül. Szerinte

a jelenlegi helyzet annak az eredménye, hogy az előző kormányok csak halogatták a reformokat és „figyelmen kívül hagyták a valóságot”.

„Együtt döntöttünk a megszorító intézkedésekről” Bolojan képmutatással vádolta meg a bizalmatlansági indítványt aláíró szociáldemokratákat, emlékeztetve arra, hogy a megszorító intézkedésekről közösen döntöttek. Hirdetés A kormányfő kifejtette, hogy a dokumentum aláírói a lakosság elszegényedését, az áfaemelést és az egészségbiztosítási járulékok kiterjesztését bírálják, holott ezekről korábban együtt határoztak.

Nem együtt döntöttünk ezekről? Nem emlékeznek erre, tisztelt kollégák? Hogy lehetnek ennyire képmutatóak?”

– mondta Bolojan. Kijelentette, hogy megérti a polgárok nehézségeit, ugyanakkor a világon sehol sem sikerült a költségvetési hiányt megszorítások és áldozatvállalás nélkül csökkenteni. Hozzátette: a mostani bírálói talán majd megmutathatják, miként lehet mindezt úgy megtenni, hogy közben senkit ne érjen hátrány, de

„erre már 2024-ben is volt kísérlet, amely kudarcot vallott”.

Bolojan megköszönte a romániai polgároknak az elmúlt időszak erőfeszítéseit, és kijelentette: nem tudja elfogadni, hogy „penthouse-okban lakó és offshore-pénzekből élő”, a jóérzést semmibe vevő emberek most úgy tegyenek, mintha a romániaiak gondjain osztoznának. „Biztosra tudom, hogy a romániaiak veszíteni fognak ebből” Az államfő kijelentette, hogy távozhat a tisztségből, ezzel azonban az ország problémái nem szűnnek meg, és a bizalmatlansági indítvány aláíróinak nincs semmiféle tervük a jövőre nézve. A kormánya elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján a miniszterelnök leszögezte, nem a székéhez ragaszkodik, „hanem egy bizonyos irányhoz és elvekhez”. Azt is leszögezte, hogy ha az indítvány kezdeményezői életképes tervet javasoltak volna az ország problémáira, akkor félreállt volna.

De kérdem én önöktől: meg tudja nekem mondani valaki, hogyan fog működni Románia holnaptól? Van egy tervük? Én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái itt maradnak, nem jönnek velem”

– fogalmazott. Bolojan figyelmeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben Románia a hitelességének elvesztése mellett a helyreállítási források egy részének elvesztését is kockáztatja. „Nem tudom, hogy politikailag ki nyer mindabból, ami most történik, de azt biztosra tudom, hogy a romániaiak veszíteni fognak, és ez nagy kár” – jelentette ki. Az indítvány lényege, hogy „nem adjuk el az állami vállalatokat, inkább mi fejjük meg őket” Bolojan kijelentette, hogy a bizalmatlansági indítvány lényege szerinte leginkább így foglalható össze: „nem adjuk el az állami vállalatokat, inkább mi fejjük meg őket”.

A kormányfő szerint az indítvány kezdeményezői valójában azt szeretnék, hogy az állami cégek ne fejlődjenek, hanem továbbra is politikai és gazdasági érdekcsoportok húzzanak hasznot belőlük.

Példaként több problémás állami vállalatot is említett, köztük a Transelectricát és a Hidroelectricát. Bolojan szerint az áram árának csökkenéséhez növelni kellene a termelést, de ezt most akadályozzák az energiapiaci spekulánsok. Elmagyarázta, hogy a villamosenergia-hálózat teljes kapacitása 19 ezer megawatt, amiből 9 ezer megawatt foglalt. Vagyis a szabad kapacitás 10 ezer megawatt, ennek ellenére 80 ezer megawattra adtak ki csatlakozási engedélyt különféle energiapiaci „ügyeskedőknek”, további 30 ezer megawatt engedélyezése pedig még folyamatban van. A miniszterelnök szerint ezzel a spekulánsokat segítették helyzetbe, és

gyakorlatilag megakadályozták az áramot ténylegesen termelni készülő cégek hozzáférését az energiarendszerhez.