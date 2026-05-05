Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

Fotó: gov.ro
A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt” – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.
2026. május 05., 13:30
A PSD, az AUR és a Béke – Románia az első frakció által benyújtott dokumentum felolvasása utáni felszólalásában a kormányfő rámutatott, hogy a bizalmatlansági indítvány aláírói „vállalatokról, a kormányzás módjáról és egy zavaró metaforáról” beszélnek, és szerinte van benne egy logikai ellentmondás, ami legfőképpen a szociáldemokraták nézőpontjából érvényes.
– idézi Bolojant az Agerpres.
Hozzátette: azért vállalta el a miniszterelnöki megbízatást tíz hónappal ezelőtt, hogy azt tegye, ami az országnak szükséges, nem azt, ami népszerű. Felidézte, hogy 2024-ben Romániának volt a legnagyobb költségvetési hiánya az uniós országok közül. Szerinte
Bolojan képmutatással vádolta meg a bizalmatlansági indítványt aláíró szociáldemokratákat, emlékeztetve arra, hogy a megszorító intézkedésekről közösen döntöttek.
A kormányfő kifejtette, hogy a dokumentum aláírói a lakosság elszegényedését, az áfaemelést és az egészségbiztosítási járulékok kiterjesztését bírálják, holott ezekről korábban együtt határoztak.
– mondta Bolojan.
Kijelentette, hogy megérti a polgárok nehézségeit, ugyanakkor a világon sehol sem sikerült a költségvetési hiányt megszorítások és áldozatvállalás nélkül csökkenteni. Hozzátette: a mostani bírálói talán majd megmutathatják, miként lehet mindezt úgy megtenni, hogy közben senkit ne érjen hátrány, de
Bolojan megköszönte a romániai polgároknak az elmúlt időszak erőfeszítéseit, és kijelentette: nem tudja elfogadni, hogy „penthouse-okban lakó és offshore-pénzekből élő”, a jóérzést semmibe vevő emberek most úgy tegyenek, mintha a romániaiak gondjain osztoznának.
Az államfő kijelentette, hogy távozhat a tisztségből, ezzel azonban az ország problémái nem szűnnek meg, és a bizalmatlansági indítvány aláíróinak nincs semmiféle tervük a jövőre nézve.
A kormánya elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján a miniszterelnök leszögezte, nem a székéhez ragaszkodik, „hanem egy bizonyos irányhoz és elvekhez”. Azt is leszögezte, hogy ha az indítvány kezdeményezői életképes tervet javasoltak volna az ország problémáira, akkor félreállt volna.
– fogalmazott.
Bolojan figyelmeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben Románia a hitelességének elvesztése mellett a helyreállítási források egy részének elvesztését is kockáztatja. „Nem tudom, hogy politikailag ki nyer mindabból, ami most történik, de azt biztosra tudom, hogy a romániaiak veszíteni fognak, és ez nagy kár” – jelentette ki.
Bolojan kijelentette, hogy a bizalmatlansági indítvány lényege szerinte leginkább így foglalható össze: „nem adjuk el az állami vállalatokat, inkább mi fejjük meg őket”.
Példaként több problémás állami vállalatot is említett, köztük a Transelectricát és a Hidroelectricát.
Bolojan szerint az áram árának csökkenéséhez növelni kellene a termelést, de ezt most akadályozzák az energiapiaci spekulánsok. Elmagyarázta, hogy a villamosenergia-hálózat teljes kapacitása 19 ezer megawatt, amiből 9 ezer megawatt foglalt. Vagyis a szabad kapacitás 10 ezer megawatt, ennek ellenére 80 ezer megawattra adtak ki csatlakozási engedélyt különféle energiapiaci „ügyeskedőknek”, további 30 ezer megawatt engedélyezése pedig még folyamatban van. A miniszterelnök szerint ezzel a spekulánsokat segítették helyzetbe, és
A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezeknek a rendellenességeknek a kiküszöbölése nélkül rövid távon nem lehet csökkenteni az energia árát. Közölte azt is, hogy éppen kedd reggel fogadott el a kormány egy sürgősségi rendeletet, amely véget vetne a csatlakozási engedélyekkel kapcsolatos visszaéléseknek. „A bizalmatlansági indítvány beterjesztői talán abban bíztak, hogy ha gyorsan lépnek, a kormánynak már nem marad ideje a szükséges korrekciókra” – jegyezte meg.
A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.
Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.
Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.
Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
