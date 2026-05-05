Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt” – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.

2026. május 05., 13:302026. május 05., 13:30

2026. május 05., 13:38

A PSD, az AUR és a Béke – Románia az első frakció által benyújtott dokumentum felolvasása utáni felszólalásában a kormányfő rámutatott, hogy a bizalmatlansági indítvány aláírói „vállalatokról, a kormányzás módjáról és egy zavaró metaforáról” beszélnek, és szerinte van benne egy logikai ellentmondás, ami legfőképpen a szociáldemokraták nézőpontjából érvényes.

Idézet
Ha igaz, amit az indítványban írnak, hol voltak mostanig? Nem voltak tagjai a kormánynak? Ha nem igaz, én szégyellnék aláírni ilyesmit”

– idézi Bolojant az Agerpres.

Hozzátette: azért vállalta el a miniszterelnöki megbízatást tíz hónappal ezelőtt, hogy azt tegye, ami az országnak szükséges, nem azt, ami népszerű. Felidézte, hogy 2024-ben Romániának volt a legnagyobb költségvetési hiánya az uniós országok közül. Szerinte

a jelenlegi helyzet annak az eredménye, hogy az előző kormányok csak halogatták a reformokat és „figyelmen kívül hagyták a valóságot”.

„Együtt döntöttünk a megszorító intézkedésekről”

Bolojan képmutatással vádolta meg a bizalmatlansági indítványt aláíró szociáldemokratákat, emlékeztetve arra, hogy a megszorító intézkedésekről közösen döntöttek.

A kormányfő kifejtette, hogy a dokumentum aláírói a lakosság elszegényedését, az áfaemelést és az egészségbiztosítási járulékok kiterjesztését bírálják, holott ezekről korábban együtt határoztak.

Idézet
Nem együtt döntöttünk ezekről? Nem emlékeznek erre, tisztelt kollégák? Hogy lehetnek ennyire képmutatóak?”

– mondta Bolojan.

Kijelentette, hogy megérti a polgárok nehézségeit, ugyanakkor a világon sehol sem sikerült a költségvetési hiányt megszorítások és áldozatvállalás nélkül csökkenteni. Hozzátette: a mostani bírálói talán majd megmutathatják, miként lehet mindezt úgy megtenni, hogy közben senkit ne érjen hátrány, de

„erre már 2024-ben is volt kísérlet, amely kudarcot vallott”.

Bolojan megköszönte a romániai polgároknak az elmúlt időszak erőfeszítéseit, és kijelentette: nem tudja elfogadni, hogy „penthouse-okban lakó és offshore-pénzekből élő”, a jóérzést semmibe vevő emberek most úgy tegyenek, mintha a romániaiak gondjain osztoznának.

„Biztosra tudom, hogy a romániaiak veszíteni fognak ebből”

Az államfő kijelentette, hogy távozhat a tisztségből, ezzel azonban az ország problémái nem szűnnek meg, és a bizalmatlansági indítvány aláíróinak nincs semmiféle tervük a jövőre nézve.

A kormánya elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján a miniszterelnök leszögezte, nem a székéhez ragaszkodik, „hanem egy bizonyos irányhoz és elvekhez”. Azt is leszögezte, hogy ha az indítvány kezdeményezői életképes tervet javasoltak volna az ország problémáira, akkor félreállt volna.

Idézet
De kérdem én önöktől: meg tudja nekem mondani valaki, hogyan fog működni Románia holnaptól? Van egy tervük? Én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái itt maradnak, nem jönnek velem”

– fogalmazott.

Bolojan figyelmeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben Románia a hitelességének elvesztése mellett a helyreállítási források egy részének elvesztését is kockáztatja. „Nem tudom, hogy politikailag ki nyer mindabból, ami most történik, de azt biztosra tudom, hogy a romániaiak veszíteni fognak, és ez nagy kár” – jelentette ki.

Az indítvány lényege, hogy „nem adjuk el az állami vállalatokat, inkább mi fejjük meg őket”

Bolojan kijelentette, hogy a bizalmatlansági indítvány lényege szerinte leginkább így foglalható össze: „nem adjuk el az állami vállalatokat, inkább mi fejjük meg őket”.

A kormányfő szerint az indítvány kezdeményezői valójában azt szeretnék, hogy az állami cégek ne fejlődjenek, hanem továbbra is politikai és gazdasági érdekcsoportok húzzanak hasznot belőlük.

Példaként több problémás állami vállalatot is említett, köztük a Transelectricát és a Hidroelectricát.

Bolojan szerint az áram árának csökkenéséhez növelni kellene a termelést, de ezt most akadályozzák az energiapiaci spekulánsok. Elmagyarázta, hogy a villamosenergia-hálózat teljes kapacitása 19 ezer megawatt, amiből 9 ezer megawatt foglalt. Vagyis a szabad kapacitás 10 ezer megawatt, ennek ellenére 80 ezer megawattra adtak ki csatlakozási engedélyt különféle energiapiaci „ügyeskedőknek”, további 30 ezer megawatt engedélyezése pedig még folyamatban van. A miniszterelnök szerint ezzel a spekulánsokat segítették helyzetbe, és

gyakorlatilag megakadályozták az áramot ténylegesen termelni készülő cégek hozzáférését az energiarendszerhez.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezeknek a rendellenességeknek a kiküszöbölése nélkül rövid távon nem lehet csökkenteni az energia árát. Közölte azt is, hogy éppen kedd reggel fogadott el a kormány egy sürgősségi rendeletet, amely véget vetne a csatlakozási engedélyekkel kapcsolatos visszaéléseknek. „A bizalmatlansági indítvány beterjesztői talán abban bíztak, hogy ha gyorsan lépnek, a kormánynak már nem marad ideje a szükséges korrekciókra” – jegyezte meg.

2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

