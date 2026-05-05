Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember

Még mindig sokan a bulgáriai tengerparti csomagokat választják, ha ár-érték alapján kell dönteni

Még mindig sokan a bulgáriai tengerparti csomagokat választják, ha ár-érték alapján kell dönteni

Fotó: Pixabay

Áremelkedést eredményezett Bulgáriában az euró bevezetése és az adók emelése, ezt pedig azok a turisták is meg fogják érezni, akik a déli szomszédunknál kívánnak nyaralni – figyelmeztet bejegyzésében a Romániai Utazási Irodák Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke, Andrei Voican.

Székelyhon

2026. május 05., 08:422026. május 05., 08:42

Bulgáriából, a tengerparti Balcsikról posztolt Andrei Voican, az ANAT alelnöke, akit lesokkoltak a helyi árak – szúrta ki az Economica.net. „Egy 0,33-as Heineken 32 lej” – hozta fel példának egy helyi nyárikert itallapjáról a turisztikai szakember, hozzátéve, hogy Vama Vecheről érkeztek, ahol egy sör 10–15 lejbe került.

Az ANAT alelnöke ezzel a poszttal azt az előítéletet szerette volna eloszlatni, vagy legalábbis árnyalni, hogy Bulgáriában az árak sokkal alacsonyabbak, mint Romániában. Véleménye szerint a balcsiki árak inkább a görög vagy az olasz árakhoz hasonlítanak, miután déli szomszédunknál 2026. január 1-jétől bevezették az eurót a korábbi fizetőeszköz, a bolgár leva helyére.

„Ettől függetlenül hangulat nagyszerű, természetesen! Tíz román jut egy bolgárra. Csak...

Idézet
azok az alacsony árak teljesen eltűntek”

– tette hozzá az ANAT alelnöke.

Bejegyzését hamar felkapták a kommentelők is, igyekezve cáfolni vagy éppen alátámasztani a turisztikai szakember egyedi példáját. Van aki úgy véli,

Idézet
ez az összehasonlítás rendkívül erőltetett,

hiszen egy turisztikai övezetből, egy tengerparti teraszról kiragadott példát vetnek össze néhány vamai hellyel, ahol az árak nagyon eltérnek egymástól”. „Ha már összehasonlítunk, akkor hasonló termékeket és hasonló helyszíneket vessünk össze. Nincs értelme egy Vamán 10–15 lejért kapható sört összehasonlítani egy prémium övezetben értékesített nemzetközi márkával” – írja a kommentelő, hozzátéve, hogy a turisztikai övezetekben az árak mindenhol átlag felettiek, ez nem meglepő, és nem egy adott országra jellemző.

A román tengerparton igencsak megdobhatják a végösszeget az ilyen-olyan járulékos költségek

A román tengerparton igencsak megdobhatják a végösszeget az ilyen-olyan járulékos költségek

Fotó: Pinti Attila

Egy másik kommentelő viszont megerősíti az elmúlt években tapasztalt áremeléseket, elmondása szerint 15 éve jár a bolgár tengerpartra, és

az utóbbi években mindig többe került a nyaralás.

„Ami korábban 100 euróba került egy éjszakára egy ötcsillagos szállodában, az mára 250–300 euróra emelkedett” – írja.

Ettől függetlenül a székelyföldi turisztikai ügynökségek továbbra is előszeretettel kínálják a bolgár tengerparti csomagjaikat, többen közvetlen buszos utazást is szerveznek oda. Tény, a bolgár tengerparti üdülőhelyeken sok az all inclusive (teljes ellátású) ajánlat, közvetlenül a tengerparti szállodákban, ingyenes napággyal. Ehhez képest Romániában csak a napágyért elkérhetnek napjára 100 lejt úgy, hogy egyet nem adnak ki, aki igény tart rá, muszáj kettőt kivennie a napernyő alatt. Ilyenformán pedig a nyaralás végén igencsak felkerekedhet a végösszeg...

Ami pedig az inflációt illeti, az Eurostat (az EU statisztikai hivatala) éppen a napokban tette közzé a 2026 márciusára vonatkozó éves inflációs adatait, benne Bulgáriával és Romániával is. Alább látható.

2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

