Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember

Még mindig sokan a bulgáriai tengerparti csomagokat választják, ha ár-érték alapján kell dönteni

Áremelkedést eredményezett Bulgáriában az euró bevezetése és az adók emelése, ezt pedig azok a turisták is meg fogják érezni, akik a déli szomszédunknál kívánnak nyaralni – figyelmeztet bejegyzésében a Romániai Utazási Irodák Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke, Andrei Voican.

Székelyhon 2026. május 05., 08:422026. május 05., 08:42

Bulgáriából, a tengerparti Balcsikról posztolt Andrei Voican, az ANAT alelnöke, akit lesokkoltak a helyi árak – szúrta ki az Economica.net. „Egy 0,33-as Heineken 32 lej” – hozta fel példának egy helyi nyárikert itallapjáról a turisztikai szakember, hozzátéve, hogy Vama Vecheről érkeztek, ahol egy sör 10–15 lejbe került. Az ANAT alelnöke ezzel a poszttal azt az előítéletet szerette volna eloszlatni, vagy legalábbis árnyalni, hogy Bulgáriában az árak sokkal alacsonyabbak, mint Romániában. Véleménye szerint a balcsiki árak inkább a görög vagy az olasz árakhoz hasonlítanak, miután déli szomszédunknál 2026. január 1-jétől bevezették az eurót a korábbi fizetőeszköz, a bolgár leva helyére. „Ettől függetlenül hangulat nagyszerű, természetesen! Tíz román jut egy bolgárra. Csak...

azok az alacsony árak teljesen eltűntek”

– tette hozzá az ANAT alelnöke. Bejegyzését hamar felkapták a kommentelők is, igyekezve cáfolni vagy éppen alátámasztani a turisztikai szakember egyedi példáját. Van aki úgy véli,

ez az összehasonlítás rendkívül erőltetett,

hiszen egy turisztikai övezetből, egy tengerparti teraszról kiragadott példát vetnek össze néhány vamai hellyel, ahol az árak nagyon eltérnek egymástól”. „Ha már összehasonlítunk, akkor hasonló termékeket és hasonló helyszíneket vessünk össze. Nincs értelme egy Vamán 10–15 lejért kapható sört összehasonlítani egy prémium övezetben értékesített nemzetközi márkával” – írja a kommentelő, hozzátéve, hogy a turisztikai övezetekben az árak mindenhol átlag felettiek, ez nem meglepő, és nem egy adott országra jellemző.

A román tengerparton igencsak megdobhatják a végösszeget az ilyen-olyan járulékos költségek Fotó: Pinti Attila

Egy másik kommentelő viszont megerősíti az elmúlt években tapasztalt áremeléseket, elmondása szerint 15 éve jár a bolgár tengerpartra, és

az utóbbi években mindig többe került a nyaralás.