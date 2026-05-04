Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket

Egy előadás közönségét ittas emberek zavarták meg, a színpad mögötti Mihai Viteazul téren pedig gyerekektől csikartak ki pénzt – e két incidens áll a városnapok feketelistáján

Egy előadás közönségét ittas emberek zavarták meg, a színpad mögötti Mihai Viteazul téren pedig gyerekektől csikartak ki pénzt – e két incidens áll a városnapok feketelistáján

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.

Bodor Tünde

2026. május 04., 17:302026. május 04., 17:30

2026. május 04., 17:362026. május 04., 17:36

Az előző évekhez képest hiányérzetet okozhatott egyeseknek, hogy a több kisebb és egy nagyszínpad helyett egyetlen színpadra szorultak a produkciók a városközpontban, de így kisebb volt a zsúfoltság is. Ez másrészt

talán a vásárosoknak okozhatott gondot,

mert a sokadalom jót tesz az árusításnak. Ráadásul szombaton a hideg, esős idő is sokakat otthon marasztalt, így „egyértelműen csendesebb városnapokat zártunk”, árulta el érdeklődésünkre Hadnagy István, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség vezetője.

Késsel kényszerítettek gyerekeket

Két incidens történt a városnapok ideje alatt – az egyik ráadásul rendkívül súlyos. Mindjárt az első napon, pénteken kora délután a Mihai Viteazul szoborcsoportnál

két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik.

A Kovászna megyei rendőrség közleményéből tudjuk, hogy 90 lejt sikerült kicsikarniuk a gyerekektől, akik közül utólag egy 12 éves jelentette az ügyet az ott tartózkodó helyi rendőröknek.

A személyleírás alapján rövid időn belül sikerült azonosítani a két elkövetőt, egy 14 és egy 15 éves fiatalt, akik visszaadták az elrabolt pénzt. Mivel a fenyegetőző kiskorúak nem vonhatók felelősségre, vélhetően a szüleiket büntetik meg – közölte Hadnagy István.

A városnapokon rendfenntartóként jelen lévő brassói csendőrség szóvivőjétől azt is megtudtuk, hogy egy esetben kellett közbelépniük, amikor egy előadás közönségét megzavarta néhány ittas ember, akiket utólag megbírságoltak a közrend megsértéséért.

Hetvenkilenc tonnával tisztább városnapok

A közterek tisztasága is kielégítőbb volt, mint tavaly:

a Tega köztisztasági vállalat sok tonnával kevesebb szemetet gyűjtött

a fesztiválhétvége három napja alatt, mint az előző évben, 206 köbméter helyett csak 127-et.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

„Azt tapasztaltuk, hogy a tisztaság két fontos tényezőn múlik: az első, hogy legyen hová eldobni a hulladékot, a másik pedig az emberek szemlélete – azaz igényük legyen arra, hogy ne dobják a földre a szemetet, és ne hagyják az asztalon a papírtányérokat vagy palackokat. Az elmúlt években azt láttuk, hogy

a látogatók ragaszkodnak a tiszta környezethez, és tesznek is érte.

Nyilván sokat számít a visszaváltó rendszer, illetve a visszaváltható, úgynevezett repoharak használata is” – nyilatkozta Máthé László, a Tega igazgatója.

A 60 fős személyzet 250 darab 120 literes kuka folyamatos ürítését garantálta, emellett 35 darab 1,1 köbméteres konténert is elhelyeztek, főként a vendéglátóegységek környékén. A rendezvények és a vásár helyszínét minden reggel kézi és gépi erővel is feltakarították. A higiéniáról 54 mobil vécé és 6 kézmosó egység gondoskodott, közölte a Tega a sajtóval.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 03., vasárnap

Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy az eredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.

Erőn felül vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

