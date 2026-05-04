Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket

Egy előadás közönségét ittas emberek zavarták meg, a színpad mögötti Mihai Viteazul téren pedig gyerekektől csikartak ki pénzt – e két incidens áll a városnapok feketelistáján

Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.

Bodor Tünde 2026. május 04., 17:302026. május 04., 17:30 2026. május 04., 17:362026. május 04., 17:36

Az előző évekhez képest hiányérzetet okozhatott egyeseknek, hogy a több kisebb és egy nagyszínpad helyett egyetlen színpadra szorultak a produkciók a városközpontban, de így kisebb volt a zsúfoltság is. Ez másrészt

talán a vásárosoknak okozhatott gondot,

mert a sokadalom jót tesz az árusításnak. Ráadásul szombaton a hideg, esős idő is sokakat otthon marasztalt, így „egyértelműen csendesebb városnapokat zártunk”, árulta el érdeklődésünkre Hadnagy István, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség vezetője. Késsel kényszerítettek gyerekeket Két incidens történt a városnapok ideje alatt – az egyik ráadásul rendkívül súlyos. Mindjárt az első napon, pénteken kora délután a Mihai Viteazul szoborcsoportnál

két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik.

A Kovászna megyei rendőrség közleményéből tudjuk, hogy 90 lejt sikerült kicsikarniuk a gyerekektől, akik közül utólag egy 12 éves jelentette az ügyet az ott tartózkodó helyi rendőröknek. A személyleírás alapján rövid időn belül sikerült azonosítani a két elkövetőt, egy 14 és egy 15 éves fiatalt, akik visszaadták az elrabolt pénzt. Mivel a fenyegetőző kiskorúak nem vonhatók felelősségre, vélhetően a szüleiket büntetik meg – közölte Hadnagy István. Hirdetés A városnapokon rendfenntartóként jelen lévő brassói csendőrség szóvivőjétől azt is megtudtuk, hogy egy esetben kellett közbelépniük, amikor egy előadás közönségét megzavarta néhány ittas ember, akiket utólag megbírságoltak a közrend megsértéséért. Hetvenkilenc tonnával tisztább városnapok A közterek tisztasága is kielégítőbb volt, mint tavaly:

a Tega köztisztasági vállalat sok tonnával kevesebb szemetet gyűjtött

a fesztiválhétvége három napja alatt, mint az előző évben, 206 köbméter helyett csak 127-et.

Fotó: Antal Árpád/Facebook

„Azt tapasztaltuk, hogy a tisztaság két fontos tényezőn múlik: az első, hogy legyen hová eldobni a hulladékot, a másik pedig az emberek szemlélete – azaz igényük legyen arra, hogy ne dobják a földre a szemetet, és ne hagyják az asztalon a papírtányérokat vagy palackokat. Az elmúlt években azt láttuk, hogy

a látogatók ragaszkodnak a tiszta környezethez, és tesznek is érte.