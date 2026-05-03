Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon

Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.

Székelyhon 2026. május 03., 20:312026. május 03., 20:31

A közösségi médián keresztül szervezett megmozduláson összegyűltek a kormányfőt és a reformjait támogató jelmondatokat skandáltak.

A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint PNL-s képviselők és szenátorok is voltak.

Florin Birta nagyváradi polgármester az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, Bolojan támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy „helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon.

Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen