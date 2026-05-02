Szent Fórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

Fotó: Gergely Imre
A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.
Szent Flórián alakja a bátorság, az önfeláldozás és a bajtársiasság örök szimbóluma. Olyan példát állít, amely a kötelességtudatra és az áldozathozatal fontosságára emlékeztet – hangzott el az ünnepségen.
Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere ünnepi beszédében azt hangsúlyozta:
Mint fogalmazott, ez a nemzedékeken átívelő, láthatatlan kötelék ma is biztonságot ad.
Fotó: Gergely Imre
Az önkéntes tűzoltók ellenszolgáltatás nélkül, nem kötelességből, hanem belső meggyőződésből sietnek segíteni, jelenlétük a legnehezebb pillanatokban is reményt jelent. A Szent Flórián-emlékplakett ennek az üzenetnek állít maradandó emléket:
Fotó: Gergely Imre
Az alfalvi és borzonti tűzoltók részvételével zajló eseményen köszöntötték a veterán önkénteseket, és megemlékeztek azokról is, akik már nem lehettek jelen.
Fotó: Gergely Imre
Balázs József festőművész méltatásában kiemelte, Miholcsa József az egyik leghűségesebb alfalvi származású művész, aki számos alkotását ajándékozta már a falunak. Ebbe a sorba illeszkedik a most elhelyezett dombormű is.
Balázs Szabolcs, a Bucsin önkéntes tűzoltó és kereső-mentő egyesület elnöke rámutatott: gyakran szembesülnek azzal a tévhittel, hogy az önkéntesek csupán „falusi fiúk, akik tűzoltósdit játszanak.” Valójában azonban
Fotó: Gergely Imre
„Nem hobbi, ez hivatás” – fogalmazott, kiemelve, hogy életmentő helyzetekben perceken múlhat minden, és az önkéntesek közelsége gyakran a különbséget jelenti tragédia és megmenekülés között.
Borsos Ferenc tűzoltóparancsnok elmondta:
Fotó: Gergely Imre
Évente átlagosan 30–40 bevetésük van, amelyek során emberéletek és javak mentése a feladatuk. Külön kiemelte a tűzoltók hozzátartozóinak szerepét is: a feleségek, élettársak közül 17-en elsősegélynyújtó képzésen vettek részt, így szükség esetén ők is közbe tudnak avatkozni.
Balázs Csaba alparancsnok a tűzoltóság történetét ismertette az 1849-es megalakulástól napjainkig, hangsúlyozva a közösségi életben betöltött szerepét.
Fotó: Gergely Imre
de ők azok, akik a húsvéti szent sír őrzését is vállalják, végzik.
A végén Gál Mihály egy szavalattal is megajándékozta a jelenlévőket, tovább emelve a megemlékezés ünnepi hangulatát.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
