Szent Fórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

Gergely Imre 2026. május 02., 18:27

Szent Flórián alakja a bátorság, az önfeláldozás és a bajtársiasság örök szimbóluma. Olyan példát állít, amely a kötelességtudatra és az áldozathozatal fontosságára emlékeztet – hangzott el az ünnepségen. Hirdetés Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere ünnepi beszédében azt hangsúlyozta:

a közösség ereje abban rejlik, hogy baj esetén nem a segítségnyújtás kérdés, hanem az, hogy ki ér oda hamarabb.

Mint fogalmazott, ez a nemzedékeken átívelő, láthatatlan kötelék ma is biztonságot ad.

Fotó: Gergely Imre

Az önkéntes tűzoltók ellenszolgáltatás nélkül, nem kötelességből, hanem belső meggyőződésből sietnek segíteni, jelenlétük a legnehezebb pillanatokban is reményt jelent. A Szent Flórián-emlékplakett ennek az üzenetnek állít maradandó emléket:

figyelmeztet, hogy a közösség tagjai vigyázzanak egymásra, és becsüljék meg azokat, akik értük szolgálnak.

Az alfalvi és borzonti tűzoltók részvételével zajló eseményen köszöntötték a veterán önkénteseket, és megemlékeztek azokról is, akik már nem lehettek jelen.

A szertár falára került alkotást Miholcsa József szobrászművész munkája, és Gál Mihály, a Sövér Elek Alapítvány vezetője adományozta a közösségnek.

Balázs József festőművész méltatásában kiemelte, Miholcsa József az egyik leghűségesebb alfalvi származású művész, aki számos alkotását ajándékozta már a falunak. Ebbe a sorba illeszkedik a most elhelyezett dombormű is. Balázs Szabolcs, a Bucsin önkéntes tűzoltó és kereső-mentő egyesület elnöke rámutatott: gyakran szembesülnek azzal a tévhittel, hogy az önkéntesek csupán „falusi fiúk, akik tűzoltósdit játszanak.” Valójában azonban

ők azok, akik éjjel vagy akár családi ebéd mellől indulnak segíteni, sokszor elsőként érkezve a helyszínre.

„Nem hobbi, ez hivatás” – fogalmazott, kiemelve, hogy életmentő helyzetekben perceken múlhat minden, és az önkéntesek közelsége gyakran a különbséget jelenti tragédia és megmenekülés között. Borsos Ferenc tűzoltóparancsnok elmondta:

a jelenlegi állományuk 48 főből áll, közülük 15-en a borzonti egység tagjai.

Évente átlagosan 30–40 bevetésük van, amelyek során emberéletek és javak mentése a feladatuk. Külön kiemelte a tűzoltók hozzátartozóinak szerepét is: a feleségek, élettársak közül 17-en elsősegélynyújtó képzésen vettek részt, így szükség esetén ők is közbe tudnak avatkozni. Balázs Csaba alparancsnok a tűzoltóság történetét ismertette az 1849-es megalakulástól napjainkig, hangsúlyozva a közösségi életben betöltött szerepét.

Amellett, hogy tüzet oltanak, mindenféle katasztrófa idején helyt állnak, balesetekhez riasztják őket, eltűnt személyek felkutatásában vesznek részt,

de ők azok, akik a húsvéti szent sír őrzését is vállalják, végzik. A végén Gál Mihály egy szavalattal is megajándékozta a jelenlévőket, tovább emelve a megemlékezés ünnepi hangulatát.

